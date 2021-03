„Heiße Flirts und wahre Liebe“ – ab kommenden Montag, 8. März 2021, gibt es das wieder ausführlich auf RTL2 zu sehen. „Love Island“ geht mit Staffel 5 weiter. Für die Kandidaten heißt es dann wieder flirten, daten und Couples bilden. Denn nur das Paar, das bis zum Schluss zusammenbleibt, hat die Chance auf das Preisgeld von 50.000 Euro.

Jetzt steht fest, welche Frauen in der Frühjahrsausgabe für Frühlingsgefühle bei dem einen oder anderen Islander sorgen werden. RTL2 hat die ersten Kandidatinnen verkündet. Welche Männer mit ihnen ins TV-Abenteuer starten, erfahren wir morgen.

Wir haben euch die Teilnehmer von „Love Island“ 2021 im Überblick.

„Love Island“ 2021 Kandidaten: Das sind die Frauen

Zu Beginn ziehen sechs Frauen in die Kandidaten-Villa auf Teneriffa. Sie müssen mit den ersten Männern sogenannte Couples bilden. Neue Kandidatinnen, die als Granaten zur Show dazustoßen, haben dann nur ein Ziel: Ein Couple zu sprengen und selbst einen Partner zu finden. Wer die ersten Islanderinnen von Staffel 5 sind, seht ihr hier:

Bianca aus Rheinberg

Die 23-Jährige arbeitet als Versicherungsangestellte. Jetzt wagt sie das Dating-Abenteuer auf RTL2. Bianca warnt vorab: „Ich kann sehr süß, aber auch zickig sein.“

„Love Island“-Kandidatin Bianca ist süß und zickig zugleich.

Emilia aus Kissing

„Mein Lächeln hat bestimmt den ein oder anderen schon aus der Bahn geworfen.“ So kündigt sich die 21-jährige Emilia an. Die Studentin kommt aus Kissing. Ob der Wohnort-Name zum Programm wird?

Emilia will bei „Love Island“ 2021 mit ihrem Lächeln punkten.

Greta aus Bad Homburg

Sie ist 21 Jahre alt, arbeitet als Industriekauffrau und wird vermutlich für Stimmung sorgen: „Ich bringe mit Sicherheit eine Menge Spaß mit!“ Das ist Kandidatin Greta.

Greta will bei „Love Island“ 2021 für Spaß sorgen.

Kathi aus Köln

Studentin Kathi sieht eine ihrer Eigenschaften als besonders hilfreich bei „Love Island“: „Ich habe extrem viel Humor und ich glaube, das braucht man in der Villa“, erklärt die 21-Jährige vor dem Start.

„Love Island“-Kandidatin Kathi bringt Humor mit in die Show.

Livia aus Mannheim

Livia ist Studentin und Fitnesstrainerin. Die 27-Jährige sieht für sich selbst ein kleines Problem in Hinblick auf die Show: „Ich verliebe mich manchmal etwas zu schnell.“

Livia befürchtet, sich bei „Love Island“ 2021 zu schnell zu verlieben.

Nicole aus Stuttgart

Die Projektassistentin ist mit 29 Jahren die älteste der ersten Kandidatinnen. Vielleicht weiß Nicole deshalb schon genau, was sie will – und was nicht: „Ich möchte auf den Richtigen warten und habe keine Lust mehr darauf, immer wieder neue Beziehungen einzugehen.“

Nicole will auf den Richtigen warten. Ob sie den bei „Love Island“ findet?

„Love Island“ 2021 Männer: Das sind die Teilnehmer

Die Frauen ziehen natürlich nicht alleine in die Villa auf Teneriffa. Welche Männer bei „Love Island“ 2021 dabei sind, erfahren wir allerdings erst morgen. Am Mittwoch verkündet RTL2 offiziell, wer die Kandidaten sind. Ab 7 Uhr werden sie außerdem exklusiv in der App vorgestellt.