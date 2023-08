Endlich! Nach über einem Jahr Pause hat das Warten nun bald ein Ende: „Love Island“ 2023 steht auf RTL2 in den Startlöchern. Auch in Staffel 8 hoffen die Teilnehmer auf „heiße Flirts & wahre Liebe“. Die abenteuerlustigen Singles verbringen einen spannenden Sommer in einer luxuriösen Villa, wo sie sich über mehrere Wochen hinweg kennenlernen. Doch in diesem Jahr fährt die Datingshow neben Gewohntem auch mit einigen Neuerungen auf.

Wann es losgeht, wann die Folgen im TV und Stream laufen und worauf sich die Fans einstellen dürfen, verraten wir euch hier im Überblick.

Wann startet „Love Island“ 2023?

Seit der Frühjahresstaffel 2022 warten die Fans der Datingshow auf Nachschub. Der Sender hatte nach rückläufigen Quoten beschlossen, „Love Island“ nur noch einmal im Jahr zu zeigen, weshalb die Herbststaffel im vergangenen Jahr wegfiel. Jetzt geht es endlich weiter und die Insel der Liebe öffnet ihre Pforten schon bald: Der Startschuss für Staffel 8 fällt am Montag, 11. September 2023, zur Primetime auf RTL2 – und zwar live!

Das sind die Sendetermine von Staffel 8

In der achten Staffel dürfen sich die Zuschauer erstmals auf Live-Shows freuen. Montags läuft „Love Island“ live um 20:15 Uhr. Anschließend wie gewohnt dienstags bis freitags sowie sonntags um 22:15 Uhr.

Wie viele Folgen Staffel 8 umfasst, hat RTL2 noch nicht bekannt gegeben. Sollte sich der Sender an der vorigen orientieren, erwartet die Fans 19 Folgen.

Die voraussichtlichen Sendetermine samt Sendezeit im Überblick:

Folge 1: Montag, 11.09.2023, um 20:15 Uhr (live)

Folge 2: Dienstag, 12.09.2023, um 22:15 Uhr

Folge 3: Mittwoch, 13.09.2023, um 22:15 Uhr

Folge 4: Donnerstag, 14.09.2023, um 22:15 Uhr

Folge 5: Freitag, 15.09.2023, um 22:15 Uhr

Folge 6: Sonntag, 17.09.2023, um 22:15 Uhr

Folge 7: Montag, 18.09.2023, um 20:15 Uhr (live)

Folge 8: Dienstag, 19.09.2023, um 22:15 Uhr

Folge 9: Mittwoch, 20.09.2023, um 22:15 Uhr

Folge 10: Donnerstag, 21.09.2023, um 22:15 Uhr

Folge 11: Freitag, 22.09.2023, um 22:15 Uhr

Folge 12: Sonntag, 24.09.2023, um 22:15 Uhr

Folge 13: Montag, 25.09.2023, um 20:15 Uhr (live)

Folge 14: Dienstag, 26.09.2023, um 22:15 Uhr

Folge 15: Mittwoch, 27.09.2023, um 22:15 Uhr

Folge 16: Donnerstag, 28.09.2023, um 22:15 Uhr

Folge 17: Freitag, 29.09.2023, um 22:15 Uhr

Folge 18: Sonntag, 01.10.2023, um 22:15 Uhr

Folge 19: Montag, 02.10.2023, um 20:15 Uhr (live)

So seht ihr „Love Island“ 2023 im Stream auf RTL+

Wer Staffel 8 nicht zu den angekündigten Sendeterminen verfolgen kann, darf beruhigt sein: Wie gewohnt steht sie auch online zur Verfügung. Alle Folgen sind nach der Ausstrahlung sieben Tage lang kostenlos bei RTL+ verfügbar. Anschließend benötigt ihr einen Premium-Account.

Das ist neu bei „Love Island“ 2023

Die erste große Neuerung sind natürlich die Live-Sendungen. Das hat es zuvor noch bei keiner Datingshow gegeben. Zudem geht es für die Kandidaten erstmals nach Griechenland. Die Moderation übernimmt zwar wieder Sylvie Meis, doch erstmals gibt es eine prominente Co-Moderation. Auch bei den Singles dürfen sich die Zuschauer auf etwas Neues freuen: Der Sender kündigt Nachwuchs aus prominentem Haus und ein besonderes Geschwisterpaar an.

Wer moderiert Staffel 8?

Sylvie Meis moderiert seit der sechsten Staffel das Format „Love Island". Sie übernahm den Job 2021 von Jana Ina Zarrella, die die ersten fünf Staffeln begleitete. In Staffel 8 steht Sylvie Meis nun erstmals nicht alleine vor der Kamera, sondern bekommt prominente Unterstützung. Wer die Co-Moderation übernimmt, hat der Sender allerdings noch nicht verraten.

Neuer Drehort für Staffel 8