Tränen und noch mehr Tränen. „Love Island“ 2020 lässt es ordentlich knallen. Die Datingshow läuft aktuell auf RTL2 und TV Now und es wird schon fleißig geflirtet, gestritten und diskutiert. Neue „Granaten“ kommen und andere Teilnehmer ziehen wieder aus. Die heißen Dates in der Mallorca-Villa sorgen bislang für reichlich Drama und Eifersuchtsszenen.

Wann läuft die Show, wo kann man die Wiederholung ansehen und gibt es die ganzen Folgen auch online? Alle Antworten zu Sendeterminen, Sendezeit, Stream und auch zu den Kandidaten findet ihr hier.

Jana Ina Zarrella ist zurück

Die Moderatorin ist wieder top fit und kann die Show nun moderieren, wie es von Anfang an eigentlich geplant war. „Ich freue mich unendlich darauf, meine Islander wieder zu sehen. Es ist ja so einiges passiert“, so Jana Ina Zarrella.

Start, Sendetermine, Sendezeit: Die Ausstrahlung auf RTL2

"Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe" ist von Montag, 31. August bis 28. September auf RTL2 zu sehen.

Die kommenden Sendetermine von „Love Island“ inklusive der Sendezeit auf einen Blick:

Freitag, 18.09.2020 - 22:15 Uhr

Sonntag, 20.09.2020 - 22:15 Uhr

Montag, 21.09.2020 - 22:15 Uhr

Dienstag, 22.09.2020 - 22:15 Uhr

Mittwoch, 23.09.2020 - 22:15 Uhr

Donnerstag, 24.09.2020 - 22:15 Uhr

Freitag, 25.09.2020 - 22:15 Uhr

Sonntag, 27.09.2020 - 22:15 Uhr

Montag, 28.09.2020 - 22:15 Uhr

Stream: „Love Island“ auf TV Now online gucken

sieben Tage lang Die Folgen sind nach der Ausstrahlunglang kostenlos auf TVNow verfügbar - im Anschluss daran im kostenpflichtigen Premium-Bereich. Dort könnt ihr euch übrigens auch alle Folgen der dritten Staffel nochmal anschauen.

„Love Island“ 2020 Kandidaten: Das sind die Männer und Frauen

Wer in diesem Jahr das Dating-Experiment wagt, hat RTL2 wie gewohnt erst kurz vor dem Start verraten. Zu den ersten Kandidaten kommen nach und nach sogenannte „Granaten“ dazu, die die bisherigen Pärchen auseinander bringen sollen.

Das sind die Teilnehmer 2020:

Henrik (23) aus Köln

Josua (24) aus Waghäusel

Luca (24) aus Geestland

Marc (25) aus Köln

Tim (23) aus Sindelfingen

Giulio (20) aus Trier

Max (26) aus Düsseldorf

Tobias (30) aus Köln

Melvin (26) aus Köln

Das sind die Kandidatinnen 2020:

Anna (24) aus Dortmund

Aurelia (23) aus Frankfurt

Chiara (23) aus Eckental

Geraldine (24) aus Bergheim

Melina (23) aus Köln

Pia (25) aus Köln

Nathalia (26) aus Halle

Michele (23) aus Freilassing

Sandra (20) aus Erfurt

Jolene (23) aus Chur

„Love Island“ 2020: Darum geht’s in der Dating-Show

Traum-Date, große Liebe oder doch nur falsches Spiel? Abenteuerlustige Singles verbringen vier Wochen in einer Villa auf Mallorca. Auf sie warten verschiedene Challenges, Dates und Flirts. Die „Islander“ müssen jeweils zu zweit beweisen, dass sie das Zeug zum Traumpaar haben. Doch wer meint es wirklich ernst und wem geht es nur um den Sieg? Das Paar, das die Zuschauer von sich überzeugt, gewinnt am Ende der Show 50.000 Euro – und im Bestfall auch die ganz große Liebe.

Drehort: So fancy ist die „Love Island“-Villa

Mallorca hauptsächlich als Corona-Hotspot Schlagzeilen. Ab dem 31. August soll sich das jetzt ändern. Dann sind alle Augen auf die „Love Island“-Villa gerichtet. Diese steht laut Nordosten der beliebten Ferien-Insel. In der Nähe sollen die Bucht von Alcúdia und die Orte Santa Margalida, Can Picafort und Son Serra de Marina sein. Zuletzt machtehauptsächlich als Corona-Hotspot Schlagzeilen. Ab dem 31. August soll sich das jetzt ändern. Dann sind alle Augen auf die „Love Island“-Villa gerichtet. Diese steht laut „Bild“ in einer einsamen Gegend imder beliebten Ferien-Insel. In der Nähe sollen die Bucht von Alcúdia und die Orte Santa Margalida, Can Picafort und Son Serra de Marina sein.

Die „Love Island“-Villa liegt auf Mallorca und bietet den Kandidaten reichlich Platz, um auf Tuchfühlung zu gehen.

© Foto: RTLZWEI / Magdalena Possert

Die 350 Quadratmeter große Villa ist in knalligen Farben eingerichtet - pink, gelb und blau. Von außen sieht das Haus aus wie eine rustikale Finca, innen wirkt sie fast ein wenig futuristisch. Der 3500 Quadratmeter große Außenbereich besteht aus einem Garten, Pool, Pavillon, Outdoor-Bar und einer Feuerstelle.

Für weitere Fotos klickt euch einfach durch die Bildergalerie am Anfang des Artikels.

„Love Island“ App: Die Zuschauer entscheiden

"Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe" haben die Zuschauer ein Wörtchen mitzureden. Mit der interaktiven Auch in der vierten Staffelhaben die Zuschauer ein Wörtchen mitzureden. Mit der interaktiven "Love Island"-App können sie den Verlauf der Sendung durch ihr Voting aktiv mitgestalten - bis zum Finale und dem Gewinner-Pärchen.

In der App gibt es zudem exklusive News zur Show, Chat-Funktionen und den „Love Island“-Podcast.

Jana Ina Zarrella sollte „Love Island“ 2020 moderieren

Während die Singles auf der Suche nach der großen Liebe sind, gibt Moderatorin Jana Ina Zarrella den Zuschauern einen Einblick und betrachtet die leidenschaftlichen Romanzen aus allen Blickwinkeln. Jana Ina Zarrella: „Ich freue mich schon sehr auf die neue Staffel und bin gespannt, welche Singles zueinander finden und sich ineinander verlieben werden. Ganz besonders aber, wer das Zeug zum Couple hat.“

Moderatorin positiv auf Corona getestet, Cathy Hummels löst ab

Die Love-Island Moderatorin Jana Ina Zarrella wurde positiv auf das Corona-Virus getestet . Sie war gerade von den ersten Dreharbeiten auf Mallorca zurückgekehrt. Die Moderatorin ist überrascht: Sie habe keine Symptome und wurde wegen der Dreharbeiten häufig getestet – bisher immer negativ. Alle Mitarbeiter, die engeren Kontakt zu ihr hatten, wurden ebenfalls bereits getestet und bleiben vorerst isoliert.

Bis Jana Ina wieder gesund ist, übernimmt Cathy Hummels die Moderation. Sie ist bereits für die Begleitsendung „Love Island - Aftersun: Der Talk“ auf Mallorca.

„Love Island - Aftersun: Der Talk“ auf RTL2

Wer nicht genug bekommt von der Dating-Show hat in diesem Jahr Glück: In „Love Island - Aftersun: Der Talk“ werden erstmals alle Highlights der Show nochmal gezeigt und mit Gästen im Studio besprochen. Wie ticken die Neuzugänge? Was sagen die Ausgeschiedenen? Außerdem bietet die Sendung noch tiefere Einblicke in die Liebes-Villa und das Leben der Kandidaten.

Cathy Hummels und Jimi Blue Ochsenknecht als Moderatoren

Cathy Hummels und Jimi Blue Ochsenknecht. Die Frau von Fußball-Star Mats Hummels ist aktuell noch bei Die Moderation des Talks übernehmenund. Die Frau von Fußball-Star Mats Hummels ist aktuell noch bei „Kampf der Realitystars“ zu sehen, ihrem ersten großen Moderationsjob. Über ihr neues Engagement sagt Hummels: „Als großer ‚Love Island’-Fan freue ich mich, gemeinsam mit Jimi Blue Ochsenknecht ‚Aftersun: Der Talk’ moderieren und den Zuschauern einen tieferen Einblick in das Liebesleben der Islander geben zu dürfen.“

Cathy Hummels und Jimi Blue Ochsenknecht moderieren „Love Island - Aftersun: Der Talk“.

© Foto: obs/RTLZWEI/Magdalena Possert

Moderations-Kollege Jimi Blue Ochsenknecht kann da nur zustimmen: „Ich freue mich riesig, dieses Jahr als Moderator von ‚Aftersun: Der Talk’ bei 'Love Island' dabei zu sein, vor allem weil das Format erstmals im Fernsehen zu sehen ist. Zudem bin ich gespannt, wie schnell in dieser Staffel die Funken sprühen werden. Mit Cathy schaue ich mir die Islander ganz genau an“, erklärt der Schauspieler.

Sendetermine und Sendezeit von „Love Island - Aftersun: Der Talk“

Das neue TV-Format läuft dreimal pro Woche: Ab September zeigt RTL2 den Talk immer dienstags, donnerstags und sonntags im Anschluss an „Love Island“.

Alle verbleibenden Sendetermine im Überblick:

Dienstag, 08.09.2020 - nach der Folge

Donnerstag, 10.09.2020 - nach der Folge

Sonntag, 13.09.2020 - nach der Folge

Dienstag, 15.09.2020 - nach der Folge

Donnerstag, 17.09.2020 - nach der Folge

Sonntag, 20.09.2020 - nach der Folge

Dienstag, 22.09.2020 - nach der Folge

Donnerstag, 24.09.2020 - nach der Folge

Sonntag, 27.09.2020 - nach der Folge

„Love Island“ 2019: Die Gewinner und ein Baby

Sidney Wolf und Vivien Michalla. Doch bereits fünf Wochen nach ihrem Sieg trennten sich die beiden. Mehr (Liebes-)Glück hatten da die Zweitplatzierten. Yasin Cilingir und Samira Berkane sind mittlerweile verlobt und Elena Miras und Mike Heiter lernten sich in Staffel 1 kennen, kamen aber erst nach der Show zusammen. In der dritten Staffel von „Love Island“ gewann das Paarund. Doch bereits fünf Wochen nach ihrem Sieg trennten sich die beiden. Mehr (Liebes-)Glück hatten da die Zweitplatzierten.undsind mittlerweile verlobt und gaben Anfang Juli bekannt, dass sie ihr erstes gemeinsames Kind erwarten . Die beiden sind das zweite „Love Island“-Paar, das Nachwuchs bekommt.undlernten sich in Staffel 1 kennen, kamen aber erst nach der Show zusammen.

