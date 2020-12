Im Halbfinale von „Prince Charming“ wartete auf die Kandidaten ein aufregendes Spiel, bei dem es am Ende um einen Kuss ging. Prinz Alex lud anschließend Lauritz zu einem Einzeldate ein, bei dem die beiden gar nicht mehr voneinander loslassen wollten... In der vorletzten Happy Hour der zweiten Staffel folgten dann große Emotionen und viele Tränen – denn für zwei der Teilnehmer war kurz vor dem großen Finale Schluss.

Wann läuft die letzte Folge auf Vox? Alle Infos zur Ausstrahlung und zum Stream auf TV Now findet ihr hier.

„Prince Charming“ Sendetermine: Das Finale auf Vox

„Prince Charming“ 2020 gab es auch im Free TV: Die zweite Staffel der Gay-Datingshow läuft seit Ende Oktober 2020 auf Vox. Die insgesamt zehn Folgen werden immer montags ausgestrahlt.

Alle Sendetermine samt Sendezeit auf einen Blick:

26.10.2020 um 22:15 Uhr - Folge 1

02.11.2020 um 22:15 Uhr - Folge 2

09.11.2020 um 22:15 Uhr - Folge 3

16.11.2020 um 22:15 Uhr - Folge 4

23.11.2020 um 22:15 Uhr - Folge 5

30.11.2020 um 22:15 Uhr - Folge 6

07.12.2020 um 22:15 Uhr - Folge 7

14.12.2020 um 22:15 Uhr - Folge 8

21.12.2020 um 22:15 Uhr - Finale

28.12.2020 um 22:15 Uhr - Wiedersehensshow

„Prince Charming“ - Staffel 2 auf TVNow

immer montags veröffentlicht. Allerdings ist dafür ein Premium-Account nötig. Wie im vergangenen Jahr ist „Prince Charming“ auch 2020 zunächst auf TVNow gestartet. Auf dem Streamingportal werden die Folgen ebenfallsveröffentlicht. Allerdings ist dafür ein Premium-Account nötig.

Die Termine im Überblick:

12.10.2020 - Folge 1

19.10.2020 - Folge 2

26.10.2020 - Folge 3

02.11.2020 - Folge 4

09.11.2020 - Folge 5

16.11.2020 - Folge 6

23.11.2020 - Folge 7

30.11.2020 - Folge 8

07.12.2020 - Folge 9

14.12.2020 - Wiedersehensshow

„Prince Charming“ Kandidaten – Wer ist im Finale?

In diesem Jahr buhlen 20 Männer um das Herz von Alexander Schäfer. Alle Kandidaten im Überblick:

Adrian (25), Student, Berlin

Andrea (24), Friseur, Bayreuth

Arne (25), Hotelfachmann, Flugbegleiter, aktuell Servicekraft, Heidelberg

Bastian (30), selbstständig mit einem Onlineshop, Berlin

Benedetto (27), Model und Influencer, Köln

Bernhard (30), Sales Assistant, Düsseldorf

David (24), selbstständiger Make-up-Artist und Content Creator, Köln

Erik (31), Erzieher, Hamburg

Florian (39), Krankenpfleger, Berlin

Gino (32), Marketing-/Event-Kaufmann, Berlin

Jakob Matthias (29), Balletlehrer, Tänzer, Dortmund/ Hannover

Jan Maik (30), HR Business Partner, Zürich/Schweiz

Joachim (29), Bankangestellter in Auszeit, Schwechat (Wien)/Österreich

Lauritz (27), Flugbegleiter, Frankfurt

Leon (32), Beamter, Zürich

Michael (39), Stylist und Personal Trainer, Zürich/Schweiz

Patrick (32), Luftverkehrskaufmann, Frankfurt am Main

Roman (32), Promoter, Wien, Hamburg, Köln

Sascha (30), Fitness- und Personal-Trainer, Köln

Vincent (23), Student, London

„Prince Charming“: Das ist die Dating-Show

„Gentlemen-Night“ am Ende jeder Folge entscheiden, wen er weiter kennenlernen möchte und wen er nach Hause schickt. Statt Rosen verteilt der Junggeselle schwarze Krawatten - bis am Ende nur noch eine übrig bleibt. Das Konzept von „Prince Charming“ ähnelt der RTL-Show „Der Bachelor“ . Der große Unterschied: Hier sucht ein Mann den Mann fürs Leben. 20 männliche Singles versuchen über mehrere Wochen hinweg das Herz des „Prinzen“ zu erobern. Nach verschiedenen Gruppen- und Einzeldates muss sich dieser in deram Ende jeder Folge entscheiden, wen er weiter kennenlernen möchte und wen er nach Hause schickt. Statt Rosen verteilt der Junggeselle- bis am Ende nur noch eine übrig bleibt.

Die Sendung ist der Ableger der US-Show „Finding Prince Charming“ aus dem Jahr 2016. TV Now holte das Gay-Dating-Format 2019 erstmals nach Deutschland. Nach dem erfolgreichen Start auf dem Streamingportal wurde „Prince Charming“ im Frühjahr schließlich auch im Free-TV gezeigt. Die Show erhielt den Grimme-Preis 2020 in der Kategorie „Unterhaltung“ und war für den Deutschen Fernsehpreis nominiert.

Alexander Schäfer ist der zweite „Prince Charming“

In diesem Jahr wird Alexander Schäfer zum Krawatten-Kavalier. Der 29-jährige Marketing-Manager aus Frankfurt am Main weiß genau, was er sich erhofft: „Ich möchte ganz klassisch heiraten, Kinder haben und mit meinem Partner in einem Haus wohnen.“ Und was müsste dieser Partner dafür mitbringen? Auch das weiß Prinz Alex ganz genau: „Der richtige Mann an meiner Seite sollte einfühlsam und ehrlich sein, das Leben nicht zu ernst nehmen und gerne auch mal ein bisschen Kind sein.“

Alexanders Mutter Heidi unterstützt ihn auf seiner eher ungewöhnlichen Suche nach der großen Liebe: „Ob das jetzt ein Mann oder eine Frau an seiner Seite ist, ist zweitrangig. Er soll einfach glücklich sein - mehr wünsche ich mir nicht“, so die 59-Jährige.

„Prince Charming“: Staffel 3 kommt 2021

Die aktuelle Staffel ist mit ihren Abrufzahlen bei TVNow sogar noch erfolgreicher als Staffel 1. Daher hat der Streamingdienst jetzt schon bekannt gegeben, dass es weiter geht: Auch 2021 können sich die Fans auf wilde Dates, heiße Partys und die ganz großen Gefühle freuen. Denn auch kommendes Jahr geht ein „Prince Charming“ auf die Suche nach seinem Mr. Right. Interessierte Single-Männer können sich schon jetzt für die dritte Staffel von „Prince Charming“ bewerben

Nicolas Puschmann und Lars - Happy End in Staffel 1

Nicolas Puschmann und sein Auserwählter Lars Tönsfeuerborn sind auch Wochen nach der Ausstrahlung noch glücklich liiert. Die beiden sind mittlerweile zusammengezogen und haben einen gemeinsamen Podcast produziert. In Der erste „Prince Charming“und sein Auserwähltersind auch Wochen nach der Ausstrahlung noch glücklich liiert. Die beiden sind mittlerweile zusammengezogen und haben einen gemeinsamen Podcast produziert. In „Ausdauersport Liebe“ geht es um die 36 Fragen der Liebe, die sie Folge für Folge besprechen.

„Prince Charming“ Staffel 1 auf TVNow nachschauen

Wer die erste Staffel von „Prince Charming“ verpasst hat, kann sich alle Folgen noch nachträglich anschauen.

Premium-Account. Dieser kostet monatlich 4,99 Euro, kann aber in einer 30-tägigen Testphase kostenlos ausprobiert werden. Auf TV Now ist die Show immer noch verfügbar - allerdings benötigt ihr dafür, wie für die aktuelle Staffel, einen. Dieser kostet monatlich 4,99 Euro, kann aber in einer 30-tägigen Testphase kostenlos ausprobiert werden.

