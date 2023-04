„Der Bachelor“. In diesem Jahr sucht der Stuttgarter Kandidatinnen in Mexiko. Woche für Woche lernt er sie bei romantischen, sportlichen oder abenteuerlichen Dates besser kennen. Doch in der Nacht der Rosen muss sich der Rosenkavalier am Ende einer Folge jeweils entscheiden, wer bleiben darf und „Möchtest du diese Rose?“ Das ist die Frage aller Fragen im RTL-Format. In diesem Jahr sucht der Stuttgarter David Jackson die Frau fürs Leben. Dafür datet er seinein Mexiko. Woche für Woche lernt er sie bei romantischen, sportlichen oder abenteuerlichen Dates besser kennen. Doch in der Nacht der Rosen muss sich der Rosenkavalier am Ende einer Folge jeweils entscheiden, wer bleiben darf und wer die Show verlassen muss

Die diesjährigen Teilnehmerinnen könnten kaum unterschiedlicher sein: Von der Krankenpflegerin über Journalistin bis hin zur Tänzerin ist alles dabei. Wir stellen euch die Kandidatinnen hier im Überblick samt Bilder vor.

„Bachelor“ 2023: Die Kandidatinnen im Überblick

23 Frauen hoffen darauf, in hoffen darauf, in Mexiko ihren Traummann zu finden. Sie alle sind zwischen 23 und 36 Jahre alt und kommen aus ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz. Alle Kandidatinnen seht ihr hier schon einmal im Überblick:

Wer sind die Teilnehmerinnen, die in der 13. Staffel David Jacksons Herz erobern wollen? Wo kommen sie her und wie ticken sie? Wir haben euch hier Infos und Fotos zu allen 23 Frauen.

Alyssa

Die 36-jährige Alyssa ist in Kapstadt geboren und aufgewachsen. Mit zehn Jahren kam sie mit ihren Eltern nach Lohr am Main. Mittlerweile arbeitet sie als Marketing Director und pendelt zwischen Südafrika und Deutschland. „Ich bin kein gewöhnlicher Mensch und lebe kein gewöhnliches Leben. Ich denke, das bevorstehende Abenteuer ist eine außergewöhnliche Art, einen Menschen kennenzulernen“, so Alyssa zu ihrer Teilnahme. Die gläubige Christin hat schon mal Ryan Reynolds gedatet und war elf Jahre lang in einer Beziehung.

Alyssa

© Foto: RTL / Frank Fastner

Angelina

Angelina ist 28 Jahre alt und arbeitet als Sales Executive. Sie kommt aus Albstadt, lebt aber in Lissabon. „Ich habe meine Ungebundenheit lange über alles gestellt – jetzt bin ich bereit für eine Beziehung“, erklärt die Wahl-Portugiesin. Sie hat bereits in elf verschiedenen Städten und sechs Ländern gelebt. „Langeweile ist das Schlimmste für mich.“ Da liegt es doch nah, dass sie ihren Traummann nicht auf herkömmlichem Wege sucht, sondern bei „Der Bachelor“.

Angelina

© Foto: RTL / Frank Fastner

Chiara

Die 26-jährige Musikjournalistin aus München möchte „genauso geliebt werden, wie ich liebe“. Nach zwei Jahren als Single hofft Chiara jetzt darauf, wieder Liebe zu finden. Ihr Traummann sollte ihr auf Augenhöhe begegnen, selbstreflektiert, ehrlich und herzlich sein. Sich selbst beschreibt sie als „natürlich, cool und sexy, meinungsstark und ein wenig extravagant – aber vor allem tiefgründig.“

Chiara

© Foto: RTL / Frank Fastner

Colleen

Die 27-jährige Colleen kommt aus Köln. Die Psychologin und Influencerin ist bereits seit drei Jahren Single. Nach einer herben Enttäuschung ist sie jetzt wieder bereit für eine Beziehung. Ihr Mr. Right sollte selbstsicher, humorvoll und ein Mensch sein, der Interesse an seinem Gegenüber zeigt. Schöne Zähne und ein sympathisches Lachen wären Bonuspunkte. Narzissten haben bei ihr dagegen überhaupt keine Chance. Colleens Motto: „Love is energy of life. Jeder braucht Liebe“. Sollte die Kölnerin jemandem bekannt vorkommen, könnte das gut sein: Sie war bereits in TV-Shows wie „The Mole“, „Mein Date, mein bester Freund & ich“ und zuletzt bei „Swipe, Match, Love?“ dabei.

