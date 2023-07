Halbzeit beiauf RTL: Am Mittwoch, 02.08.2023, läuft bereits die vierte Folge der Datingshow. Auf RTL+ können die Fans von Jennifer Saro schon sehen, wie sich die Liebessuche in Thailand entwickelt. Dabei werden die Karten nochmal neu gemischt. Nach einem Einzeldate wird ein Kandidat– aber auch zwei andere spielen ganz vorne mit, wenn es um das Herz der Single-Dame geht.

Wer es der „Bachelorette“ bislang angetan hat und warum die drei Männer zu den Favoriten der Staffel zählen, erfahrt ihr hier.

*Achtung, Spoiler zu Folge 4*

In der vierten Folge dürfen einige Kandidaten zu einem etwas anderen Gruppendate: ein Hunde-Agility-Parcours. Dabei geht es der „Bachelorette“ vor allem darum, wie die Männer mit den Tieren umgehen. Adrian kann mit seinem Vierbeiner zwar nicht allzu viel reißen, doch seine Ehrlichkeit im Einzelgespräch gefällt Jennifer. Adrian gibt in Bezug auf ihren Sohn zu:Er wäre natürlich die Bezugsperson für „Keksi“, aber er finde „Vaterrolle soll Vaterrolle bleiben“. Trotzdem würde der 27-Jährige die Herausforderung annehmen. Jennifer ist sich nicht sicher, ob die Welten der beiden zusammenpassen und ihm fünf Jahre, in denen er sich ausleben könne, fehlen. Trotzdem darf Adrian nach dem Gruppendate noch bleiben und Zeit mit ihr alleine verbringen.