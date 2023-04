„Der Bachelor“ läuft aktuell mittwochs auf RTL. In der 13. Staffel sucht der Stuttgarter Henriette Kibat-Koops, genannt Jetty. Die Datingshowläuft aktuell mittwochs auf. In der 13. Staffel sucht der Stuttgarter David Jackson seine Traumfrau unter den ursprünglich 23 Kandidatinnen . Mittlerweile sind nur noch wenige Frauen im Rennen um sein Herz – darunter auch, genannt

„Ich verwöhne meinen Partner gerne mit kleinen Aufmerksamkeiten“, sagt die Hamburgerin über sich selbst. Ob der „Bachelor“ sich darüber freuen wird? Und wie tickt die Kandidatin? Wir haben Henriette genauer unter die Lupe genommen und stellen euch die Kandidatin im Porträt vor.

„Bachelor“-Henriette im Steckbrief

Die wichtigsten Fakten zu Henriette findet ihr hier auf einen Blick:

Name: Henriette Kibat-Koops

Henriette Kibat-Koops Spitzname: Jetty

Jetty Alter: 25 Jahre

25 Jahre Geburtstag: 16. Oktober 1997

16. Oktober 1997 Sternzeichen: Waage

Waage Größe: unbekannt

unbekannt Wohnort: Hamburg

Hamburg Beruf: Immobilienkauffrau

Immobilienkauffrau Single seit: einem Jahr

einem Jahr Instagram: jetty_kk_

So tickt Henriette „Jetty“ Kibat-Koops aus Hamburg

„Meine Hobbys sind Freunde treffen, ich gehe gerne ins Fitnessstudio, ich rede hier und da mal gerne über meinen Alltag auf verschiedensten Social-Media-Plattformen“, sagt Henriette über sich selbst. Die Hamburgerin liebt es, unter Menschen und sozial aktiv zu sein. Sie würde jedoch auch gerne etwas an sich ändern, denn sie verrät weiter: „Manchmal möchte ich es jedem recht machen und vergesse meine eigenen Bedürfnisse dabei.“ Aktuell lebt sie in Hamburg, reist für ihren Job als Immobilienkauffrau jedoch häufig nach Kiel.

Warum nimmt Henriette an „Bachelor“ 2023 teil?

Henriette ist seit rund einem Jahr Single. „Ich bin beim ‚Bachelor‘ dabei, weil ich einfach bisher noch nicht so Glück hatte bei der Partnerwahl“, verrät die Hamburgerin. Dies soll sich jetzt jedoch ändern, denn nach ihrem Single-Leben sehnt sie sich aktuell wieder nach Zweisamkeit. Um das Herz des „Bachelors“ zu erobern, will sie von Anfang an ehrlich sein und mit offenen Karten spielen – und vor allem viele gemeinsame Momente schaffen, um in Erinnerung zu bleiben.

Wie sollte Jettys Traummann sein?

Von ihrem Traummann hat Henriette eine ganz genaue Vorstellung: Er sollte loyal, ehrlich und vor allem humorvoll sein, denn sie erzählt: „Ich habe in meinen letzten Beziehungen viel zu wenig gelacht.“ Das soll sich unbedingt ändern. Doch auch ihr Zukünftiger darf sich aus einem Grund freuen: „Ich verwöhne meinen Partner gerne mit kleinen Aufmerksamkeiten.“

Ob sich David Jackson als dieser Traummann entpuppt, zeigt sich seit dem 1. März in Staffel 13.

In diesen TV-Formaten war Jetty schon zu sehen

„Der Bachelor“ ist nicht das erste Format, an dem Jetty teilnimmt. Sie versuchte auf Vox bereits ihr Glück bei „Das perfekte Dinner“ und ging für „Shopping Queen“ auf Outfit-Suche.