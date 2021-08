„Das Supertalent“ 2021 läuft im Herbst wieder auf RTL. Nicht nur die Jury bekam einen neuen Anstrich, sondern auch die Moderatoren. Lola Weippert und Chris Tall ersetzen das bisherige Moderatoren-Duo Daniel Hartwich und Victoria Swarovski.

Doch wer ist Lola Weippert eigentlich? Wer ist ihr Freund? Woher ist sie bekannt? Karriere, Alter, Instagram und Co. – Alle Informationen zur Moderatorin im Porträt.

Lola Weippert: Alter, Größe, Wohnort

Hier findet ihr alle wichtigen Fakten rund um Moderatorin Lola Weippert im Überblick:

Name: Eleonore Lola Naomi Weippert

Eleonore Lola Naomi Weippert Alter: 25

25 Geburtstag : 30.03.1996

: 30.03.1996 Wohnort: Stuttgart

Stuttgart Staatsangehörigkeit: deutsch

deutsch Größe: 1,65 m

1,65 m Beruf: Moderatorin für Hörfunk und Fernsehen, Model, Influencerin

Moderatorin für Hörfunk und Fernsehen, Model, Influencerin Beziehungsstatus: Single

Single Kinder: keine Kinder

keine Kinder Instagram: lolaweippert

Lola Weippert: Trennung von Freund Flo

Lola Weippert lernte ihre Freund Florian auf einem eher ungewöhnlichen Weg kennen: Florian nahm 2019 an einem Radiogewinnspiel bei BigFM teil und gewann eine Reise nach Las Vegas zu einem Lady Gaga Konzert inklusive Fake-Hochzeit mit Lola Weippert. Als sie dann in einem Brautkleid in einer White Chappel auf Florian zuging, war es um ihn geschehen. Dabei sei aus einer „Beziehungsunfähigen eine ekelhaft verliebte Beziehungsfähige geworden“, schrieb sie einst zu einem Pärchenfoto auf Instagram.

Auch in Interviews schwärmte von ihrem Partner Flo. Umso überraschender kam die Nachricht der Trennung Anfang August 2021. Nach zwei Jahren Beziehung hat sich das Paar getrennt. In einer Insta-Story meldete sich Weippert zu Wort, da sie ihren Fans eine Antwort schuldig sei. Darin bestätigte sie: „Wir sind kein Paar mehr. Wir sind im Guten auseinandergegangen.“

Ein Instagram-Post aus glücklichen Zeiten von Lola Weippert und Freund Flo.

© Foto: instagram.com/lolaweippert

Lebenslauf von Lola Weippert: Radio, Instagram, TV

Lola Weippert startete schon früh mit ihrer Karriere. Zunächst modelte sie für die Werbeagentur des Vaters einer Freundin. „Mit der Zeit wurde alles immer mehr und immer bunter“, erzählte Lola Weippert gegenüber der Zeitung „Schwarzwälder Bote“. Was auch an Instagram gelegen haben dürfte. Zunächst postete sie nur Urlaubs- oder Partyfotos. Ihre Followerzahl stieg unaufhörlich an. Das lockte auch größere Werbepartner an. Seitdem modelt sie regelmäßig für verschiedene Kunden.

Sie absolvierte ein Volontariat beim Radiosender BigFM. Danach arbeitete sie dort vier Jahre lang, bis sie im Jahr 2020 kündigte, um als Moderatorin vor der Kamera zu stehen.

Lola Weippert moderiert „Das Supertalent“ 2021

Im Herbst läuft Staffel 15 von „Das Supertalent“ 2021 auf RTL. Moderiert wird die Show von Lola Weippert zusammen mit Chris Tall. Die Aufzeichnungen laufen bereits. Laut RTL bringt das Moderatoren-Duo ein gutes Gespür für Talente mit und die beiden seien vor allem ein eingespieltes Team, das sich perfekt ergänzt. Lola Weippert über ihre Moderation bei „Das Supertalent“ 2021: „Ich bin ausgeflippt, als ich erfahren habe, dass ich 'Das Supertalent' moderieren darf. Es fühlt sich immer noch surreal an. Die Show ist Kult und es ist eine riesengroße Ehre, Teil dieses Spektakels zu sein. Es wird laut, wild und witzig“, erklärte die junge Moderatorin voller Vorfreude.

Moderatorin von „Love Island“, „Prince Charming“ und „Temptation Island“

Zum ersten Mal war sie im TV in der zweiten Staffel von „Love Island – Aftersun: Der Talk“ zu sehen. Als neues Gesicht von TVNow moderierte sie danach „Prince Charming – Das große Wiedersehen“. Außerdem übernimmt sie nach Angela Finger-Erben die Moderation der dritten Staffel von „Temptation Island“.

Lola Weippert tanzte bei „Let’s Dance“ 2021

Mit ihrer Teilnahme an „Let’s Dance“ 2021 erfüllt sich für Weippert ein großer Traum. „Ich bin ein klassischer Körper-Klaus und meine größte Angst ist, mir etwas zu brechen“, gab sie vor dem Start in einer Insta-Story zu. Gebrochen hat sie sich dann nichts – im Gegenteil. An der Seite von Profi Christian Polanc steigerte sie sich von Woche zu Woche. Für den Sieg reichte es allerdings nicht. Die beiden landeten schließlich auf Platz 6.

Lola Weippert beim „Grill den Henssler Sommer-Special“ 2021

Dass sie tanzen kann, hat Lola Weippert auf dem RTL-Tanzparkett bewiesen. Wie steht es um ihre Kochkünste? Das wird sich am Sonntag, 29.08.2021, zeigen. Dann ist die 25-Jährige Gast in der Show „Grill den Henssler Sommer-Special“ 2021. Gemeinsam mit Steven Gätjen und den „Fanta 4“-Mitgliedern Smudo und Michi Beck wagt sie das Koch-Abenteuer. Ihre Aufgabe wird das Dessert sein: Gegrilltes Apfelcarpaccio und Holunderblüten-Sabayon mit Kirsche und Rauch.

Lola Weippert: Streit mit Rapper Farid Bang

Lola Weippert hatte bereits Ärger mit Rapper Farid Bang. In der Radioshow „Lola lästert“ äußerte sie sich negativ über die Sprechweise von Farid Bang und machte sich darüber lustig. Der Rapper war davon getroffen und reagierte mit Beleidigungen. Auch Entschuldigungsversuche konnten Farid Bang nicht umstimmen.