Fans der Show „Temptation Island“ dürfen sich freuen - denn in wenigen Tagen startet die Promi-Version des Formats: „Temptation Island – VIP“. Vier Promi-Paare testen ihre Liebe in der RTL-Show. Die Kandidaten werden getrennt voneinander in Luxusvillen in Kroatien wohnen. Doch das ist noch nicht alles: Zu ihnen stoßen insgesamt 24 Singles, die den vergebenen Promis die Köpfe verdrehen sollen.

Die ersten beiden von zehn Folgen der neuen Show laufen auf RTL, danach sind die Episoden nur noch im Stream verfügbar. Die genauen Infos zur Ausstrahlung sowie zu den Teilnehmern findet ihr in diesem Artikel.

Start, Sendetermine, Sendzeit: Wann läuft „Temptation Island – VIP“?

Die VIP-Staffel von „Tempation Island“ startet am kommenden Sonntag, 18. Oktober 2020 auf RTL. Los geht’s direkt nach dem „Sommerhaus der Stars“.

Die TV-Sendetermine der Show:

Sonntag, 18.10.2020 um 22:50 Uhr

Sonntag, 25.10.2020 um 22:45 Uhr

Stream: „Temptation Island – VIP“ auf TVNow

RTL zu sehen sein. Auf TVNow könnt ihr Die ersten beiden Folgen der Show werden aufzu sehen sein. Aufkönnt ihr die komplette VIP-Staffel online sehen - und das sogar schon früher als im TV.

Am 15. Oktober 2020 startet „Temptation Island – VIP“ mit einer Doppelfolge auf der Streamingplattform. Danach folgt wöchentlich eine neue Ausgabe.

Die Kandidaten von „Temptation Island – VIP“

Willi Herren und seine Frau Jasmin sind seit 2018 verheiratet. Der Schlagersänger und seine Frau waren auch schon bei anderen TV-Shows dabei, unter anderem beim „Sommerhaus der Stars“.

Giulia Siegel und ihr Freund Ludwig Heer sind seit 2016 ein Paar. Ludwig ist Koch und aktuell auf VOXup in der Sendung „essen und trinken für jeden Tag“ zu sehen. Giulia ist Moderatorin, Schauspielerin und Social-Media-Star.

Calvin und seine Freundin Roxy haben sich bei „Temptation Island“ 2019 kennengelernt.

Stephanie Schmitz und Julian Evangelos haben sich bei „Love Island“ kennengelernt und sind bereits als Paar beim „Sommerhaus der Stars“ dabei gewesen.

Die Singles von Promi „Temptation Island“

Vier Promi-Paare, sprich acht Kandidaten - und 24 attraktive, flirtwillige Singles. Die Voraussetzungen für reichlich Eifersuchtsszenen und Drama sind in der Show mit Sicherheit gegeben.