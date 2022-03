Pünktlich zum Frühling wird es für flirtwillige Singles wieder aufregend. „Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe“ auf RTL2 geht in eine neue Runde. Am Montag, 21. März 2022, startet Staffel 7. Nun hat der Sender bekannt gegeben, welche Männer und Frauen sich auf aufregende Begegnungen und Dates freuen dürfen. Die Singles haben drei Wochen lang Zeit sich in der luxuriösen Villa auf Teneriffa besser kennenzulernen und dabei vielleicht sogar ihre Traumpartnerin oder ihren Traumpartner zu finden. Den Gewinnern winkt ein Preisgeld von 50.000 Euro.

Doch wer sind die diesjährigen Kandidaten und Kandidatinnen der Show? Wir haben für euch einen Überblick samt Bilder über die neuen Frauen und Männer der siebten Staffel.

„Love Island“ 2022: Diese Kandidaten sind dabei

Bei „Love Island“ 2022 werden wie gewohnt neue Singles in der Villa für ein Wechselbad der Gefühle sorgen. Wer als Granate noch hinzukommt, wird sich zeigen. Zu Beginn suchen in der siebten Staffel 14 Kandidaten nach dem großen Liebesabenteuer.

Die Teilnehmer im Start-Cast auf einen Blick:

Wir stellen euch die Teilnehmer von „Love Island" 2022 in alphabetischer Reihenfolge samt Fotos vor.

Adriano

Adriano ist 27 Jahre alt und kommt aus dem Raum Stuttgart. Er arbeitet als Lagerlogistiker. Vor seiner Teilnahme an „Love Island“ 2022 sagt er von sich selbst: „Ich nehme jetzt nicht die Erstbeste“.

Adriano

© Foto: RTLZWEI / Thomas Reiner & Antje Rieken

Bucci

„Ich bin sympathisch, ich bin energiegeladen, immer gut drauf und mag es, Spaß zu haben!“. Das sagt Kandidat Bucci von sich selbst. Er ist 31 Jahre alt, kommt aus München und arbeitet dort als Barkeeper.

Bucci

© Foto: RTLZWEI / Thomas Reiner & Antje Rieken

Jennifer

Die 23-jährige Jennifer wohnt in Düsseldorf und arbeitet als Recruiterin. „Ich würde sagen, dass ich das gewisse Etwas mitbringe, das vielleicht nicht jede hat“, sagt die Kandidatin.

Jennifer

© Foto: RTLZWEI / Thomas Reiner & Antje Rieken

Jessica

Jessica kommt aus dem Raum Trier und ist 22 Jahre alt. Beruflich arbeitet sie als Einzelhandelskauffrau. Von sich selbst sagt sie: „Ich bin besonders, ich würde sagen, es gibt keine Zweite wie mich.“ Mit ihr ist in der diesjährigen Staffel erstmals eine Transfrau in der Dating-Show dabei.

Jessica

© Foto: RTLZWEI / Thomas Reiner & Antje Rieken

Lara

Lara ist 27 Jahre alt und wohnt in Hamburg, wo sie als Angestellte arbeitet. Über ihren Traummann sagt sie: „Wenn er lustig ist, macht das sehr viel aus.“

Lara

© Foto: RTLZWEI / Thomas Reiner & Antje Rieken

Léon

Der 25-jährige Léon kommt aus dem Raum Lüneburg und studiert derzeit. Was macht ihn schwach? „Wenn Frauen einen unschuldigen Rehblick haben wie Bambi, dann schmelze ich dahin“, sagt der „Love Island“-Teilnehmer.

Léon

© Foto: RTLZWEI / Thomas Reiner & Antje Rieken

Leonie

Leonie ist 27 Jahre alt und wohnt in Gronau. Dort ist sie beruflich als kaufmännische Angestellte tätig. Worauf steht sie bei Männern? „Einen großen Oberarm finde ich sehr heiß.“

Leonie

© Foto: RTLZWEI / Thomas Reiner & Antje Rieken

Mahdi

Für „Love Island“-Kandidat Mahdi steht fest: „Zum perfekten Islander macht mich meine Passion, mein Charisma und mein Spirit.“ Er ist 23 Jahre alt, kommt aus dem Raum Konstanz und arbeitet neben seinem Studium als Personal-Trainer.

Mahdi

© Foto: RTLZWEI / Thomas Reiner & Antje Rieken

Mark

Mark ist 23 Jahre alt und wohnt in Bonn. Beruflich ist er Beamter bei der Bundeswehr. Worauf kommt es ihm bei Frauen an? „Wenn sie unstylisch ist, würde ich die Finger von ihr lassen“, meint der „Love Island“-Kandidat.

Mark

© Foto: RTLZWEI / Thomas Reiner & Antje Rieken

Nico

Der 26-jährige Nico kommt aus dem Saarland und arbeitet dort als Vertriebsmitarbeiter. Für den „Love Island“-Kandidat steht fest: „Liebe muss sich immer erst entwickeln.“

Nico

© Foto: RTLZWEI / Thomas Reiner & Antje Rieken

Sandrine

„Ich bin sehr gerne eine Frau und mit mir kann man Pferde stehlen“, so beschreibt sich Kandidatin Sandrine. Die Studentin ist 28 Jahre als und kommt aus dem Raum Stuttgart.

Sandrine

© Foto: RTLZWEI / Thomas Reiner & Antje Rieken

Tom

Tom ist 29 Jahre alt und wohnt in Velbert. Er arbeitet als IT-Administrator und hat konkrete Vorstellungen davon, was ihm bei seiner Traumpartnerin wichtig ist: „Wenn eine Frau selbstbewusst ist, das finde ich gut.“

Tom

© Foto: RTLZWEI / Thomas Reiner & Antje Rieken

Vanessa

„Er sollte sich nicht von mir einschüchtern lassen und sagen, was er denkt“, sagt Kandidatin Vanessa über den passenden Partner für sie. Die 26-Jährige ist Personalerin und wohnt in Grafrath.

Vanessa

© Foto: RTLZWEI / Thomas Reiner & Antje Rieken

Vanuschka

Kandidatin Vanuschka ist selbstständig in der Kosmetikbranche. Die 22-Jährige kommt aus Salzburg. „Ich bin frech, abenteuerlustig und spontan“, beschreibt sie sich.