Der Stand-up Comedian Chris Tall moderiert „Das Supertalent“ 2021. Mit an seiner Seite ist Lola Weippert. Ein Jahr zuvor durfte er schon als Jury-Mitglied bei der Show mitwirken, jetzt wechselt er die Perspektive.

Was er neben seinen Tätigkeiten als Moderator und Comedian sonst noch macht, wie seine Freundin heißt, wie er mit echtem Namen heißt und alle weiteren Infos zu Chris Tall findet ihr in diesem Porträt.

Chris Tall Steckbrief: Echter Name, Alter, Größe

Hier findet ihr die wichtigsten Fakten zu Stand-Up Comedian Chris Tall:

Name: Christopher Nast

Christopher Nast Alter: 30

30 Geburtstag: 04.05.1991

04.05.1991 Geburtsort: Hamburg

Hamburg Sternzeichen: Stier

Stier Größe: 1,73 m

1,73 m Staatsangehörigkeit: Deutsch

Deutsch Beruf: Stand-up Comedian, Moderator

Stand-up Comedian, Moderator Freundin: Sabrina Fischer

Sabrina Fischer Instagram: christall_official

Chris Tall: Durchbruch, Filme, Buch, Tour

Der Komiker hat eine Ausbildung zum Versicherungskaufmann gemacht, bevor seine Karriere dann mit dem Sieg des „RTL Comedy Grand Prix“ begann. Daraufhin war der damalige Newcomer einige Male bei „TV Total“ zu Gast. Vor allem diese Auftritte waren für ihn das Sprungbrett in die Comedy-Szene. Seither tritt er regelmäßig in Shows anderer Komiker Kollegen, wie in „Die Bülent Ceylan Show“ auf, tourt mit seinen eigenen Programmen und moderiert selbst diverse Shows.

Außerdem hat er sich einen Namen in der Schauspiel-Szene gemacht und spielte in Kinofilmen wie „Abschussfahrt“ und „Männertag“ mit.

2015 schrieb er sein erstes Buch „Selfie von Mutti! Wenn Eltern cool sein wollen“ und entwickelte ein gleichnamiges Bühnenprogramm, mit dem er 2016 auf Tour ging.

In der RTL-Show „König der Kindsköpfe“ gewann er im Dezember 2020 und setzte sich gegen Mario Barth und Oliver Pocher durch.

„Darf er das?“, „Chris Tall Presents…” und „Murmel Mania“

Die RTL-Show „Darf er das? Die Chris Tall Show“ von Chris Tall läuft bereits in der fünften Staffel. Der Comedian begrüßt prominente Gäste wie den Sänger Sascha und unterhält die Zuschauer unter anderem mit Einspielfilmen. Die RTL Late-Night-Show basiert ganz auf Chris Talls Motto „Darf er das?“, wofür ihn die Zuschauer kennen.

„Chris Tall Presents...“ ist die erste deutschsprachige Amazon Original Serie, die nicht auf Fiktion basiert. Chris Tall empfängt seine Freunde aus der Comedy-Szene und präsentiert selbst neue Programme.

Einen weiteren Moderationsjob hatte der junge Comedian in der neuen RTL-Show „Murmel Mania“ ergattert.

Chris Tall bei „Das Supertalent“ 2021: vom Juror zum Moderator

Im Jahr 2020 saß Chris Tall als Juror neben Pop-Titan Dieter Bohlen, Bruce Darnell und Evelyn Burdecki bei „Das Supertalent“. Als Juror beurteilte er allerlei Kandidaten mit unterschiedlichsten Talenten, wie zum Beispiel, singen, tanzen, Akrobatik, Hunde trainieren, Zauberei und vieles mehr. Ob er auch 2021 in der Jury sitzen wird, war damals noch nicht bekannt. RTL hatte größere Änderungen angekündigt.

Und RTL hat Wort gehalten. Chris Tall wechselt nun die Perspektive, der einstige Juror wird nun Moderator bei „Das Supertalent“ 2021. Zusammen mit Lola Weippert hat RTL nach eigenen Angaben ein Duo verpflichtet, dass vor allem ein eingespieltes Team sei, welches sich perfekt ergänzt. „Das Supertalent“ 2021 ist für Chris Tall die Show der großen Überraschungen, wo alles dabei ist: Musik, Akrobatik, Comedy. Er freue sich vor allem auf die Talente, denn diese machen die Show erst möglich.

Chris Tall hat 12 Kilo abgenommen

Beruflich könnte es bei Chris Tall aktuell nicht besser laufen. Doch auch privat hat er Erfolge zu verbuchen, denn Chris Tall hat ganz schön abgenommen. Seinen Erfolg teilt der Comedian mit einem Vorher-Nachher-Foto auf Instagram. Auf beiden Bildern ist er in Nahaufnahme mit Kappe und Shirt zu sehen. Unter seinen Post schreibt er: „Cap nach vorne tragen macht irgendwie schlanker“ und verkauft seinen Abnehmerfolg als Witz. Laut seinen Hashtags hat er es mit der „frissdiehälfte“-Diät geschafft unter die „100 Kilo-Marke“ zu kommen.

Chris Tall Freundin: Ist er vergeben?

Private Informationen gibt der Comedian selten preis. Wer aktuell die Frau an seiner Seite ist, ist nicht ganz klar. Zur Premiere von „Männertag“ brachte Chris Tall 2016 noch seine Freundin Sabrina Fischer mit. Seither gab es keinen gemeinsamen Auftritt der beiden mehr in der Öffentlichkeit.

Chris Tall Vermögen: Was verdient der Comedian?

Der junge Comedian erfreut sich hoher Beliebtheit und hat mit seinen Tätigkeiten als Moderator, Comedian, Autor und Schauspieler mehrere Jobs, mit denen er seinen Lebensunterhalt verdient.

Laut vermoegensmagazin.de wird sein Vermögen aktuell auf circa eine Millionen Euro geschätzt.

Chris Tall: Podcast “08/17” mit Özcan Coşar

Der Comedian und sein Kollege Özcan Coşar moderieren seit Juni 2020 ihren eigenen Podcast mit dem Namen „08/17“. Das besondere hierbei ist, dass das Format nicht nur gehört werden kann, wie für einen Podcast üblich, sondern auch als Video zur Verfügung steht.

Die beiden sprechen sowohl über ihr Privatleben als auch über ihren ganz persönlichen Werdegang in der Comedy-Branche und geben dabei Einblicke in denn Alltag eines Komikers.

Wer sich den Videopodcast anhören oder ansehen möchte, kann das über TVNow oder auch AudioNow tun.