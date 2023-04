„Der Bachelor“ sucht Alyssa Chaplin aus Kapstadt ist immer noch im Rennen um das Herz des Rosenkavaliers. In der aktuellen Staffel vonsucht David Jackson seine Traumfrau auf RTL. Nach einigen Wochen lichtet sich das Kandidatinnen -Feld zusehends.ausist immer noch im Rennen um das Herz des Rosenkavaliers.

Über sich selbst sagt sie: „Easy going, blingbling, abenteuerlustig – ich bin vieles, aber ganz bestimmt nicht normal.“ Was soll das bedeuten? Wir haben die Kandidatin genauer unter die Lupe genommen und stellen sie euch hier vor.

„Bachelor“-Alyssa im Steckbrief

Die wichtigsten Fakten zu Alyssa findet ihr hier auf einen Blick:

Name: Alyssa Chaplin

Alyssa Chaplin Alter: 36 Jahre

36 Jahre Größe: 1,70 m

1,70 m Wohnort: Kapstadt und Lohr am Main

Kapstadt und Lohr am Main Beruf: Marketing Director

Marketing Director Single seit: einem Jahr

einem Jahr Instagram: houseoflyss

Empfohlener Inhalt der Redaktion An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Sie können sich diesen mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externer Inhalt Sie erklären sich damit einverstanden, dass Ihnen externe Inhalte von Instagram angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden.

So tickt „Bachelor“-Alyssa

„Ich bin kein gewöhnlicher Mensch und lebe kein gewöhnliches Leben“, sagt Alyssa über sich selbst. Kein Wunder: Sie ist in Kapstadt geboren und aufgewachsen, kam in Alter von zehn Jahren mit ihren Eltern nach Deutschland und pendelt heute zwischen Südafrika und Lohr am Main.

Für die Jetsetterin besonders wichtig: ihr Glaube. Über Jahre hat sie sich mit unterschiedlichen Religionen beschäftigt, heute ist sie überzeugte Christin. Von ihrer tiefen Verbindung zu Gott berichtet sie auch auf Instagram.

Sogar Dates mit Ryan Reynolds – Warum nimmt Alyssa an „Bachelor“ 2023 teil?

Alyssa hat bereits Hollywood-Star Ryan Reynolds gedatet und eine langjährige Beziehung hinter sich. Beim „Bachelor“ möchte sie Mr. Right finden: „Ich denke, das bevorstehende Abenteuer ist eine außergewöhnliche Art, einen Menschen kennenzulernen.“ Jetzt will sie sich endlich wieder verlieben.

So sollte Alyssas Traummann sein

Alyssa hofft darauf, einen Mann zu finden, der authentisch ist und ein ehrliches Herz hat. Und ihr perfektes Date? „Auf jeden Fall ein bisschen Abenteuer und Natur, Jetski fahren oder sowas. Abends ein Feuer machen (kann ich sehr gut!), vielleicht ein bisschen tanzen. Viel Lachen. Und definitiv Backgammon spielen.“

Ob David Jackson der Eine für sie sein könnte, zeigt sich seit dem 1. März in Staffel 13.

Alyssa ist noch verheiratet

Alyssa war neun Jahre lang in einer Beziehung und hat ihren damaligen Partner sogar geheiratet. Das Paar ist bereits seit einem Jahr getrennt, doch die Scheidung ist noch nicht vollzogen. Bei Alyssas Noch-Ehemann handelt es sich um Andrew Chaplin, der in Südafrika ein berühmter Popstar ist. Mit seinem Zwillingsbruder Brian tritt er als Elektro-Duo Locnville aus, wofür die beiden bereits mehrere Auszeichnungen bekommen haben.

Alyssa hatte eine Fehlgeburt

Lebensbaum gestalten, mit dem sie ihm ihre bisherige Geschichte erzählen. Bevor Alyssa David ihr Ergebnis präsentiert, unterhalten sich die beiden noch unter vier Augen. Dabei kommt die Südafrikanerin auf eine sehr schwere Zeit in ihrem Leben zu sprechen. Ich habe ein Kind verloren“. Es sei ein Jahr nach ihrer Hochzeit passiert. In der sechsten Folge von „Der Bachelor“ lädt David Jackson drei Kandidatinnen zu einer Art Zeitreise ein. Alyssa, Angelina und Chiara dürfen einengestalten, mit dem sie ihm ihre bisherige Geschichte erzählen. Bevor Alyssa David ihr Ergebnis präsentiert, unterhalten sich die beiden noch unter vier Augen. Dabei kommt die Südafrikanerin auf eine sehr schwere Zeit in ihrem Leben zu sprechen. Denn die 36-Jährige hat bereits eine Fehlgeburt erlitten , wie sie David anvertraut. Daher sei die Unterhaltung mit seiner Schwester über Kinder in der Vorwoche auch schwer für sie gewesen, „weil ich schon mal schwanger war.“. Es sei ein Jahr nach ihrer Hochzeit passiert.

Alyssas Schwester nahm sich das Leben

Der Verlust ihres ungeborenen Kindes ist nicht der einzige, den Alyssa in der Vergangenheit schon verkraften musste. Beim Einzeldate mit David in Folge 7 vertraut sie ihm einen weiteren schweren Schicksalsschlag an. Ihre Schwester habe ihr Leben lang unter Depressionen gelitten und sich vor ein paar Jahren das Leben genommen. Während es für ihre ältere Schwester ein Tabu-Thema war, geht Alyssa offen damit um und offenbart David in dem Zuge: „Ich habe chronische Depressionen.“ David weiß ihre Offenheit zu schätzen und bestärkt sie: „Wenn man offen darüber spricht, das heißt ja, dass man sich selber wichtig ist.“