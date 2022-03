Auf der Suche nach „Heißen Flirts und wahrer Liebe“ begeben sich im Frühling 2022 wieder neue Singles zu „Love Island“. Die abenteuerlustigen Kandidaten verbringen in Staffel 7 der Datingshow drei Wochen zusammen, in denen sie sich kennen und vielleicht sogar lieben lernen können. Dabei geht es auf Dates und in Challenges auf Tuchfühlung unter der Sonne von Teneriffa. Platz für romantische Gefühle bietet ihnen auf der Insel eine luxuriöse und zugleich gemütliche Villa.

Doch wo genau wird „Love Island“ gedreht? Wo steht die Kandidaten-Villa? Alles, was zum Drehort und zur Location bekannt ist, findet ihr hier im Überblick.

Wo wird „Love Island“ 2022 gedreht?

Auch in dieser Staffel haben die Kandidaten von „Love Island“ wieder die Chance sich bei Sonnenschein und warmen Temperaturen zu verlieben. Die Singles starten im Frühling auf Teneriffa in ein aufregendes Liebesabenteuer. Damit wird bereits zum zweiten Mal auf der Kanrareninsel gedreht. Staffel 6 im vergangenen Herbst wurde, wie schon anderen Staffeln zuvor, auf Mallorca gedreht.

Bereits im Frühjahr 2021 war Teneriffa der Drehort für die Datingshow. In diesem Jahr befindet sich die „Love Island“-Villa im Südwesten der kanarischen Insel. Wo genau sie steht, verrät der Sender allerdings nicht.

Die wichtigsten Fakten zu Teneriffa im Überblick

Teneriffa ist die größte der Kanarischen Inseln. Diese gehören zu Spanien und liegen vor der Küste Westafrikas. Das ganze Jahr über gilt die Insel als beliebtes Urlaubsziel und ist unter anderem durch ihre schwarzen Vulkanstrände bekannt.

Fläche : 2.034 km²

: 2.034 km² Amtssprache : Spanisch

: Spanisch Einwohner : 949.471

: 949.471 Hauptstadt : Santa Cruz de Tenerife

: Santa Cruz de Tenerife Klima: ganzjährig milde Temperaturen

Youtube

„Love Island“ Staffel 7: Das ist die Kandidaten-Villa

Am Montag, 21.03.2022, startet Staffel 7 von „Love Island“ an einer neuen Location. Dabei bietet RTL2 den Singles vor einer traumhaften Kulisse die Chance sich zu verlieben. Die Kandidaten beziehen eine Villa auf Teneriffa, die mit rund 300 Quadratmetern Platz für große Gefühle und noch mehr Zweisamkeit bietet – große Outdoorküche, kuschelige Ecken und eine Mega-Lounge am Pool inklusive. „Die Villa ist wirklich wunderschön und ich habe mich dort einfach sofort wohlgefühlt. Kuschelig und intim: Sie ist der perfekte Ort für ganz viel Romantik“, meint „Love Island“-Moderatorin Sylvie Meis.

„Love Island“-Villa: Das ist der Wohnbereich

Die „Love Island“-Villa in Staffel 7 erstreckt sich über zwei Etagen. Wie sieht der Innenbereich aus? Im Obergeschoss können es sich die Kandidaten in einem gemütlichen Schlafzimmer mit kuscheligen Betten bequem machen. Dort dürfen natürlich auch eine große Terrasse, ein Ankleidezimmer und der mittlerweile schon legendäre Stylingroom nicht fehlen. Im Erdgeschoss lädt das Wohlfühl-Wohnzimmer zum Abhängen ein.

Gemütlich und bunt: Das ist der Schlafbereich der „Love Island“-Kandidaten.

© Foto: RTLZWEI/Thomas Reiner

Das Ankleidezimmer: Ein begehbarer Kleiderschrank wartet auf die Singles.

© Foto: RTLZWEI/Thomas Reiner

Genug Platz um sich zu stylen haben die Singles unter anderem im Badezimmer.

© Foto: RTLZWEI/Thomas Reiner

„Love Island“-Villa: Das ist der Außenbereich

Bei den warmen Temperaturen auf Teneriffa spielt sich vieles wie gewohnt draußen ab. Auch da wird den Kandidaten von „Love Island“ einiges geboten. Im großen Garten der Villa steht ihnen eine Lounge am Pool zum Chillen zur Verfügung. Eins ist jetzt schon klar: Rund um die große Outdoorküche starten die fetten „Love Island“-Partys. Die emotionale Paarungszeremonie erleben die Islander an der Feuerstelle.

An der Feuerstelle finden die Paarungszeremonien von „Love Island“ 2022 statt.

© Foto: RTLZWEI/Thomas Reiner

Ein Ort für Partys oder Zweisamkeit: Der große Pool mit Chill-Lounge im Garten der Villa.

© Foto: RTLZWEI/Thomas Reiner