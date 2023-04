„Der Bachelor“ 2023 auf RTL seine Traumfrau. Von den ursprünglich Rebecca Ries aus Schwabhausen darf immer noch auf die letzte Rose hoffen. Aktuell sucht David Jackson alsauf RTL seine Traumfrau. Von den ursprünglich 23 Kandidatinnen sind nur noch wenige übrig. Auchausdarf immer noch auf die letzte Rose hoffen.

„Ich flirte mit meinen Augen. Wenn mir jemand gefällt, schaue ich ihn intensiv an“, sagt sie über sich selbst. Was bedeutet das? Wie tickt die Kandidatin? Wir haben Rebecca genauer unter die Lupe genommen und stellen euch die Kandidatin im Porträt vor.

„Bachelor“-Rebecca Ries im Steckbrief

Die wichtigsten Fakten zu Rebecca findet ihr hier auf einen Blick:

Name: Rebecca Ries

Rebecca Ries Alter: 28 Jahre

28 Jahre Sternzeichen: Steinbock

Steinbock Größe: 1,65 m

1,65 m Wohnort: Schwabhausen bei Dachau

Schwabhausen bei Dachau Beruf: Verwalterin für Personalwesen

Verwalterin für Personalwesen Single seit: vier Jahren

vier Jahren Instagram: whoisbeccs

So tickt Rebecca Ries aus Schwabhausen

Die 1,65 Meter große Brünette arbeitet als Verwalterin im Personalwesen. Neben ihrem Job ist sie aber auch gerne mit ihren Mädels unterwegs. Um sich vom Stress im Beruf abzulenken und herunterzukommen, geht sie regelmäßig ins Fitnessstudio. Wenn sie es mal lieber ruhig haben möchte, nimmt sie sich ein Buch und ließt.

Warum nimmt Rebecca Ries an „Bachelor“ 2023 teil?

„Ich glaube noch immer an die wahre Liebe. Leider ist es in unserer Generation schwer geworden, jemanden zu finden, der diese Werte teilt.“ Das war nicht immer so. Vor einigen Jahren dachte Rebecca, sie hätte mit ihrem damaligen Freund den Jackpot geknackt. Am liebsten hätte sie ihn geheiratet. Er wurde jedoch zunehmend respektloser, wodurch die Beziehung in die Brüche geriet. Die Trennung fiel ihr schwer und hat sie noch lange beschäftigt. Vier Jahre später ist sie jedoch bereit für ein neues Abenteuer.

Wie sollte Rebeccas Traummann sein?

Für Rebecca ist das Aussehen zweitrangig. Vier Werte stehen für sie an erster Stelle: Loyalität, Humor, Treue und Ehrlichkeit. Diese Eigenschaften schätzt sie auch an sich selbst. „Wenn ich mir meinen Traummann backen könnte, wäre er groß und trainiert und hätte dunkle Haare und einen Bart.“ Außerdem sollte ihr Herzensmensch mit beiden Beinen im Leben stehen und wissen, was er will. Rebecca möchte einen echten Familienmenschen als Freund.

Ob sich David Jackson als dieser Traummann entpuppt, zeigt sich seit dem 1. März in Staffel 13.

Rebecca bekam den zweiten Kuss vom „Bachelor“