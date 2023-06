Nico Legat und seine Freundin Sarah Liebich ihre Beziehung in dem RTL-Format der Sohn von Thorsten Legat betrog seine Partnerin in der Show gleich mehrfach mit einer der Verführerinnen. Als Sarah die Bilder zu sehen bekam, brach sie die Show umgehend ab. Dass die beiden kein Paar mehr sind, ist klar. Dieses Experiment ist mehr als gescheitert: Eigentlich wolltenund seine Freundin Sarah Liebich ihre Beziehung in dem RTL-Format „Temptation Island“ testen, um danach zu heiraten. Doch statt eines Antrags gab es in Staffel 5 einen üblen Fremdgeh-Skandal – dennmit einer der Verführerinnen. Als Sarah die Bilder zu sehen bekam, brach sie die Show umgehend ab. Dass die beiden kein Paar mehr sind, ist klar.

Hass im Netz entgegen. Es gab sogar Morddrohungen, Seit die Folgen bei RTL+ verfügbar sind, schießt Nicoentgegen. Es gab sogar Morddrohungen, wie sein Vater in einem Instagram-Post mitteilte. Thorsten Legat zeigte mit seinem Text deutlich, dass er immer zu seinem Sohn halten werde. In einer Story machte er Nico, der sich bis dato zurückgezogen hatte, aber auch eine Ansage: „Stell‘ dich der Öffentlichkeit und zeig‘, dass du Eier in der Buxe hast.“ Das tat sein Sprössling dann auch.

Nico Legat ist „extrem geschockt und echt am Ende“

Nachdem er sich am Freitagabend mit einem ersten kurzen Statement zurückgemeldet hatte, legte Nico nun mit einer Videobotschaft nach. Darin sitzt er frontal vor der Kamera und sieht sichtlich mitgenommen aus. „Ich kann euch auf jeden Fall sagen, ich bin extrem geschockt und echt am Ende“, beginnt er seine Nachricht. Die letzten zwei, drei Wochen seien für ihn sehr, sehr schwer gewesen.

„Fehler macht man und aus Fehlern soll man auf jeden Fall auch lernen. Und das habe ich auf jeden Fall“, beteuert Nico. Er habe sich sehr reflektiert. „Was ich Sarah angetan habe, geht einfach gar nicht. Das ist maximal asozial gewesen. Das ist so verletzend und demütigend gewesen, das kann man auch nicht entschuldigen.“ Er wisse, dass sie ihm das nie verzeihen werde und „das ist auch verständlich, denn was ich abgezogen habe, ist das Schlimmste, das man einem Menschen antun kann“. Nico will Reue zeigen, denn so gehe es für ihn nicht mehr weiter. Er betont noch einmal: „Aus dieser Scheiße habe ich auf jeden Fall gelernt!“