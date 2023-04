„Der Bachelor“ auf RTL sucht in diesem Jahr Angelina Utzeri aus Albstadt. Sie gilt für viele als absolute Favoritin. In der Datingshow derauf RTL sucht in diesem Jahr David Jackson seine Traumfrau. Dafür ist er mit 23 Kandidatinnen nach Mexiko gereist. Woche für Woche muss er entscheiden, wen er nach Hause schickt. Mittlerweile sind nur noch wenige Frauen im Rennen um sein Herz – darunter auchaus. Sie gilt für viele als absolute Favoritin.

„Ich habe meine Ungebundenheit lange über alles gestellt – jetzt bin ich bereit für eine Beziehung“, sagt Angelina über sich selbst. Was bedeutet das? Wie tickt die Kandidatin? Wir haben sie genauer unter die Lupe genommen und stellen euch die Kandidatin im Porträt vor.

„Bachelor“-Angelina im Steckbrief

Die wichtigsten Fakten zu Angelina findet ihr hier auf einen Blick:

Name: Angelina Utzeri

Angelina Utzeri Spitzname: Utze

Utze Alter: 28 Jahre

28 Jahre Geburtstag: September

September Größe: unbekannt

unbekannt Wohnort: Albstadt und Lissabon

Albstadt und Lissabon Beruf: Sales Executive

Sales Executive Single seit: vier Jahren

vier Jahren Instagram: utze_

So tickt Angelina Utzeri aus Albstadt

„Langeweile ist das Schlimmste für mich“, sagt Angelina über sich selbst. Das erklärt vermutlich, warum sie bereits in elf verschiedenen Städten und sechs Ländern gelebt hat. Die Albstädterin liebt es, unterwegs zu sein und die Welt immer wieder neu zu entdecken. Aktuell lebt sie in Lissabon, wo sie remote als Sales Executive arbeitet. In ihrer Freizeit geht sie gerne ins Fitnessstudio oder joggen. Außerdem liebt sie es zu tanzen und mit Freunden unterwegs zu sein.

Warum nimmt Angelina an „Bachelor“ 2023 teil?

Angelina ist seit vier Jahren Single. Bisher wollte sie ihre Unabhängigkeit nicht aufgeben. „Ich habe meine Ungebundenheit lange über alles gestellt – jetzt bin ich bereit für eine Beziehung“, erklärt sie ihre Teilnahme an der Show. Sie ist offen für die Liebe und hofft darauf, in Mexiko ihren Mr. Right zu finden, mit dem sie ein Haus am Strand kaufen kann.

Wie sollte Angelinas Traummann sein?

Sie wünscht sich einen humorvollen Mann, der ehrlich ist und Probleme offen ansprechen kann. In einer Beziehung ist es Angelina wichtig, dass man sich gegenseitig bei seinen Träumen und Zielen unterstützt.

Ob sich David Jackson als dieser Traummann entpuppt, zeigt sich seit dem 1. März in Staffel 13.

Angelina Utzeri war schon bei „Take Me Out“

Manchem Zuschauer bzw. mancher Zuschauerin dürfte Angelina bekannt vorkommen. Denn „Der Bachelor“ ist für sie nicht das erste TV-Abenteuer. Im Jahr 2021 nahm Angelina bereits an der RTL-Show „Take Me Out“ teil und fand dort eigentlich mit dem Teilnehmer Chris auch ein Match. Da sie gegenüber RTL jedoch angab, seit vier Jahren Single zu sein, entstand wohl keine Beziehung zwischen den beiden.

Angelina wurde in der Schule gemobbt

Lebensbaum gestalten, mit dem sie ihm ihre bisherige Geschichte erzählen. Als Angelina an der Reihe ist, hat sie jedoch nicht nur Schönes zu berichten. In der sechsten Folge von „Der Bachelor“ lädt David Jackson drei Kandidatinnen zu einer Art Zeitreise ein. Angelina, Alyssa und Chiara dürfen einengestalten, mit dem sie ihm ihre bisherige Geschichte erzählen. Als Angelina an der Reihe ist, hat sie jedoch nicht nur Schönes zu berichten.

„In der Grundschule war ich viel mit Mobbing konfrontiert“, offenbart sie David. „Das war schon nicht so eine leichte Zeit“. Sie habe damals immer gedacht, dass sie schuld und einfach nicht gut genug sei. Im Interview geht sie später noch einmal darauf ein: „Es klingt für viele jetzt vielleicht banal, aber meine Stirn war schon immer ein krasses Thema.“ Flughafenstirn, Riesenstirn, Eierkopf – all diese Beleidigungen musste sie sich anhören. David spürt, wie nah das Thema Angelina geht und nimmt sie fest in den Arm. Etwas, das die Kandidatin sehr zu schätzen weiß: „Er hat mir von Anfang an eine Sicherheit gegeben.“ Es sei ein sehr besonderer Moment gewesen.