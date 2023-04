In der neuen Staffel von „Temptation Island – Versuchung im Paradies“ fordern ein weiteres Mal vier Paare ihre Beziehung heraus und stellen sich dem ultimativen Treuetest vor laufenden Kameras. Dafür leben die Kandidaten getrennt voneinander – jeweils gemeinsam mit flirtwilligen Singles, die alleine die Aufgabe haben, sie zu verführen. Dabei wartet das volle Programm auf sie: wilde Partys, aufregende Dates und knisternde Erotik. Lassen sie sich verführen? Denn am Ende sind sie auch nur Menschen – mit Gefühlen, Ängsten und ihren ganz persönlichen Herzschmerzgrenzen...

Welche Paare sind bei „Temptation Island“ 2023 dabei? Wer sind die Singles, die sie verführen sollen? Hier bekommt ihr Infos und Bilder zu den Kandidaten von Staffel 5.

An Staffel 5 von „Temptation Island“ nehmen insgesamt acht Kandidaten teil, die jeweils getrennt von ihren Partnern in eine Luxusvilla einziehen. Dort erwarten sie flirtwillige Singles, die bereit sind, die Männer und Frauen zu verführen und dadurch die Liebe und Treue der Paare auf die Probe zu stellen. Diese Paare stellen sich der Herausforderung:

Sarah und Nico

Tatum und Louis

Loreen und Adam

Charline und Adrian

Die acht Teilnehmer von „Temptation Island“ 2023 sind alle aus ähnlichen Gründen bei der Show dabei: Es gibt Themen in ihrer Beziehung, über die sie Klarheit gewinnen müssen. Haben ihre Beziehungen Zukunft? Muss sich etwas ändern? Finden sie am Ende sogar jemanden, der besser zu ihnen passt? Um all diese Fragen und noch mehr beantworten zu können, haben die Kandidaten beschlossen, ihre Beziehung dem ultimativen Treuetest zu unterziehen. Wir stellen euch die vier Paare einzeln vor:

Sarah und Nico

Die 23-jährige Sarah und der 24-jährige Nico sind seit Januar 2020 ein Paar und sind bereits nach einem Monat zusammengezogen. Sie haben die komplette Pandemie zusammen verbracht und empfanden das nicht nur als sehr schön, sondern auch als anstrengend. Die Bankkauffrau und der Techniker meinen es ernst, denn Pläne für die Zukunft sind bereits gemacht. Wenn das Experiment „Temptation Island“ 2023 glückt, dann möchte Nico seiner Liebsten einen Antrag machen.

Besonders Nicos Vergangenheit steht oft zwischen den beiden. Der Partylöwe war in keiner vorherigen Beziehung treu und wird gerne von vielen Frauen umgarnt. Auch als er Sarah kennenlernte, hat er noch weiter mit anderen geschrieben, weshalb sie bis heute Zweifel hat. Nun möchte er seiner Freundin aber beweisen, dass er sich verändert hat und nicht mehr in alte Muster verfallen wird. Sarah ist sich stattdessen sicher, dass sie nicht fremdgehen wird.

Sarah und Nico nehmen an „Temptation Island" 2023 teil.

Tatum und Louis

Die 23-jährige Tatum und der 27-jährige Louis haben sich in der Warteschlange eines Schwimmbads kennengelernt und sind seit November 2019 ein Paar. Außerhalb ihrer Beziehung haben die beiden sehr unterschiedliche Lebensstile: Tatum ist als junge Studentin viel unterwegs und geht auch gerne unter der Woche mal feiern, während Louis als Filialdirektor eines Modegeschäfts sechs Tage die Woche arbeiten muss. Außerdem möchte er weiter Karriere machen und finanzielle Sicherheit für seine zukünftige Familie schaffen. Tatum hingegen träumt davon, nach dem Studium erst mal zu reisen oder sogar für einige Jahre auszuwandern.

Seit einer turbulenten Partynacht hat das Vertrauen zwischen den beiden einen zusätzlichen Knacks. Tatum wurde in einer Umarmung mit einem anderen Mann fotografiert. Louis wird seitdem immer wieder eifersüchtig, wenn seine Freundin alleine feiern geht. Aber auch Tatum ist sehr impulsiv und weiß nicht, wie sie auf ein Fremdflirten von Louis reagieren würde.

Tatum und Louis haben ganz unterschiedliche Vorstellungen von ihrer Zukunft.