Colleen

© Foto: RTL / Frank Fastner

Dahwi

Die 23-Jährige arbeitet als Krankenpflegerin in Zürich. Sie ist die jüngste Kandidatin der 13. Staffel. Doch das schreckt sie nicht ab: „Ich denke, dass ich für mein Alter schon ziemlich weit bin, vielleicht weiter als viele andere Mädels in meinem Alter. Ich weiß, was ich will, bin eine toughe Frau und habe viel zu bieten.“ Dahwi wurde in Deutschland geboren, danach ging die Familie zurück nach Südkorea. Mittlerweile arbeitet sie in der Schweiz, wo sie sich neben ihrem Beruf noch ein zweites Standbein als Sport- und Ernährungscoach aufbauen will.

Dahwi

© Foto: RTL / Frank Fastner

Danielle

Danielle ist 28 Jahre alt und angehende Psychotherapeutin für Kinder und Jugendliche. Die Münchnerin sagt über sich selbst: „Ich glaube, ich bin ein Flirtprofi und mache gern aufrichtig Komplimente.“ Drei Beziehungen hatte sie bisher. Ihr Fast-Ehemann betrog sie zwei Wochen vor der Hochzeit. Trotzdem gibt Danielle die Hoffnung nicht auf. Wie ihr Traummann sein sollte? Selbstbewusst, charismatisch und humorvoll. Außerdem sollte er eine ähnlich lebensbejahende Einstellung mitbringen wie sie.

Danielle

© Foto: RTL / Frank Fastner

Fiona

Fiona ist Tänzerin und Physiotherapeutin für Hunde. Die 29-Jährige ist gebürtige Hannoveranerin und Halbitalienerin, lebt aber in Hamburg. Nach einem Jahr als Single will sie jetzt den „Bachelor“ erobern. „Ich bin genau die richtige Mischung aus bodenständig und verrückt“, sagt sie über sich selbst. Als Tierschützerin fährt sie regelmäßig nach Rumänien, um Tiere in Not zu retten. Ihre Liebe zu Tieren hat sie auch zu ihrem Beruf gemacht. Zudem hat sie als professionelle Tänzerin bereits für „Let‘s Dance“ an Choreografien mitgewirkt.

Fiona

© Foto: RTL / Frank Fastner

Giovanna

Die 27-jährige Kauffrau für Versicherungen und Finanzen aus Oelde ist seit eineinhalb Jahren Single. Da Giovanna nicht aus den besten Familienverhältnissen kommt, ist sie mit 17 Jahren von zuhause ausgezogen. Seither nimmt sie ihr Glück selbst in die Hand. Ihr Traummann sollte selbstbewusst und respektvoll sein. Aussehen ist für sie zweitranging, die Ausstrahlung muss stimmen. „Mein Traum ist es, mit meiner eigenen kleinen Familie unter dem Weihnachtsbaum zu sitzen und angekommen zu sein“, erklärt Giovanna.

Giovanna

© Foto: RTL / Frank Fastner

Henriette

Die 25-Jährige Immobilienkauffrau kommt aus Hamburg. Henriette – oder Jetty, wie ihre Freunde sie nennen – hatte bisher zwei Beziehungen und sehnt sich nach einem Jahr als Single nun nach Mr. Right. „Ich verwöhne meinen Partner gerne mit kleinen Aufmerksamkeiten“, verrät sie. Humorvoll, ehrlich und vor allem loyal sollte ihr Traummann sein. Auch vom ersten Date hat sie eine klare Vorstellung: „Gemeinsam etwas Neues, Spannendes ausprobieren. Abends ein leckeres Essen. Und vor allem gute Gespräche.“

Henriette

© Foto: RTL / Frank Fastner

Jana

Die 27-jährige Jana ist Medizinische Fachangestellte aus Bad Vilbel. Nachdem die Beziehung zum Vater ihrer dreijährigen Tochter in die Brüche ging, hofft sie jetzt darauf, ihren Traummann bei „Der Bachelor“ zu finden. Das war insgeheim schon immer ihr Traum. Den Rosenkavalier will sie mit ihrem Selbstbewusstsein, ihrem Humor und ihrer hilfsbereiten Art von sich überzeugen. Ihre Flirttaktik: „Was sich liebt, das neckt sich…“

Jana

© Foto: RTL / Frank Fastner

Leyla

Die 26-jährige Leyla aus Frankfurt ist Integrationshelferin und betreibt einen Onlineshop. Sie sagt über sich selbst: „In mir steckt richtig viel Wifey-Material.“ Mittlerweile ist sie seit vier Jahren Single. Die 1,58 m große Halbtunesierin weiß, was sie will: Ihr Traummann sollte humorvoll sein, außerdem viel lachen und Selbstbewusstsein mitbringen. „Ich will, dass er mein Partner und mein bester Freund ist. Egal, ob ich sexy Unterwäsche anhabe oder den Spongebob-Pyjama.“ Manch einem Zuschauer dürfte Leyla schon bekannt vorkommen: Sie war im vergangenen Jahr in der Show „Ex on the Beach“ zu sehen.

