„Der Bachelor“ neigt sich auf RTL bereits langsam dem Ende zu. Von den ursprünglich 23 Chiara Dülberg aus München. Die Datingshowneigt sich auf RTL bereits langsam dem Ende zu. Von den ursprünglich 23 Kandidatinnen hat der diesjährige Rosenkavalier David Jackson mittlerweile einen Großteil aussortiert. Unter den verbleibenden Frauen ist auch nochaus

„Ich will genauso geliebt werden, wie ich liebe“, sagt sie über sich selbst. Wie alt ist sie? Welchen Beruf hat sie? Wie tickt sie? Wir haben Chiara genauer unter die Lupe genommen und stellen euch die Kandidatin im Porträt vor.

„Bachelor“-Chiara im Steckbrief: Alter, Größe, Wohnort

Die wichtigsten Fakten zu Chiara findet ihr hier auf einen Blick:

Name: Chiara Dülberg

Chiara Dülberg Alter: 26 Jahre

26 Jahre Geburtstag: unbekannt

unbekannt Größe: unbekannt

unbekannt Wohnort: München und Soest

München und Soest Beruf: Journalistin, Head of Public Relations

Journalistin, Head of Public Relations Single seit: zwei Jahren

zwei Jahren Instagram: xphiara

So tickt Chiara Dülberg aus München

„Natürlich, cool und sexy, meinungsstark und ein wenig extravagant – aber vor allem tiefgründig“, so beschreibt sich die extrovertierte Münchnerin selbst. Außerdem als liebevoll, klug und sarkastisch. Sie sei relativ fordernd, „aber auch ganz cute“. Weiter sagt sie über sich selbst: „Ich bin ein sehr intensiver Mensch. Ich lebe meine Höhen genauso intensiv wie meine Tiefen!“ Sie könne zwar nicht flirten, aber „ausgezeichnet provozieren“. Sie weiß, wie sie auf sich aufmerksam macht. „Ich hab‘ da ein crazy Talent für – hat noch nie nicht geklappt.“

Dieses Getränk ist Chiaras großes Laster

Dass die Münchnerin dem „Bachelor“ einige positive Eigenschaften zu bieten hat, ist jetzt klar. Doch welche Macken hat sie? „Ich trinke Cola wie Wasser“, gibt sie im Vorstellungsvideo zu. „Meine Ärzte finden das bestimmt nicht gut, aber ich lieb‘s.“

Welchen Beruf hat Chiara Dülberg?

Chiara ist Journalistin. Sie war früher Redakteurin in ihrer Heimat beim „Soester Anzeiger“. Danach wechselte sie für zehn Monate zu Sat.1 NRW, bevor sie rund zweieinhalb Jahre für „BRAVO“ arbeitete. Anschließend war sie bei der Bauer Media Group angestellt und schrieb für „TV Movie“. Später spezialisierte sich auf Musik. Seit Juni 2021 ist sie Head of Public Relations bei der Firma Edition Sportiva GmbH.

Warum nimmt Chiara an „Bachelor“ 2023 teil?

Nach zwei Jahren Single-Dasein will die Journalistin jetzt wieder einen Mann an ihrer Seite haben. „Natürlich geht es um die Liebe in erster Linie. Ich hoffe ganz ganz doll, dass ich mich verliebe“, erklärt Chiara zu ihrer Teilnahme. „Ich glaube, dass das das richtige Umfeld für mich ist und auch das richtige Umfeld, um einen Mann zu finden, der zu mir passt.“ Gleichzeitig weiß sie: „Aber es ist halt auch ein ganz ganz großes Abenteuer, an dem man unfassbar wächst.“

Wie sollte Chiaras Traummann sein?

Was das Aussehen angeht, hat Chiara keine festen Vorstellungen. Doch der Mann an ihrer Seite sollte auf jeden Fall gepflegt sein, immer gut duften und ein gebügeltes T-Shirt tragen. Außerdem wünscht sie sich jemanden, der selbstreflektiert, ehrlich und herzlich ist.

Ob sich David Jackson als dieser Traummann entpuppt, zeigt sich seit dem 1. März in Staffel 13.

Chiara Dülberg wollte „Bachelorette“ werden