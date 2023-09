„Love Island“ in einer gemeinsamen luxuriösen Villa. Genug Zeit, um sich kennen und lieben zu lernen. Aber Vorsicht – neben heißen Flirts und romantischen Dates sind auch Drama und Liebeskummer vorprogrammiert. Wer schlussendlich die wahre Liebe findet, wird sich zeigen... Ab dem 11. September 2023 gehen auf RTL2 wieder Single-Männer und -Frauen auf Tuchfühlung: Für insgesamt drei Wochen leben die Kandidaten vonin einer gemeinsamen. Genug Zeit, um sich kennen und lieben zu lernen. Aber Vorsicht – neben heißen Flirts und romantischen Dates sind auch Drama und Liebeskummer vorprogrammiert. Wer schlussendlich die wahre Liebe findet, wird sich zeigen...

Wo genau wird „Love Island“ 2023 gedreht? Und an welchem Ort befindet sich die Villa? Alle Infos zum Drehort und der Location erhaltet ihr in dieser Übersicht.

„Love Island“ 2023: Wo wird Staffel 8 gedreht?

Sommer, Sonne und Meer – das ist das Erfolgsrezept von fast allen Datingshows. Und auch in der neuen Staffel der beliebten RTL2-Show „Love Island“ verschlägt es die Teilnehmer und Teilnehmerinnen an ein sonniges Reiseziel. Nachdem die ersten vier Staffeln auf Mallorca und die weiteren drei auf Teneriffa produziert wurden, geht es für die Kandidaten in Staffel 8 erstmalig nach Griechenland. Der Drehort liegt rund zwei Stunden von Athen entfernt.

Die Fakten zu Griechenland im Überblick:

Traumhafte Strände, kristallklares Wasser und antike Ausgrabungsstätte – Griechenland ist ein echtes Urlaubsparadies. Der Staat in Südosteuropa ist vor allem für seine kilometerlangen Strände mit weißem Sand und seine malerischen Buchten bekannt, bietet jedoch auch darüber hinaus jede Menge zu entdecken. Dazu zählen vor allem die überraschende Vielfalt zwischen Bergen und Meer und Olivenplantagen im Inland. Hier eine Übersicht zu den wichtigsten Fakten über Griechenland:

Staatsform: Parlamentarische Republik

Parlamentarische Republik Amtssprache: Griechisch

Griechisch Fläche: ca. 131.960 km²

ca. 131.960 km² Einwohner: rund 10,64 Millionen

rund 10,64 Millionen Hauptstadt: Athen

Athen Währung: Euro

Griechenland lockt mit traumhaften Stränden und bietet die perfekte Kulisse für „Love Island“ 2023.

© Foto: Pixabay

Das ist die Villa der Kandidaten und Kandidatinnen

In jeder Staffel von „Love Island“ geht es für die Kandidaten und Kandidatinnen in eine luxuriöse Villa mit atemberaubendem Ausblick. RTL2 bietet ihnen vor einer traumhaften Kulisse die Chance, sich zu verlieben. In Griechenland wartet auf die Singles eine brandneue, stylische Villa – und die hat reichlich kuschelige und romantische Ecken zu bieten.

Auf rund 240 Quadratmetern dürfen sich die Islander unter anderem über einen großen Pool, riesige Daybeds, eine mediterrane Outdoorküche und einen Stylingroom freuen. Für die passende Atmosphäre sorgen verschiedene Lichtinstallationen und Lichterketten. Gefilmt werden die Kandidaten und Kandidatinnen übrigens von 49 Kameras, die überall in der Villa versteckt sind – lediglich die Toiletten sind tabu.

Ob im Pool oder in den verschiedenen kuscheligen Ecken – in der Villa können sich die Islander in traumhafter Umgebung näher kommen.

© Foto: RTLZWEI / Magdalena Possert

Die „Love Island“-Villa in Griechenland ist bunt und gemütlich eingerichtet.

© Foto: RTLZWEI / Magdalena Possert

Der Außenbereich mit Outdoorküche lädt die Islander zum Verweilen ein.

© Foto: RTLZWEI / Magdalena Possert

In den Doppelbetten müssen die gewählten Couples gemeinsam schlafen.

© Foto: RTLZWEI / Magdalena Possert

Die verschiedenen Daybeds laden die Kandidatinnen und Kandidaten zu „kiss & love“ ein.

© Foto: RTLZWEI / Magdalena Possert

Wo wurde „Love Island“ in früheren Staffeln gedreht?

Die diesjährige Staffel von „Love Island“ wird erstmals in Griechenland gedreht. Doch bereits in den Jahren zuvor suchten die Kandidaten und Kandidatinnen an den schönsten und sonnigsten Orten auf der ganzen Welt nach ihrer wahren Liebe. Doch wo genau wurden die vorherigen Staffeln der Datingshow gedreht?

Hier eine Übersicht über die bisherigen „Love Island“-Drehorte: