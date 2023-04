„Der Bachelor“ sucht in jeder Staffel ein neuer Junggeselle nach der Frau fürs Leben. In diesem Jahr ist der Stuttgarter Influencer David Jackson mit seinen Bei der RTL-Datingshowsucht in jeder Staffel ein neuer Junggeselle nach der Frau fürs Leben. In diesem Jahr ist der Stuttgarter Influencermit seinen Kandidatinnen nach Mexiko geflogen. Auf romantischen, abenteuerlichen oder sportlichen Dates lernt er die Frauen Woche für Woche besser kennen. In der Nacht der Rosen am Ende einer Folge muss er dann jeweils entscheiden, wer bleiben darf und für wen die Reise beendet ist

Während der Ausstrahlung von Staffel 13 kommen den Zuschauern und Zuschauerinnen viele Fragen zum diesjährigen Single-Mann. Wie alt ist David? Was macht er beruflich? Und was ist über seine Herkunft bekannt? Wir haben ihn genauer unter die Lupe genommen und alle Infos im Porträt zusammengefasst.

David Jackson im Steckbrief: Alter, Beruf, Sternzeichen

Die wichtigsten Fakten zu David Jackson auf einen Blick:

Name: David Jackson

David Jackson Spitzname: Dee

Dee Geburtstag: 10. Juni 1990

10. Juni 1990 Alter: 32 Jahre

32 Jahre Sternzeichen: Zwillinge

Zwillinge Beruf: Model und Content Creator

Model und Content Creator Wohnort: Stuttgart und Dubai

Stuttgart und Dubai Größe: 1,86 m

1,86 m Instagram: dee_jaxon

David „Dee“ Jackson ist „Der Bachelor“ 2023

David Jackson erst am 1. März seine „Bachelor“-Premiere. Er tritt in die Fußstapfen von Während der Start der Datingshow bisher immer im Januar war, feierteerst am 1. März seine „Bachelor“-Premiere. Er tritt in die Fußstapfen von Dominik Stuckmann und lernt über mehrere Wochen hinweg seine Kandidatinnen in Mexiko in romantischen Einzeldates und aufregenden Gruppendates besser kennen. Woche für Woche muss er nun entscheiden, welche Frauen eine Runde weiterkommen und wen er in der „Nacht der Rosen“ nach Hause schickt.

So tickt David Jackson

David ist seit drei Jahren Single und jetzt bereit, die große Liebe zu finden. Durch das Aufwachsen mit drei Frauen sei er vielleicht ein bisschen feinfühliger und empathischer als andere Männer, erklärt der 32-Jährige im RTL-Interview. Darin sieht er allerdings keine Schwäche, ganz im Gegenteil: „Für mich gibt es nichts Männlicheres, als zu seinen Gefühlen zu stehen und zu sagen, wie man sich fühlt.“ Er beschreibt sich als reflektiert und selbstbewusst. Für die große Liebe sei er bereit, einiges zu tun, sich zu öffnen und sich verletzlich zu machen. Außerdem will er mit seiner Traumfrau das Thema Familienplanung angehen.

Ein großes Laster hat der neue „Bachelor“ übrigens, wie er verrät: „Ich habe eine Lippenpflege-Addiction.“ Er werde immer ganz nervös, wenn er sein Lippenbalsam nicht dabeihabe.

Wie sollte David Jacksons Traumfrau sein?

Jetzt haben wir einen ersten Eindruck, wie der neue „Bachelor“ so tickt. Doch wie sollte die Frau an seiner Seite sein? David wünscht sich eine empathische und selbstreflektierte Frau. „Sie sollte wissen, was sie im Leben will“, betont er. Da er ein absoluter Fitness-Freak ist, sollte sie Sport mögen: „Sport hat für mich auch etwas mit Selbstliebe zu tun. Man bringt dem eigenen Körper damit ein Stück Dankbarkeit entgegen.“ Doch Nonstop sporteln sei nicht nötig. Der 32-Jährige findet es schön, wenn man Interessen teilt. Gleichzeitig bedeute Liebe aber auch, dass beide in einer Partnerschaft weiterhin Raum haben, den Dingen nachzugehen, die sie erfüllen.

Ob eine der 23 Teilnehmerinnen von Staffel 13 Davids Erwartungen entspricht, wird sich zeigen. Welche Frauen direkt zu Beginn einen bleibenden Eindruck hinterließen, erfahrt ihr im Kandidatinnen-Check.

„Bachelor“ David Jackson wünscht sich eine selbstreflektierte Frau, die seine Interessen teilt.

© Foto: RTL / Frank J. Fastner

Was ist über Davids Herkunft und Familie bekannt?

David Jackson wurde in Stuttgart geboren und ist, wie sein Nachname schon vermuten lässt, Halb-US-Amerikaner. „Ich bin mit sehr viel Liebe groß geworden, ich bin mit drei Frauen aufgewachsen“, so David über seine Familie. Damit meint er seine Mutter, seine ältere Schwester und seine Zwillingsschwester. Seine Eltern haben sich getrennt, als er zwei Jahre alt war. Über sein Großwerden mit den drei Frauen in seinem Leben sagt er: „Da wurden mir schon Eigenschaften und Werte in die Wiege gelegt“. Alles, was ihn heute ausmache, habe er ihnen zu verdanken.

Das ist seine Zwillingsschwester Charlene

Lini nennt. Sie lebt seit mehr als zehn Jahren mit ihrem Ehemann und dem gemeinsamen Sohn in Coral Springs (Florida). Auf ihrem Instagram-Account Krebsdiagnose ihr Leben und das der gesamten Familie. Doch sie gewann den Kampf und kann ihren Zwillingsbruder heute bei seinem wohl größten Abenteuer unterstützen. Davids Zwillingsschwester heißt Charlene , die er liebevollnennt. Sie lebt seit mehr als zehn Jahren mit ihremund dem gemeinsamenin(Florida). Auf ihrem Instagram-Account „Cici Ayers“ gibt die 32-Jährige Einblicke in ihr Leben. Als sie gerade 18 Jahre alt war, erschütterte eineihr Leben und das der gesamten Familie. Doch sie gewann den Kampf und kann ihren Zwillingsbruder heute bei seinem wohl größten Abenteuer unterstützen.

In Folge 5 war sie vor Ort in Mexiko, um einige Kandidatinnen kennenzulernen. Die Meinung seiner Familie ist dem „Bachelor“ wichtig: „Wenn meine Schwestern oder meine Mutter was sagen, hat das Gewicht. Das hat immer Gewicht.“ Daher durfte Charlene auch mitentscheiden, welche Frau nach dem Kennenlernen ein Einzeldate mit David bekam.

David Jackson und seine Zwillingsschwester Charlene haben eine sehr enge Bindung.

© Foto: RTL

GNTM-Kandidatin Sarah Almoril ist Davids Ex-Freundin

Drei Jahre lang ist David nun schon Single. Bis 2019 war der Influencer mit der ehemaligen GNTM-Kandidatin Sarah Almoril zusammen. Nach nur wenigen Monaten gaben sie allerdings ihre Trennung bekannt. Damals schrieb das Model dazu: „Es gibt nicht das perfekte Paar. Es gibt nur eine Konstellation, die für einen selbst perfekt erscheint.“ Im Guten scheint die Beziehung der beiden nicht auseinandergegangen zu sein. Denn unter die RTL-Ankündigung des neuen „Bachelors“ auf Instagram kommentierte sie: „Sorry, er ist ein Narzisst, Ladies.“

Welchen Beruf übt David Jackson aus?

Ursprünglich hat David Jackson eine Ausbildung zum Versicherungskaufmann absolviert. Mittlerweile arbeitet der 32-Jährige jedoch als Model und Content Creator.

Wie heißt „Bachelor“ David auf Instagram?

verifizierten Instagram-Account. Mittlerweile folgen seinem Profil 200.000 Fans (Stand: April 2023). Die Follower-Anzahl dürfte erfahrungsgemäß während der Ausstrahlung stetig steigen. David Jackson hat einen öffentlichen und. Mittlerweile folgen seinem Profil „dee_jaxon“ mehr als(Stand: April 2023). Die Follower-Anzahl dürfte erfahrungsgemäß während der Ausstrahlung stetig steigen.

Auf seinem Profil schreibt er, dass er hoffentlich einen (guten) Effekt habe. Seine Hauptthemen sind Achtsamkeit, Kleidung und Gesundheit. Als Influencer ist David natürlich sehr aktiv. Regelmäßig teilt er fast ausschließlich professionelle Fotos, die er gerne mit motivierenden Texten ergänzt.