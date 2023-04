„Der Bachelor“ auf RTL bricht an diesem Mittwoch bereits die zweite Halbzeit an. Die sechste Woche in Mexiko wird für alle Beteiligten sehr intensiv. In Folge 6 am 05.04.2023 lädt Beiauf RTL bricht an diesem Mittwoch bereits die zweite Halbzeit an. Die sechste Woche in Mexiko wird für alle Beteiligten sehr intensiv. Inam 05.04.2023 lädt David Jackson drei Kandidatinnen zu einer Art Reise in die Vergangenheit ein.

Alyssa, Lebensbaum gestalten, mit dem sie ihm ihre bisherige Geschichte erzählen. Doch schnell wird das kreative Date zur emotionalen Achterbahnfahrt. Vor allem für Alyssa, die David einen schweren Schicksalsschlag offenbart. Angelina und Chiara dürfen einengestalten, mit dem sie ihm ihre bisherige Geschichte erzählen. Doch schnell wird das kreative Date zur emotionalen Achterbahnfahrt. Vor allem für Alyssa, die David einenoffenbart.

Alyssa hat ein Kind verloren

Die 36-Jährige hat bereits eine Fehlgeburt erlitten. Daher sei die Unterhaltung mit seiner Ich habe ein Kind verloren“. Bevor die Südafrikanerin David ihr Ergebnis präsentiert, unterhalten sich die beiden noch unter vier Augen. Dabei kommt Alyssa, die zuvor eine neunjährige Beziehung hatte und immer noch verheiratet ist, auf die wohl dunkelste Zeit in ihrem Leben zu sprechen:. Daher sei die Unterhaltung mit seiner Schwester Charlene über Kinder in der Vorwoche auch schwer für sie gewesen, „weil ich schon mal schwanger war.“.

Es passierte ein Jahr nach der Hochzeit. „Danach war es richtig schlimm“, gibt sie zu. Im Interview erklärt sie zudem unter Tränen: „Ich habe wirklich gedacht, die Alyssa, die es früher gab, gibt es jetzt gar nicht mehr. Jetzt merke ich halt: Sie ist noch da.“ Passend dazu hilft David ihr den entsprechenden Ast an ihrem Lebensbaum symbolisch abzureißen, um das Alte loszulassen – bis auf den kleinen Kinderwagen, der für ihr verstorbenes Kind steht, „weil du immer bei mir bleiben wirst“.

Alyssa erzählt David von ihrer Fehlgeburt.

© Foto: RTL

Aus dieser schweren Zeit hat Alyssa gelernt, dass es im Leben oft ganz anders kommt, als man es sich vielleicht gewünscht hat. Doch sie sieht das Positive: „Ich bin an einem Punkt im Leben angekommen, an dem ich nichts von dem habe, was ich haben wollte, aber ich war noch nie glücklicher.“