Loreen und Adam

Die 22-jährige Loreen und der 26-jährige Adam haben sich 2020 über Instagram kennengelernt und sind seit einem Jahr ein Paar. Bereits zu Beginn der Beziehung sorgte die selbstbewusste Blondine für klare Verhältnisse. Sie liebt es, im Mittelpunkt zu stehen und genießt die Aufmerksamkeit anderer Männer. Ihr ständiges Bedürfnis nach Aufmerksamkeit, ihre freizügige Kleidung und das Flirten mit anderen Männern sind Adam ein Dorn im Auge, da er seit seiner vorherigen Beziehung mit einigen Unsicherheiten zu kämpfen hat.

Die Teilnahme an „Temptation Island“ 2023 war Loreens Idee, die bereits bei „Beauty and the Nerd“ und „Ex on the Beach“ zu sehen war. Auch Adam war von dieser Idee nicht abgeneigt, denn durch die Teilnahme könne er Loreen und die gemeinsame Beziehung testen. Neben Unsicherheiten und Eifersucht spielt das fehlende Vertrauen eine zentrale Rolle in ihrer Beziehung. Loreen hat ihren Expartner bereits betrogen und Adam während der Kennlernphase angelogen. Sollten die beiden den Treuetest überstehen, ist für Adam klar, dass einer Hochzeit nichts mehr im Weg steht.

Loreen und Adam haben Vertrauensprobleme.

Charline und Adrian

Die 25-jährige Charline und der 24-jährige Adrian haben sich 2019 auf einer Silvesterparty kennengelernt und wohnen seit fast einem Jahr zusammen. Adrian wusste von der Anmeldung seiner Freundin bei „Temptation Island“ 2023 nichts, jedoch will er das Beziehungsexperiment nutzen, um ihr zu beweisen, dass er sich benehmen kann und ihre Zweifel unbegründet sind.

Charline ist sich unsicher, ob das Paar den Test bestehen wird, denn besonders ihre Vertrauensprobleme stehen zwischen den beiden. Seit der Kennenlernphase flirtet Adrian regelmäßig mit anderen Frauen, und bei einem zufälligen Blick auf seine Handys stieß sie auf unschöne Nachrichten. Adrian erkennt diese Probleme nicht und ist genervt von Charlines Eifersucht, er denkt nicht, dass er sie in der Zeit bei „Temptation Island“ 2023 vermissen wird. Sprüche wie „Du hast dich ziemlich gehen lassen, aber jetzt kriegst du langsam wieder die Kurve“, nachdem Charline einige Kilo zugenommen hatte, sieht Adrian als hilfreich an. Charline fehlt es an Zuneigung und Aufmerksamkeit, so geht sie nicht alleine feiern oder in die Altstadt, ohne dass ihr dabei ein schlechtes Gefühl vermittelt wird, obwohl Adrian dies regelmäßig tut. Regeln hat sich das dynamische Paar keine gesetzt, da beide davon ausgehen, dass die gegenseitigen Grenzen bekannt sind.

Charline und Adrian stellen sich dem Treuetest.

„Temptation Island“ 2023: Das sind die Verführer

Wie auch in den vorigen Staffeln von „Temptation Island – Versuchung im Paradies“ warten in den Villen von Staffel 5 wieder jeweils elf flirtwillige Single-Männer und zwölf flirtwillige Single-Frauen darauf, die vergebenen Männer und Frauen zu verführen.

Die Verführerinnen im Überblick:

Anastasia (20) aus Ingolstadt

Bella Janice (23) aus Stade

Justyna (26) aus Bremen

Laurita (21) aus Remscheid

Melissa (25) aus Berlin

Nina (26) aus Essen

Nora (32) aus Leipzig

Line (20) aus Hamburg

Rebecca (24) aus Hamburg

Romina (23) aus Köln

Syria (20) aus Siebnen/ Schweiz

Vivien (26) aus Bremen

Mit diesen Verführerinnen werden die vergebenen Männer konfrontiert.

Die Verführer im Überblick:

Antonino (25) aus Frankfurt am Main

Chris (29) aus Stuttgart

Elionas (33) aus Bornheim

Fabiano (31) aus Karlsruhe

Keenan (30) aus Zürich

Kevin (28) aus Pforzheim

Lucas (26) aus Berlin

Mikael (24) aus Kassel

Pascal (31) aus Kitzingen

Philipp (26) aus Lübeck

Tim (25) aus Kassel