Abserviert! Zuerst finden sich zwei und bekunden ihre Liebe vor laufenden Kameras und dann ist schon wieder Schluss. Bei „Love Island“ 2020 dreht sich das Liebes-Roulette ziemlich flott. Ständig kommen neue Granaten hinzu und dann müssen bei der Paarungszeremonie wiederum Teilnehmer die Show verlassen. Die Datingshow gibt es erstmals nicht nur auf TV Now, sondern sie wird auch fast täglich auf RTL2 ausgestrahlt. Die diesjährigen teilnehmenden Männer und Frauen verbringen vier Wochen in einer Luxus-Villa auf Mallorca, in der sie sich näher kommen können und Paare bilden müssen.

Heiße Flirts, romantische Dates - und womöglich die große Liebe? Ein Paar hat am Ende sogar die Chance auf 50.000 Euro. Wir verraten euch, wer die diesjährigen Kandidaten sind - und wer schon wieder raus ist.

Henrik trennt sich von Aurelia

Die beiden sind das erste „Love Island“-Paar: Aurelia und Henrik haben sich schnell gefunden und hatten auch als erstes die Private Suite eingeweiht. Doch nach dem Camping-Ausflug ist alles anders. Henrik hat sich in die „Granate“ Sandra verknallt. Bei der Paarungs-Zeremonie taucht er mit Sandra auf und serviert Aurelia ab.

Youtube Henrik trennt sich von Aurelia.

Spannung bei der Paarungszeremonie

Am Abend ging es nicht nur heiß her, die Singles mussten sich auch noch entscheiden und so manch ein Teilnehmer musste die Show verlassen. Das sind die neuen Couples: Melina und Tim, Henrik und Sandra, Chiara und Melvin, Josua und Michele, Anna und Marc, Nathalia und Tobias. Aurelia und Luca sind die verbliebenen Singles und Jolene musste leider schon wieder gehen.

Neue Granaten am Montag bei „Love Island“

fünf neue Granaten das Camp aufgewirbelt. Zwei Männer und drei Frauen - werden die Couples das aushalten? Die Granaten Michele, Sandra und Jolene dürfen ab sofort mit den Singels unter freiem Himmel flirten. Gleichzeitig greifen Melvin und Tobias granatenmäßig in der Villa an. Melvin Pelzer ist der Ex von Gerda Lewis, sie war die "Bachelorette" 2019. In der Folge am Montag habendas Camp aufgewirbelt. Zwei Männer und drei Frauen - werden die Couples das aushalten? DieMichele, Sandra und Jolene dürfen ab sofort mit den Singels unter freiem Himmel flirten. Gleichzeitig greifen Melvin und Tobias granatenmäßig in der Villa an. Melvin Pelzer ist der Ex von Gerda Lewis, sie war die "Bachelorette" 2019. Der 25-jährige Wrestler und die Ex-“Bachelorette“ hatten sich erst im Juli getrennt. Jetzt soll Melvin als sogenannte „Granate“ die bestehenden Paare in der Datingshow auseinanderbringen.

Drei Männer müssen ausziehen

Marc, Henrik und Josua müssen die Villa verlassen und gehen zum Glamping. Sie dürfen nicht an der Party teilnehmen und sehen später die Fotos der Sause. Marc reagiert ungewohnt heftig: „Ich werde echt schon eifersüchtig und dass die Jungs jetzt da sind, fuckt mich ab.“

„Love Island“ 2020: Wer ist raus?

Die 23-Jährige Jolene aus Chur war auf der Suche nach dem Mann fürs Leben: "Ich bin bereit für die große Liebe!"

Giulio blieb am Freitag als Single übrig und musste die Traumvilla verlassen. Der 20-jährige nimmt es gelassen: „Jetzt ist es gerade schon extrem hart, ein scheiß Gefühl auf jeden Fall. Aber es sollte vielleicht einfach nicht sein“.

Geraldine musste sich am Mittwoch verabschieden. Die 24-Jährige sagt zu ihrem Rauswurf: „Ich bin sehr traurig darüber, dass ich raus bin. Ich finde es aber auch fair, wie die anderen entschieden haben, denn die haben schon ihr Glück gefunden. Ich war ja eigentlich eher Dauersingle.“

Max glaubt, dass der Rauswurf eine Taktik der anderen war: „Ich glaube, dass Luca da taktisch gehandelt hat, aus dem Grund einfach, dass die neue Granate jetzt zwei Jungs hatte, von denen sie heiß begehrt war. Der 26-Jährige sagt am Ende noch: „Aber die Richtige wird auf jeden Fall irgendwann die Richtige kommen!“

Pia aus Köln - Nachdem sich Luca in der Paarungszeremonie gegen sie entschieden hat, musste die 25-Jährige in Folge 5 ihre Koffer packen. „Es sollte wohl einfach nicht sein! Ich bin schon ein wenig enttäuscht und hätte gerne die Chance bekommen, noch einen Mann richtig kennenzulernen. Von den Jungs, die aber gerade in der Villa sind, war jetzt auch keiner dabei. Aber vielleicht wäre Mr. Right noch eingezogen…“, so Pia zu ihrem Abschied.

„Love Island“ 2020 Kandidaten: Das sind die Männer

Gut gebaut, selbstbewusst und definitiv flirtwillig - das sind die Kandidaten bei „Love Island“. Am Anfang waren es vier, doch dann kamen immer mehr männliche „Granaten“ dazu.

Die Fotos aller Kandidaten seht ihr übrigens oben im Slider - klickt euch einfach durch die Bildergalerie.

Tobias aus Köln

Tobias hat schon eine Strategie für „Love Island": „Mit meinem Charme bringe ich Mädels definitiv um den Verstand." Im wahren Leben arbeitet er als Berufkraftfahrer.

Melvin aus Köln

Der 26-Jährige ist kein Ubekannter: Denn Melvin war mit Gerda Lewis zusammen. Die beiden sind seit Juli getrennt und er ist bereit für eine Neue: "Ich würde mich auf jeden Fall immer für die große Liebe entscheiden und nicht für die Follower."

Henrik aus Köln

„Bisher habe ich keine Frau gefunden, die mich wirklich umgehauen hat.“ Ob sich das für Kandidat Henrik bei „Love Island“ ändern wird? Der 23-jährige Student aus Köln setzt auf drei Dinge, um bei Frauen zu punkten: seine Art, seine frechen Sprüche uind seine Ausstrahlung.

Josua aus Waghäusel

Der erste Kandidat, der schon vorab bekannt wurde, ist Josua . Der 24-jährige Student aus Waghäusel im Landkreis Karlsruhe weiß, wie er beim anderen Geschlecht punkten kann: „Mit meiner charmanten Art bringe ich die Mädels um den Verstand!“ An Selbstvertrauen fehlt es dem Studenten schon mal nicht. So sagt er etwa von sich selbst: „Ich bin eine klare 10. Mein Style macht mich aus und passt perfekt zu mir. Mein bestes Feature sind meine Oberarme. Die sind mein Statussymbol.“

Luca aus Geestland

Kandidat Luca kommt aus Geestland und arbeitet als Automobilkaufmann. Auch sein Name war schon vor der offiziellen Ankündigung durchgesickert. Auf seinen Insta-Profil beschreibt er sich kurz und knapp mit „Traveler“ (“Reisender“). Warum er der perfekte „Islander“ ist? „Ich bin immer gut drauf und verbreite viel gute Laune“, verspricht der 24-Jährige. Was ihm in einer Beziehung wichtig ist? „Intelligenz ist mir wichtig und Vertrauen“, so Luca zu RTL.

Marc aus Köln

Marc ist Student und Model und kommt - wie einige seiner Mitstreiter - aus Köln. Seine Ansprüche an eine Frau: „Wenn sie offen, süß, positiv, lächelnd und sportlich aktiv ist, werde ich schwach“, erklärt der 25-Jährige vorab. Single ist er, weil er Zeit gebraucht habe, um über die Trennung von seiner Ex-Freundin hinwegzukommen.

Tim aus Sindelfingen

An Tag 3 taucht ein neuer Kandidat in der Mallcora-Villa auf. Der 23-jährige Tim ist schon ganz heiß auf das Experiment: „Ich bin auf jeden Fall bereit für die große Liebe. Seit zwei Jahren bin ich jetzt Single und natürlich wäre es schön, sich mal wieder zu verlieben. Die große Liebe ist auf jeden Fall wichtiger, als mehr Insta-Follower zu bekommen“, erklärt der Student aus Sindelfingen.

„Love Island“ 2020 Teilnehmer: Das sind die Frauen

Flirten, küssen, ausspannen - und Partner finden? Welche Ladies sind auf der Suche nach dem großen (Liebes-)Abenteuer? Sehr unterschiedliche Kandidatinnen wagen das Experiment. Welche Frauen in diesem Jahr dabei sind, lest ihr hier.

Sandra aus Erfurt

Sandra ist Halb-Holländerin und möchte den Mann ihrer Träume mit ihren inneren Werten überzeugen: "Ich habe ein großes Herz und bin sehr aufrichtig, das ist meine beste Eigenschaft."

Michele aus Freilassing

Im wahren Leben ist Michele Rechtsanwaltsfachangestellte. Für die Show hat sie viel vor: "Jungs bringe ich mit meinem Gesamtpaket um den Verstand. Ich verstelle mich nicht und bleibe mir selber immer treu."

Anna aus Dortmund

Die 24-jährige Anna scheint eher die Romantikerin zu sein. „Ich bin total bereit für die große Liebe und möchte endlich wieder ‚Schmetterlinge im Bauch‘ haben“, erklärt die Sachbearbeiterin aus Dortmund vorab.

Aurelia aus Frankfurt

Achtung, hier kommt 100% Selbstbewusstsein: Kandidatin Aurelia aus Frankfurt kündigt nämlich an: „Mein bestes Feature ist alles an mir, das Gesamtpaket!“ Damit könnte die 23-jährige Hotelfachfrau bei den anderen Ladies womöglich anecken - und das verspricht reichlich Drama.

Chiara aus Eckental

Ein selbstbewusstes Lächeln, lange blonde Haare und offenbar großes Durchaltevermögen - so lässt sich Chiara kurz und knapp beschreiben. Die Studentin aus Eckental verkündet vor Show-Start: „Was ich anfange, ziehe ich auch durch.“ Ob die 23-Jährige damit Recht behalten wird?

Melina aus Köln

Strahlende Augen und ein noch strahlenderes Lächeln: Die 23-jährige Melina weiß um ihre Ausstrahlung. Denn die angehende Studentin aus Köln erklärt: „Ich denke meine offene Art und mein Lachen bringen die Männer um den Verstand.“ Dann darf man gespannt sein, ob das wirklich so ist.

Nathalia aus Halle

Achtung, hier kommt brasilianisches Feuer! „Granate“ Nathalia zieht in Folge 7 als Nachrück-Kaniddatin in die Villa. „Mit meiner süßen Art und meinen Blicken, bringe ich die Männer um den Verstand“, kündigt die 26-Jährige Produktionsangestellte aus Halle an. „Ich habe Temperament. Aber wenn es drauf ankommt, kann ich auch anders sein“, so die gebürtige Brasilianerin.

„Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe“ läuft immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr auf RTL2.