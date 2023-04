„Der Bachelor“ auf RTL lichtet sich langsam aber sicher das Lisa Mieschke aus Potsdam. Sie bekam den ersten Kuss der Staffel – doch macht sie das zur Favoritin? Beiauf RTL lichtet sich langsam aber sicher das Kandidatinnen -Feld. Unter den verbleibenden Frauen, die um David Jackson buhlen, ist auch nochaus. Sie bekam den ersten Kuss der Staffel – doch macht sie das zur Favoritin?

„Ich mag an mir, dass ich mutig genug bin, mein Leben so zu gestalten, wie ich es leben möchte“, sagt sie über sich selbst. Ob der „Bachelor“ das genauso sieht? Und wie tickt die Kandidatin? Wir haben Lisa M. genauer unter die Lupe genommen und stellen euch die Kandidatin im Porträt vor.

Lisa Mieschke im Steckbrief: Alter, Beruf, Größe

Die wichtigsten Fakten zu Lisa findet ihr hier auf einen Blick:

Name: Lisa Mieschke

Lisa Mieschke Alter: 32 Jahre

32 Jahre Geburtstag: unbekannt

unbekannt Größe: 1,63 m

1,63 m Wohnort: Potsdam

Potsdam Beruf: Mitarbeiterin im öffentlichen Dienst

Mitarbeiterin im öffentlichen Dienst Single seit: einem Jahr

einem Jahr Instagram: lisa.mieschke

Lisa Mieschke ist eine echte Abenteurerin

Vom Motorradfahren bis zu Weltreisen – Lisa M. liebt Abenteuer. Über sich selbst sagt sie: „Ich bin eine lebensfrohe, abenteuerlustige und aufgeschlossene Frau, die gern nach den Sternen greift, dabei aber nicht den Boden unter den Füßen verliert.“ Aktuell lebt sie in Potsdam und arbeitet als Mitarbeiterin im öffentlichen Dienst. Zu ihren Hobbys zählt sie neben dem Reisen und Motorradfahren auch Fitnesssport.

Warum nimmt Lisa Mieschke an „Bachelor“ 2023 teil?

Nach zwei Beziehungen und rund einem Jahr Singledasein hat die Potsdamerin genug davon und will sich endlich wieder verlieben. Bisher hat sie noch keinen Mann gefunden, der ihre Abenteuer und Leidenschaften mit ihr teilt. Nun hofft sie, dass in Zukunft der „Bachelor“ diese Rolle einnehmen wird. „Ich wünsche mir, dass wir gemeinsam Hand in Hand bis ans Ende der Welt reisen und gemeinsam Abenteuer erleben“, so Lisa. Sollte dies nicht der Fall sein, freut sie sich zumindest auf die Frauen, die Villa und darauf in Mexiko ein neues Abenteuer zu erleben.

Wie sollte Lisas Traummann sein?

Lisa Mieschkes Mr. Right sollte nicht nur ihre Hobbys teilen, sondern ihr auch eine Schulter zum Anlehen bieten und gleichzeitig ihr bester Freund sein. Optisch hat die Potsdamerin keine bestimmten Vorlieben, was für sie zählt, ist die gesamte Ausstrahlung.

Ob sich David Jackson als dieser Traummann entpuppt, zeigt sich seit dem 1. März in Staffel 13.

Lisa M. bekam den ersten Kuss