Leyla

© Foto: RTL / Frank Fastner

Lisa M.

Die 32-jährige Lisa M. ist Mitarbeiterin im öffentlichen Dienst. Nach zwei Beziehungen und rund einem Jahr Singledasein will sich die Potsdamerin wieder verlieben. Ihr zukünftiger Partner sollte ihr eine Schulter zum Anlehen bieten und gleichzeitig ihr bester Freund sein. Optisch hat Lisa keine bestimmten Vorlieben, die gesamte Ausstrahlung ist ihr wichtig. Und wie kann sie selbst punkten? „Ich bin eine lebensfrohe, abenteuerlustige und aufgeschlossene Frau, die gern nach den Sternen greift, dabei aber nicht den Boden unter den Füßen verliert.“

Lisa M.

© Foto: RTL / Frank Fastner

Lisa R.

Die zweite Lisa in der diesjährigen Staffel ist 27 Jahre alt und kommt aus Annweiler am Trifels. Die Teamassistentin beschreibt sich als zielstrebig, optimistisch und warmherzig. Nach neun Jahren Beziehung wagte die Rheinland-Pfälzerin den Schritt vor den Traualtar, doch nur einen Monat später folgte die Scheidung. „Es hat vorher schon gekriselt, aber wir waren blind für die Probleme“, sagt Lisa heute rückblickend. Nach einem Jahr als Single ist sie jetzt wieder offen für die Liebe. Ihr Traummann sollte humorvoll und kommunikativ sein. Außerdem sollte er wie sie Tiere lieben.

Lisa R.

© Foto: RTL / Frank Fastner

Maike

Maike aus Lingen studiert Betriebswirtschaft und Management. Die 25-Jährige hat eine große Leidenschaft: Fußball. Seit 20 Jahren spielt sie aktiv im Verein. Sechseinhalb Jahre davon hatte sie einen Partner an ihrer Seite, doch seit einem Jahr ist Maike nun Single. Die 1,70 Meter große Sportskanone sucht einen loyalen, optimistischen und zuverlässigen Mann, der größer als sie ist. Über sich selbst sagt sie: „Ich bin die perfekte Mischung aus Energiebündel und Ruhepol.“ Ihr größter Traum ist es, irgendwann eine eigene Familie zu haben.

Maike

© Foto: RTL / Frank Fastner

Manina

Manina aus Köln ist Fitness- und Personaltrainerin. Die 30-Jährige ist seit rund einem Jahr Single. Sie hat ein klares Ziel: „Einen Lover and Friend finden und mit ihm gemeinsam die Welt erkunden.“ Wie ihr Traummann aussehen soll, weiß sie auch schon: groß, braun gebrannt, dunkle Haare, helle Augen, Dreitagebart. Vor allem aber sollte er open-minded, gesellschaftlich interessiert und humorvoll sein. Die gebürtige Aachenerin zeigt sich selbstbewusst: „Ich bin die Richtige für den Bachelor, weil ich nicht nur hübsch bin, sondern auch super viel in mir steckt. Ich kann seine beste Freundin, Geliebte und Partnerin in einem sein.“

Manina

© Foto: RTL / Frank Fastner

Mariam

Die 30-jährige Mariam kommt aus Wien. Nach zwei Beziehungen und zwei Jahren Singledasein möchte sich die Marketing und Sales Managerin mit österreichischen und ägyptischen Wurzeln endlich wieder verlieben. Zu ihren größten Hobbies zählen reisen, tanzen und Yoga. Außerdem backt Mariam gerne. Getreu dem Motto „Liebe geht durch den Magen“ verwöhnt sie ihre Lieben oft mit Leckereien.

Mariam

© Foto: RTL / Frank Fastner

Nevin

Nevin ist 30 Jahre alt und Kauffrau für Versicherungen und Finanzen. Nachdem ihre letzte Beziehung im Frühjahr 2019 in die Brüche ging, will die Kölnerin ihr Herz endlich an den Richtigen verschenken. „Eigentlich lasse ich mich lieber erobern, aber jetzt drehe ich den Spieß mal um – vielleicht habe ich dann mehr Erfolg“, so die 30-Jährige über ihre Teilnahme. In einer Beziehung ist es ihr wichtig, sich bedingungslos zu unterstützen. Über sich selbst sagt sie: „Ich bin ein liebenswürdiger, lustiger, (manchmal zu) mitfühlender Mensch, der sehr ungeduldig ist.“

