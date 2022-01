Heiße Flirts, Traum-Dates und große Abenteuer – das erwartet nicht nur die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Sendung „Love Island“. Auch die Zuschauer der beliebten RTL2-Kuppel-Show können sich wieder auf unterhaltsame Abende freuen. Denn wie der Sender mitteilte, wird es im Frühjahr 2022 eine neue Staffel geben. Zum siebten Mal begeben sich dann Single-Frauen und Männer ins Paradies. Im Gepäck dabei: Die Hoffnung auf die große Liebe.

Wann startet „Love Island“ 2022 ?

? Wann sind die Sendetermine ?

? Gibt es die Folgen im Stream ?

? Wo wird Staffel 7 gedreht?

gedreht? Wer moderiert die Show?

Start, Ausstrahlung, RTL Plus bzw. TVNow, Drehort und Moderatorin Sylvie Meis – in dieser Übersicht findet ihr alle Infos zu den neuen Folgen.

„Love Island“ 2022: Start von Staffel 7

Wann genau die siebte Staffel von „Love Island“ beginnt, ist noch nicht bekannt. RTL2 teilte bislang lediglich mit, dass der Start für Frühjahr 2022 angesetzt ist. Im letzten Jahr begann die Staffel Anfang März. Allzu lange müssen sich die „Love Island“-Fans also nicht mehr gedulden.

„Love Island“ 2022: Sendetermine und Sendezeit

Noch sind keine offiziellen Sendetermine kommuniziert. Wir gehen aber davon aus, dass die Folgen wie im Vorjahr montags bis freitags sowie sonntags ausgestrahlt werden. Die Auftaktfolge lief um 20:15 Uhr, danach wurde „Love Island“ um 22:15 Uhr ausgestrahlt. Sobald RTL2 weitere Infos bekannt gibt, findet ihr diese hier.

„Love Island“ 2022: Stream auf RTL Plus bzw. TVNow

Ihr könnt Staffel 7 wie gewohnt auch online im Live-Stream verfolgen. Wer die Show im TV verpasst, kann sich die Folgen auf RTL Plus, früher TVNow, auch als Wiederholung anschauen.

Die Folgen sind nach der Ausstrahlung auf RTL2 sieben Tage lang kostenlos zu sehen. Danach benötigt man zum Streamen einen Premium-Account.

„Love Island“ 2022: Moderatorin Sylvie Meis

Bereits in Staffel 6 moderierte Sylvie Meis „Love Island“. Damit übernahm sie den Job von Jana Ina Zarella, die die fünf Staffeln zuvor moderierte. Als Model, Moderatorin, Dessous-Designerin und Tänzerin weiß Sylvie Meis, wie sie vor der Kamera zu performen hat. Außerdem hat sie bereits in der RTL-Sendung „Let’s Dance“ Moderations-Erfahrung sammeln können.

Geboren wurde Meis in den Niederlanden, lebt mittlerweile sie in Hamburg. Viele Jahre war sie mit dem Ex-Fußballspieler Rafael van der Vaart verheiratet, dessen Namen sie nach der Scheidung wieder abgab. Das Paar hat den gemeinsamen Sohn Damian, der ebenfalls eine Fußballkarriere anstrebt.

Aktuell ist Sylvie Meis für den Marketing-Dreh für die Frühjahrs-Staffel von „Love Island“ auf Teneriffa und fiebert dem Start der neuen Staffel entgegen: „Ich freue mich sehr, dass es bald wieder mit’'Love Island’ losgeht. Es wird viele Neuerungen geben. Darauf können sich alle Fans freuen. Aber eines bleibt gleich: Bei ‚Love Island’ steht die Liebe wieder im Vordergrund und ich bin schon voller Vorfreude, die Islander bei ihrer Suche nach der großen Liebe zu begleiten“, so die Moderatorin.

„Love Island“ 2022: Drehort

Nachdem die ersten vier Staffeln der Show auf Mallorca gedreht wurden, wagte RTL2 für Staffel 5 vor einem Jahr den Sprung nach Teneriffa. Dort wird auch auch Staffel 7 gedreht. Ende Januar filmt das RTL2-Team dort das Marketing-Video mit Moderatorin Sylvie Meis und den Singles. Einen Blick in die Traumvilla bekommen die Fans dann am Tag der ersten Sendung.

„Love Island“ 2022: Konzept von Staffel 7

Echt, nah, bunt und völlig neu wird die neue Staffel von „Love Island“ nach Aussagen von RTL2. Mit dem Titel „Festival of Love“ startet eine Gruppe von Single-Frauen und -Männern ihre Reise im Paradies auf Teneriffa. Abenteuerlustige Singles werden wie bereits in den vorherigen Staffeln in einer luxuriösen Villa untergebracht und begeben sich auf die Suche nach der großen Liebe. Auf die Paare warten verschiedene Challenges, Dates und Flirts. Jeden Tag aufs Neue müssen sie vor den anderen Kandidaten und Zuschauern beweisen, dass sie das Zeug zum Traumpaar haben. Wer meint es wirklich ernst und wem geht es nur um den Sieg und um 50.000 Euro? Am Ende der Show entscheiden die Zuschauer, welches Paar sie am ehesten überzeugt hat.

„Love Island“ Gewinner: Das sind die Sieger-Paare

Wer hat die bisherigen Staffeln von „Love Island“ gewonnen? Das sind die sechs Gewinner-Paare: