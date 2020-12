Am 8. Dezember 2020 startet die neue Reality-Show „Couple Challenge – Das stärkste Team gewinnt“ auf TV Now und RTL. In der laut Sender „härtesten Herausforderung ihres Lebens“ kämpfen 14 Kandidaten jeweils zu zweit um den Sieg und das Preisgeld von 100.000 Euro. Bei den Paaren handelt es sich entweder um Beziehungen oder Freundschaften.

Um zu gewinnen, müssen sich die Teilnehmer in verschiedenen Aufgaben und Prüfungen beweisen. Die Kameras sind natürlich immer mit dabei.

„Couple Challenge“: Das sind die Kandidaten

Wer sind die Teilnehmer der neuen Reality-Show? RTL hat für das neue Format ganz unterschiedliche Paar- und Freundschaftskonstellationen ausgesucht. Zum Teil haben die Kandidaten bereits TV-Erfahrung in diversen Reality-Formaten gesammelt, andere sind bislang vor allem durch ihre Präsenz in sozialen Netzwerken bekannt.

Marcel Dähne und Lisa Weinberger

YouTuber Marcel Dähne, bekannt durch seinen YouTube-Kanal „KsFreakWhatElse“ und Lisa Weinberger stellen eines der vier Pärchen-Teams dar.

Der gebürtige Österreicher gründete seinen YouTube-Kanal im Jahr 2012. Seitdem veröffentlicht er dort humoristische Inhalte wie Vlogs, Musik und Challenges. Mittlerweile haben 2,11 Millionen Menschen seinen Kanal abonniert. Seine Freundin Lisa Weinberger ist bisher vor allem auf Instagram aktiv. „Ich bin das Köpfchen bei uns. Ich bin eher die, die denkt, und er ist der, der ausführt“, erzählt die Influencerin im RTL-Interview. Da beide unter Höhenangst leiden, stelle dies ihre größte Herausforderung dar.

Martin Angelo & Dominic Smith

Martin Angelo und Dominic Smith bilden eines der Freundschaftspärchen. Bekannt sind die beiden aus dem Reality-Format „Prince Charming“. Die Männer gehen gut vorbereitet in den Wettkampf: „Tatsächlich hatten wir beide so eine große Lust auf das Abenteuer, dass wir uns kurz vor dem Projekt zu Hause in Selbst-Quarantäne eingesperrt und uns absolut bewusst und gesund ernährt haben“, erzählen die Freunde im RTL-Interview. Während Martin vor allem im Camping eine Herausforderung sieht und Angst vor Höhe hat, fürchtet sich Dominic vor Ratten und Spinnen. Dennoch wiegen sich die beiden siegessicher: „Wenn uns jemand dumm kommt, dann werden wir natürlich unsere Krallen zeigen.“

Christina Dimitriou und Aleks Petrovic

Christina Dimitriou und Aleks Petrovic standen bereits in mehreren Reality-Formaten vor der Kamera. Während Christina in „Temptation Island“ und „Ex on the Beach“ zu sehen war, kennt man Aleks ebenfalls aus „Ex on the Beach“, sowie „Love Island“ und „Are you the one“. Christina zeigt sich im Vorfeld kampflustig: „Ich habe hier sowieso die größte Fresse von allen und wenn jemand kommt, dann wird er zerfleischt. Ich mache aus dem Hackfleisch.“

Die Vorbereitung der beiden auf die „Couple Challenge“ bestand aus zwei Trainingseinheiten pro Tag: „Morgens Ausdauersport und nachmittags Kraftsport, um möglichst viel Kondition und Kraft mitzubringen.“ Auch ihr Allgemeinwissen haben sie im Vorfeld trainiert, berichten die beiden Kandidaten.

Anna Orlova und Tatiana Corrado Rahimkhan

Anna Orlova und Tatiana Corrado Rahimkhan bilden ein weiteres Freundschafts-Team. Anna stand bereits in der Dating-Show „Take me out“ vor der Kamera. Außerdem sind beide Kandidatinnen auf TikTok erfolgreich. Die quirligen Freundinnen gehen motiviert ins Rennen: „Wir sind beide so richtige Energietabletten oder Energiebomben und ja, wir schaffen es ganz leicht, uns hochzuholen“, verspricht Tatiana im RTL-Interview.

Über ihre Stärken und Schwächen seien sie sich bewusst: „Wir sind willensstark und machen einfach. Aber wir reden und handeln manchmal unüberlegt.“

Siria Campanozzi und Davide Tolone

Siria Campanozzi und Davide Tolone sind beide bekannt aus der RTL-Sendung „Temptation Island“. Schon im Vorfeld gelten die beiden temperamentvollen Kandidaten als „Troublemaker-Paar“. Ihre Motivation an der „Couple Challenge“ teilzunehmen, ist klar auf den finanziellen Gewinn ausgerichtet: Mit dem Geld möchten sie Sirias Schwester unterstützen, die wie Siria unter einem seltenen Gendefekt leidet, der zu einer Krebserkrankung führt.

Die beiden vertrauen auf ihre Fähigkeiten als Team: „Es wird kein anderes Team geben, das sich so gut gegenseitig kennt, oder das so gut harmoniert wie wir.“

Daniele Negroni und Laura Steinert

Der ehemalige „DSDS“- und „Dschungelcamp“-Kandidat Daniele Negroni und Tätowiererin Laura Steinert zählen ebenfalls zu den Pärchen-Teams. Kennengelernt haben sich die beiden erst im Juni 2020. Stresssituationen waren sie bisher demnach kaum ausgeliefert. Ob dadurch ein Nachteil für das Paar entsteht, oder ob ihnen ihr „frisch-verliebt-Sein“ einen Vorteil verschafft, bleibt spannend.

Melody Haase und Xenia Prinzessin von Sachsen

Melody Haase und Xenia Prinzessin von Sachsen bilden ein weiteres Freundschafts-Team. Kennengelernt haben sich die beiden im Berliner Nachtleben, mittlerweile sind sie seit fünf Jahren befreundet. Sie gelten als „Power-Couple“, in dem Xenia die Rolle der Beschützerin einnimmt. „Wir sind beide Alpha-Tiere“, erklärt die ehemalige „Sommerhaus der Stars“-Kandidatin im RTL-Interview. Melody, bekannt aus „DSDS“ und „Adam sucht Eva“, sieht die größte Herausforderung der „Couple Challenge“ darin, ihre Ängste zu überwinden, da sie ein sehr ängstlicher Mensch sei. „Ich will alles geben – auch um Xenia nicht zu enttäuschen.“