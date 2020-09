Die Gewinner von „Love Island“ 2020 stehen fest! Nach vier turbulenten, aufregenden Wochen ging es am Montagabend im Finale für vier Couples um den Sieg. Am Ende hatten die Zuschauer das Sagen - in der App konnten sie abstimmen, welches Paar sie am meisten überzeugte.

Melina und Tim zum Traumpaar 2020 gekürt. Vorjahres-Kandidatin Melissa Damilia brachte den Umschlag mit dem Voting-Ergebnis, Moderatorin Jana Ina Zarrella verkündete schließlich: Aus insgesamt 25 Kandidaten und etlichen Couple-Konstellationen haben die Zuschauerzum Traumpaar 2020 gekürt.

„Love Island“ 2020 Sieger - Geld oder Liebe?

Melina war sprachlos, konnte gar nicht glauben, dass sie gewonnen haben. Ihrem Partner Tim ging es ähnlich: „Ich muss sagen, ich bin gerade etwas sprachlos. Ich bin sehr glücklich, vielen Dank an die, die für uns gevotet haben. Vielen Dank einfach.“

Danach folgte die letzte Challenge für das Paar. Sie mussten beide einen Umschlag ziehen. In einem steckten die 50.000 Euro Preisgeld, im anderen nichts. Melina zog die Prämie und stand vor der Wahl: Das Geld alleine einsacken oder teilen? Melina zögerte keine Sekunde: „Das muss ich mir nicht überlegen. Wir haben das zusammen gemacht. Also teilen wir das natürlich auch.“ Die Liebe scheint also gewonnen zu haben...

„Love Island“ 2020 Finale: Das waren die Finalisten

Ins große Finale der Datingshow hatten es vier Paar geschafft. Mit um den Sieg gekämpft haben diese Kandidaten:

Anna und Marc

Melina und Tim

Henrik und Sandra

Chiara und Melvin

Melissa Damilia: Von „Love Island“ zu „Bachelorette“ 2020