Nevin

© Foto: RTL / Frank Fastner

Pamela

Die 25-Jährige arbeitet als HR Recruiterin in Freiburg. Pamela steht auf Alpha-Männer. Ihre letzte Beziehung ist zwei Jahre her, jetzt will sie sich wieder verlieben. Ihr Mr. Right sollte humorvoll und abenteuerlustig sein. Körperbau, Stimme und Charisma sind der Freiburgerin mit libanesischen Wurzeln auch wichtig. Sie ist zielstrebig, ein echter Familienmensch und stets optimistisch: „Ich bin ein sehr positiv denkender Mensch. Ich glaube immer ans Gute, nichts kann mich runterziehen.“

Pamela

© Foto: RTL / Frank Fastner

Rebecca

Rebecca ist 28 Jahre alt und kommt aus Schwabhausen bei Dachau. Die Verwalterin für Personalwesen möchte unbedingt irgendwann eine Familie gründen. Ihre letzte Beziehung liegt vier Jahre zurück, an der Trennung hatte sie lange zu knabbern. Jetzt will Rebecca ihr Herz wieder verschenken. „Ich glaube noch immer an die wahre Liebe. Leider ist es in unserer Generation schwer geworden, jemanden zu finden, der diese Werte teilt.“ Bei einem Mann sind ihr Loyalität, Humor, Ehrlichkeit und Treue wichtig. Die Optik ist zweitrangig, wenngleich sie auf dunkle Haare und Bart steht. Über sich selbst verrät sie: „Ich flirte mit meinen Augen. Wenn mir jemand gefällt, schaue ich ihn intensiv an.“

Rebecca

© Foto: RTL / Frank Fastner

Saskia

Die 29-jährige Saskia aus Münster arbeitet als Vertriebsassistentin. In ihrer Heimatstadt ist ihr in den letzten acht Jahren Singledasein nicht der Richtige begegnet: „In Münster läuft kein Boyfriend-Material mehr rum, deshalb versuche ich mein Glück jetzt beim ‚Bachelor‘“, so Saskia über ihre Teilnahme. Bereits im Alter von 16 Jahren zog sie von zuhause aus. Gleichzeitig der herausforderndste, aber auch wichtigsten Moment ihres Lieben. Ihr Traummann sollte smart, aufgeschlossen und respektvoll sein und positiv denken. Wie sie in der Show punkten will? „Ich bin für jeglichen Schabernack zu haben, stehe mit beiden Beinen im Leben und komme sehr gut bei Schwiegereltern an.“

Saskia

© Foto: RTL / Frank Fastner

Tami

Die 29-Jährige aus Wörrstadt ist Fitnessökonomin. Tami hat eine genaue Vorstellung davon, wie ihr Traummann aussehen soll: helle Haare, helle Augen, groß. Doch natürlich ist das Gesamtpaket entscheidend: „Seine Ausstrahlung und sein Lächeln sind das, worauf ich als erstes achte.“ In einem Partner sucht Tami einen Gegenpol, der ihr auch mal Paroli bieten kann. Die 1,70 Meter große Blondine ist nach eigener Aussage „nicht sehr romantisch“. Über ihre Teilnahme sagt sie: „Ich werde einfach ich selbst bleiben und hoffen, dass er mich gut findet, genauso wie ich bin.“

Tami

© Foto: RTL / Frank Fastner

Xenia

Xenia ist 30 Jahre alt und kommt aus Hamburg. Die Einzelhandelskauffrau ist seit vier Jahren Single. In dieser Zeit habe sie „Dating quasi hobbymäßig, fast schon nebenberuflich, betrieben“. Die Halb-Kubanerin geht für die Liebe aufs Ganze. So hat sie beispielsweise mit gerade einmal 21 Jahren für ihren damaligen Partner ihre Heimat Erfurt hinter sich gelassen und ist alleine mit ihm nach Hamburg gezogen. Optisch wünscht sie sich bei einem Mann lange Haare, trainierte Arme, schöne Zähne und ein nettes Lächeln. Charakterlich sind ihr Feingefühl, Empathie und Humor wichtig.

Xenia

© Foto: RTL / Frank Fastner

Yolanda

Yolanda wurde in Ghana geboren und lebt in Hamburg. Von klein auf war sie in zwei Welten zuhause, besonders in ihrer Kindheit fühlte sich jedoch keiner richtig zugehörig: „In Ghana war ich immer die Weiße, in Deutschland die Schwarze.“ Die 26-jährige Studentin beschreibt sich als einfühlsam, laut, frech, empathisch, selbstsicher und emotional. Nach drei Beziehungen und rund einem Jahr Singledasein wünscht sie sich wieder einen Partner. Dieser sollte präsent und sich bewusst sein, wer und was er ist. Außerdem sollte er ähnliche Normen und Werte wie sie vertreten.