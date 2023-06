In der Show „Temptation Island VIP“ stellen prominente Paare ihre Beziehung auf den Prüfstand. Zwei Wochen lang leben sie getrennt voneinander in zwei verschiedenen Villen und sind dabei von heißen Single-Frauen bzw. -Männern umgeben. Was die jeweiligen Partner in dieser Zeit so alles anstellen, erfahren die Kandidaten beim Lagerfeuer mit Moderatorin Lola Weippert. Ab dem 21. Juni 2023 zeigt RTL2 die Folgen, die bereits seit Herbst 2022 auf RTL+ verfügbar sind, nun auch im Free-TV.

Wer ist in Staffel 3 dabei? Wir stellen euch die Teilnehmer sowie die Verführer vor.

Die Kandidaten von Staffel 3 im Überblick

An Staffel 3 von „Temptation Island VIP“ nehmen insgesamt acht prominente Kandidaten teil, die jeweils getrennt von ihren Partnern in eine Luxusvilla einziehen. Dort erwarten sie flirtwillige Singles, die bereit sind, die Männer und Frauen zu verführen und deren Treue auf die Probe zu stellen.

Diese vier Promi-Paare stellen sich der Herausforderung:

Christina Dimitriou und Aleks Petrovic

Michelle Daniaux und Gigi Birofio

Sandra Sicora und Tommy Pedroni

Aurelio Savina und Lala Aluas

Wer sind die Paare von Staffel 3?

Die acht Teilnehmer der dritten Staffel sind alle aus ähnlichen Gründen bei der Show dabei: Es gibt Themen in ihrer Beziehung, über die sie Klarheit gewinnen müssen. Haben ihre Beziehungen Zukunft? Muss sich etwas ändern? Finden sie am Ende sogar jemanden, der besser zu ihnen passt? Um all diese Fragen und noch mehr beantworten zu können, haben die Kandidaten beschlossen, ihre Beziehung dem ultimativen Treuetest zu unterziehen. Wir stellen euch die vier Promi-Paare einzeln vor:

Christina Dimitriou und Aleks Petrovic

Christina und Aleks haben sich zwei Jahre vor ihrer Teilnahme über einen gemeinsamen Freundeskreis kennengelernt. Zwischen den beiden hat es nach eigener Aussage sofort gefunkt. Dabei gab es jedoch ein Problem: Christina hat zum damaligen Zeitpunkt schon fest bei der Reality-Show „Ex on the Beach“ zugesagt. Daraufhin ließ Aleks sich, um Christina zu überraschen, heimlich in die Show einschleusen. Seitdem sind die beiden unzertrennlich.

Christina ist bereits das zweite Mal bei „Temptation Island“ dabei. 2019 stellte sie sich zusammen mit ihrem Ex-Partner Salvatore Vassallo dort dem Treuetest – ohne Erfolg. Seitdem sind bei Christina große Vertrauensprobleme entstanden. In Staffel 3 von „Tempation Island VIP“ möchte sie nun jedoch zeigen, dass sie diese Ängste überwunden hat. Und auch Aleks möchte Christina in der Reality-Show beweisen, dass sie ihm voll und ganz vertrauen und dadurch die Beziehung noch ein Stück weiter voranbringen kann.

Christina und Aleks stellen sich dem TV-Treuetest.

© Foto: RTL / Frank J. Fastner

Michelle Daniaux und Gigi Birofio

Michelle und Gigi lernten sich 2020 in der ersten Staffel von „Ex on the Beach“ kennen und lieben. Allerdings hielt die Beziehung der beiden nur bis ins nächste Jahr. Erst nach ihrer gemeinsamen Teilnahme an „Prominent getrennt“ und einer weiteren Staffel von „Ex on the Beach“ haben sie im Jahr 2022 wieder zueinandergefunden. Seitdem zeichnet sich ihre Beziehung durch On-off-Phasen aus, da sie eine Fernbeziehung führen und diese nicht immer so harmonisch funktioniert, wie die beiden sich das vorstellen.

Auch für Michelle ist „Temptation Island VIP“ bereits der zweite Treuetest. Gemeinsam mit ihrem Ex-Freund hat sie 2020 an der zweiten Staffel teilgenommen und verließ die Show wieder als Single. Da sowohl Michelle als auch Gigi sehr temperamentvoll und stolz sind, bezeichnen sie ihre Beziehung häufig als „toxisch“. Während Gigi sich sicher ist, dass Michelle die Liebe seines Lebens ist und sich bereits eine gemeinsame Zukunft mit ihr vorstellen kann, ist Michelle davon noch nicht überzeugt. Sie befürchtet, dass er immer wieder in seine alten Muster zurückfällt.

Michelle und Gigi haben eine turbulente Vergangenheit.

© Foto: RTL / Frank J. Fastner

Sandra Sicora und Tommy Pedroni

Sandra und Tommy haben sich in der zweiten Staffel von „Ex on the Beach“ kennengelernt und sind einige Monate später, im August 2021, zusammengekommen. Zusammen betreiben sie ihr eigenes Fashionlabel und verbringen ihre Zeit meistens in Tommys Geburtsort Nizza. Auch wenn die beiden inzwischen unzertrennlich sind, war die Kennlernphase von Sandra und Tommy eher locker. Tommy nahm nach Sandras Ausscheiden an „Ex on the Beach“ an der Dating-Show „Are You The One?“ teil, bei der er sein Single-Dasein in vollen Zügen auskostete. Sandra allerdings hat Tommys damaliges Verhalten nachhaltig geprägt. Außerdem wünscht sie sich von ihrem Partner mehr Aufmerksamkeit.

Weder Tommy noch Sandra haben bisher jemals ernsthaft an der Beziehung gezweifelt. Letztere kann sich sogar bereits ein gemeinsames Leben mit Tommy inklusive Haus, Ehe und Kinder vorstellen. Tommy geht die Beziehung stattdessen noch zurückhaltender an und fragt sich, ob es nicht noch zu früh für diese Entscheidungen ist.

Sandra und Tommy lernten sich bei „Ex on the Beach“ kennen.

© Foto: RTL / Frank J. Fastner

Aurelio Savina und Lala Aluas

Aurelio und Lala kennen sich über die Social-Media-Plattform Instagram. Durch Zufall ist Aurelio auf das Profil von Lala gestoßen, woraufhin er sie sofort kontaktierte. Nachdem diese zunächst jedoch kein Interesse gezeigt hatte, schaffte Aurelio es im April 2022 schließlich doch, sie um den Finger zu wickeln. Das Besondere an der Beziehung zwischen den beiden: Sie führen eine offene Beziehung, die auf Transparenz und klaren Absprachen beruht. Noch haben sie in ihrer Beziehung keine Erfahrung mit Untreue gemacht. Jetzt will sich das Paar in einem so extremen Umfeld wie „Temptation Island VIP“ testen und schauen, wie intensiv ihre Verbindung wirklich ist.

Auch wenn die beiden sich aktuell noch keine monogame Beziehung vorstellen können, planen sie eine gemeinsame Zukunft miteinander, sind sich jedoch einig, dass sie weder heiraten noch Kinder bekommen möchten. Für sie ist es wichtig, „im Moment“ zu leben. Trotz allem ist Aurelio sich sicher, dass sie füreinander bestimmt sind, und kann sich keine andere Frau an seiner Seite vorstellen.

Aurelio und Lala führen eine offene Beziehung.

© Foto: RTL / Frank J. Fastner

Das sind die Verführer von Staffel 3

Wie auch in den vorigen Staffeln von „Temptation Island VIP“ warten in den Villen von Staffel 3 wieder jeweils elf flirtwillige Singles darauf, die vergebenen Männer und Frauen zu verführen.

Die Verführerinnen im Überblick:

Alina aus Nürnberg

Babu aus Oberhausen

Fabienne aus Langenhagen

Jenny aus Berlin

Lawa aus Giessen

Lena aus Bremen

Lin aus Berlin

Sophia aus Hamburg

Tülay aus Düsseldorf

Vanessa aus Berlin

Viola aus Villingen-Schwenningen

Mit diesen Verführerinnen werden die vergebenen Männer von Staffel 3 konfrontiert.

© Foto: RTL / Frank J. Fastner

Die Verführer im Überblick:

Bennett aus Dortmund

Carmelo aus Pforzheim

Dominik aus Wien

Flocke aus Berlin

Julian aus Kassel

Justin aus Berlin

Marc aus Münster

Milan aus Norddeutschland

Sandro aus Heidelberg

Rob aus Köln

Yannik aus Köln