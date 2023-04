Treue Seele oder ungenierter Partylöwe? – Diese Frage stellen sich seit Donnerstag, 30.03.2023, wieder vier Paare. In der fünften Staffel der RTL-Show „Temptation Island – Versuchung im Paradies“ wagen sie den berühmten TV-Treuetest und setzen dabei ihre Beziehung aufs Spiel. Schaffen die Kandidaten es, am Ende ihren Partnern treu zu bleiben oder lässt sich jemand auf die Versuchung ein und riskiert dadurch seine Beziehung? Das zeigt sich aktuell auf RTL+. In Folge 2 stehen die ersten Dates an – und auf die Frauen wartet die erste böse Überraschung.

Alle Infos rund um Start, Sendetermine, Stream und weitere Infos zur fünften Staffel findet ihr hier im Überblick.

„Temptation Island“ 2023: Start und Sendetermine auf RTL+

Der Startschuss für die neuen Episoden von „Temptation Island“ ist am Donnerstag, 30. März 2023, auf RTL+ gefallen. Wie gewohnt besteht auch Staffel 5 wieder aus zwölf regulären Folgen und einer Wiedersehensfolge, die in einem wöchentlichen Rhythmus veröffentlicht werden.

Die (voraussichtlichen) Sendetermine im Überblick:

Folge 1: 30. März 2023

Folge 2: 06. April 2023

Folge 3: 13. April 2023

Folge 4: 20. April 2023

Folge 5: 27. April 2023

Folge 6: 04. Mai 2023

Folge 7: 11. Mai 2023

Folge 8: 18. Mai 2023

Folge 9: 25. Mai 2023

Folge 10: 01. Juni 2023

Folge 11: 08. Juni 2023

Folge 12: 15. Juni 2023

Wiedersehensfolge: 22. Juni 2023

„Temptation Island“ 2023: Wann kommen die Folgen im Free-TV?

Staffel 4 von „Temptation Island“ lief im vergangenen Jahr kurz nach dem Start auf RTL+ auch im TV. Fans konnten die Folgen dann immer am Wochenende im Nachtprogramm sehen. Bisher hat RTL jedoch noch keine Sendetermine für die fünfte Staffel bekannt gegeben. Sobald die entsprechenden Informationen hierzu veröffentlicht werden, findet ihr sie hier.

„Temptation Island“ 2023: So funktioniert Staffel 5

Vier Paare machen bei „Temptation Island – Versuchung im Paradies“ den ultimativen Liebes- und Treuetest. Sie werden von ihren Partnern getrennt und verbringen mehrere Wochen in traumhafter Insel-Umgebung in noblen Villen. Dabei haben sie absolut keinen Kontakt zu ihrem jeweiligen Schatz. In den Villen warten allerdings flirtwillige Singles darauf, die vergebenen Männer und Frauen zu verführen.

Der Insel-Aufenthalt ist dabei keineswegs ein lockerer Strand-Urlaub unter südlicher Sonne. Es gibt zwar wilde Partys und aufregende Dates, jedoch auch Workshops, bei denen ganz ernsthafte Selbst-Reflektion auf dem Programm steht. Moderatorin Lola Weippert zeigt den Vergebenen abends am Lagerfeuer Bilder von ihrem Partner oder ihrer Partnerin. Das führt dementsprechend zu großem Rätselraten: Hält sich jeder an die Verabredungen? Oder hat sich jemand auf die Versuchung eingelassen?

Wo wurde Staffel 5 von „Temptation Island“ gedreht?

Von Bali über Kroatien bis Griechenland – die Staffeln von „Temptation Island“ wurden bisher jedes Jahr an einem anderen Ort gedreht. Und auch 2023 geht es für die Kandidaten an ein neues Traumziel: Sie testen ihre Liebe unter der Sonne Portugals.

„Temptation Island“ 2023: Das ist die Moderatorin Lola Weippert

Angela Finger-Erben die ersten beiden Staffeln von „Temptation Island“ sowie die VIP-Version moderierte, hat Staffel 5. Nachdemdie ersten beiden Staffeln von „Temptation Island“ sowie die VIP-Version moderierte, hat Lola Weippert die Moderation seit Staffel 3 übernommen. Auch dieses Jahr ist die ehemalige Radiomoderatorin wieder am Start und präsentiert

Lola Weippert hat sich in den vergangenen Jahren einen echten Namen als Fernsehmoderatorin gemacht. Sie moderierte unter anderem Formate wie „Das Supertalent“ und „Prince Charming“. Außerdem nahm sie bereits an Shows wie „Let‘s Dance“ und dem „RTL Turmspringen“ teil.

„Temptation Island“ 2023: Das sind die Teilnehmer von Staffel 5

Auch in der fünften Staffel der RTL-Show „Temptation Island – Versuchung im Paradies“ wagen vier Paare den Treuetest im TV. Der Sender hat bereits einige Wochen vor dem Start der Sendung bekannt gegeben, wer die Kandidaten der neuen Staffel sind. Wer in Staffel 5 dabei ist, erfahrt ihr hier: