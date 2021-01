2021 geht die Realityshow „Promis unter Palmen“ in die zweite Runde. Elf Prominente werden gemeinsam in eine Luxusvilla am thailändischen Strand ziehen – wenn es denn Corona-bedingt möglich ist. Die meisten der Teilnehmer haben bereits Erfahrung mit gleichartigen Reality-TV-Formaten gesammelt.

Ähnlich wie bei „Dschungelcamp“ oder „Das Sommerhaus der Stars“ müssen sich die Kandidaten bei verschiedenen Spielen messen und kämpfen um einen Gewinn von 100.000 Euro.

Start, Sendetermine und Sendezeit von „Promis unter Palmen“ 2021

Ein genaues Startdatum für die neue Staffel steht noch nicht fest. Sobald es Neuigkeiten gibt, erfahrt ihr sie hier. 2020 lief die Show immer mittwochs um 20:15 Uhr. Ihr könnt also mit ähnlichen Sendezeiten rechnen.

Die Zuschauer werden auch online mit News zu „Promis unter Palmen“ versorgt. Sowohl auf Sat1.de als auch auf den Social-Media-Plattformen des Senders, wie Instagram , wird die Show begleitet.

Sind das die Kandidaten von „Promis unter Palmen“?

Diese elf Teilnehmer stehen laut „Bild“-Zeitung schon fest:

Melanie Müller

Willi Herren

Calvin Kleinen

Henrik Stoltenberg

Emmy Russ

Marcus Prinz von Anhalt

Chris Töpperwien

Elena Miras

Giulia Siegel

Georgina Fleur

Burak Bildik alias Katy Bähm

Genauere Infos zu den einzelnen Kandidaten findet ihr hier:

Spielregeln – So läuft „Promis unter Palmen“ ab

Wie bei „Promi Big Brother“ werden die Teilnehmer rund um die Uhr beobachtet. 60 Kameras fangen alle Facetten des täglichen Zusammenlebens in der thailändischen Villa (400 Quadratmeter Wohnfläche, Pool und Outdoor-Küche) ein. Für die Promis soll es jedoch kein entspannter Strandurlaub werden, vielmehr sollen sie für 100.000 Euro an ihre Grenzen gehen.

In jeder Folge werden mittels eines Spiels zwei Teamkapitäne ermittelt, die ihre Teams zusammenstellen. Dadurch sind jede Woche neue Konstellationen unter den Promis möglich. Ein Team-Duell entscheidet in jeder Folge über Sieg oder Niederlage. Dabei soll es um einen Mix aus Geschicklichkeit, Intelligenz, Mut und Sportlichkeit gehen.

Die Teamkapitäne sind automatisch eine Runde weiter, der des Verliererteams muss zwei seiner Mitglieder für den Auszug nominieren. Die Gewinner entscheiden einzeln darüber, welcher der beiden nominierten Promis die Villa sofort verlassen muss.

„Promis unter Palmen“: Gewinner und Kandidaten 2020

Bei der letzten Staffel „Promis unter Palmen“ ging es nicht immer unterhaltsam zu. Fans waren vom Mobbing in der Show entsetzt. Bastian Yotta, der vor allem mit sexistischen Aussagen auffiel, hat gewonnen. Das waren die weiteren Kandidaten der ersten Staffel:

Désirée Nick

Carina Spack

Janine Pink

Ronald Schill

Tobias Wegener

Bastian Yotta

Claudia Obert

Eva Benetatou

Ennesto Monté