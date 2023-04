Angelina Utzeri kämpft aktuell um das Herz von „Bachelor“ David Jackson . Die hübsche Albstädterin hat es dem Rosenkavalier mächtig angetan. Sie wird deshalb von vielen Fans als Favoritin gehandelt.

Angelina war bei „Take Me Out“

Es ist nicht Angelinas erste Männersuche im TV. Im Jahr 2021 nahm sie bereits an einer bekannten RTL-Kuppelshow teil – und zwar an „Take Me Out“. In dem Format buhlen 30 Single-Frauen um die Gunst eines Mannes. Vor etwa zwei Jahren setzte sich Angelina gegen ihre Konkurrentinnen durch und eroberte das Herz von Chris. Doch offenbar entstand aus dem Flirt keine große Love-Story: Angelina gab gegenüber RTL an, dass sie seit vier Jahren Single ist.

„Der Bachelor“: Bekommt Angelina ihren ersten Kuss?