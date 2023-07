„Die Bachelorette“ in die zehnte Staffel. In diesem Jahr begibt sich Fynn Lukas Kunz aus Lüneburg. Nun werden auf RTL wieder rote Rosen verteilt. Am 12. Juli 2023 startetin die zehnte Staffel. In diesem Jahr begibt sich Jennifer Saro auf die Suche nach ihrem Mr. Right. Dafür datet sie in Thailand 18 verschiedene Männer. Einer der Kandidaten ist

„Ich erobere gern. Eine bestimmte Taktik habe ich aber nicht, das mache ich ganz nach Gefühlslage“, erklärt er. Was wird ihm seine Gefühlslage dieses Mal sagen? Und woher kennt man ihn bereits? Wie alt ist er eigentlich und wie tickt er? Wir haben den Lüneburger genauer unter die Lupe genommen.

„Bachelorette“-Fynn im Steckbrief

Die wichtigsten Infos zu Fynn auf einen Blick:

Name: Fynn Lukas Kunz

Fynn Lukas Kunz Geburtstag: 13.07.1997

13.07.1997 Alter: 25

25 Sternzeichen: Krebs

Krebs Größe: 1,88 m

1,88 m Beruf: Influencer und Verkäufer

Influencer und Verkäufer Wohnort: Adendorf (Lüneburg)

Adendorf (Lüneburg) Single seit: einem dreiviertel Jahr

einem dreiviertel Jahr Instagram: fynnlukaskunz

So tickt Fynn Kunz

Der 25-jährige Lüneburger beschreibt sich als absolutes Nordkind. Er liebt nicht nur das Wasser, sondern auch das Abenteuer und ist immer in Action. „Ich bin wie so ein Flummi“, beschreibt Fynn sich selbst. Um das auszugleichen, geht er auch jeden Tag zum Sport. Er ist selbständig und arbeitet nebenbei als Verkäufer in einem Modegeschäft. Schon als Kind sei er sehr stilbewusst gewesen. Außerdem sagt er über sich selbst, dass er lustig, immer gut gelaunt und für jeden Spaß zu haben sei. Man könne mit ihm jedoch auch tiefgründige Gespräche führen.

Darum nimmt Fynn an „Die Bachelorette“ 2023 teil

Fynn ist seit einem dreiviertel Jahr Single und damit wieder bereit für eine neue Frau an seiner Seite. An „Die Bachelorette“ begeistert ihn, dass man sich frei von äußeren Einflüssen und ohne ungebetene Ratschläge komplett auf die Frau fokussieren kann – für den 25-Jährigen die perfekten Bedingungen, um sich zu verlieben. Das perfekte Date für ihn ist ein Dinner und Drinks im Sonnenuntergang am Strand: „Das ist Romantik für mich, einfach mal ohne jegliche Ablenkung über Gott und die Welt sprechen.“ In der RTL-Show sollte es genügend solcher Dates geben.

So sollte Fynns Traumfrau sein

Als Erstes achtet Fynn bei Frauen auf die Nase und die Augen. Wenn er es sich aussuchen könnte, sollte seine Traumfrau auch noch sportlich und blond sein. Viel wichtiger ist dem Lüneburger jedoch, dass man zusammen lachen kann und die Frau ehrlich und liebevoll ist. Er sagt: „Ich brauche diesen Wow-Effekt. Man muss sich sehen und direkt so BAM muss es machen.“ Ob es bei Jennifer Saro diesen Wow-Effekt gibt, wird sich zeigen…

Fynn Kunz war bei „Love Island“ 2021

Vielleicht kommt Fynn Lukas Kunz dem ein oder anderen aufmerksamen Datingshow-Fan bereits bekannt vor. Er war im Jahr 2021 Kandidat bei „Love Island“ und erreichte sogar das Finale. Im Anschluss war er zuerst mit der Teilnehmerin Greta Engelfried zusammen, bevor er eine Beziehung mit Emilia Würsching begann, die ebenfalls an der RTL-Show teilgenommen hatte.

Hat Fynn sich bereits als Sieger verraten?

Bereits vor Beginn der Sendung gab es große Kritik: Angeblich hatten Fans den Sieger bereits erkannt! Ihnen sind in den Instagram-Stories von „Der Bachelorette“ Jennifer Saro und von Fynn Lukas Kunz Ähnlichkeiten aufgefallen: Die Wand in Fynns Hintergrund soll dieselbe Farbe und Struktur gehabt haben, wie auf Jennifers Balkon. Auf ihrem Wäscheständer soll außerdem ein T-Shirt gewesen sein, das Fynn in seiner Story getragen hatte. Doch auch einen angeblichen Beweis aus dem realen Leben soll es geben: Einige Personen gaben an, Fynn und Jennifer gemeinsam in Berlin gesehen zu haben. Ob das stimmt, ist jedoch unklar.