Mit dem „Sommerhaus der Stars“ verbucht RTL bereits regelmäßig Quoten-Erfolge. Jetzt setzt der Sender auf ein neues Paar-Format: Bei „Couple Challenge – Das stärkste Team gewinnt“ handelt es sich um eine Eigenentwicklung der Produktionsfirma RTL Studios für TVNow.

Die Kandidaten erwartet laut Sender nicht weniger als die „härteste Herausforderung ihres Lebens“. In verschiedenen Prüfungen und Aufgaben müssen sich die Teilnehmer beweisen und werden dabei über einen längeren Zeitraum von Kameras begleitet.

„Couple Challenge“ RTL und TV Now: Start, Sendetermine, Sendezeit

Im Dezember startet die neue Reality-Show „Couple Challenge – Das stärkste Team gewinnt“. Die insgesamt zehn Folgen sind ab dem 8. Dezember 2020 auf TV Now verfügbar. Die neuen Episoden werden immer dienstags veröffentlicht, los geht es mit einer Doppelfolge. Die erste Folge läuft zudem zweimal auch auf RTL.

Die Sendetermine auf RTL:

Folge 1: 12.12.2020 um 01:50 Uhr

Folge 1: 13.12.2020 um 00:00 Uhr

Die Sendetermine auf TV Now:

Folge 1: 08.12.2020

Folge 2: 15.12.2020

Folge 3: 22.12.2020

Folge 4: 29.12.2020

Folge 5: 05.01.2020

Folge 6: 12.01.2020

Folge 7: 19.01.2020

Folge 8: 26.01.2020

Folge 9: 02.02.2020

Folge 10: 09.02.2020

Worum geht es bei der „Couple Challenge“?

In der neuen Reality-Show treten Zweierpärchen bestehend aus Paaren oder Freunden gegeneinander an. Die Kandidaten stellen sich über einen längeren Zeitraum verschiedenen Herausforderungen und werden dabei von Kameras begleitet. Neu an der „Couple Challenge“ ist vor allem die Kulisse: Die Teilnehmer verbringen die Tage und Nächte gemeinsam vor einem idyllischen Bergsee in großen, glamourösen Zelten. Doch auch beim „Glamping“ – so der neue Name für diese luxuriöse Art zu Campen – ist das Zusammenleben auf wenig Raum beschränkt. Konflikte sind somit vorprogrammiert.

Damit nicht genug: In den Challenges treten die Couples gemeinsam an. Nur wenn sie die Aufgaben meistern, sichern sie die Gewinnsumme von 100.000 Euro. Machen die Gruppe oder auch nur einzelne Pärchen Fehler, werden Beträge der Summe abgezogen.

In einer regelmäßig stattfindenden Nominierungszeremonie bestimmen die Paare, wer das Camp verlassen soll. Die beiden Couples, die die meisten Stimmen erhalten haben, müssen daraufhin in einer Exit-Challenge gegeneinander antreten. Wer hier gewinnt, kehrt ins Camp zurück. Das andere Paar muss ausziehen. Die drei Pärchen, die bis zum Schluss durchgehalten haben, müssen sich in Finalspielen beweisen. Dort kämpfen sie dann jedoch nicht mehr gemeinsam, sondern gegeneinander um den Gewinn der Show.

„Couple Challenge“ TV Now: Die ersten Folgen im Überblick

Folge 1

In Folge 1 kommt es zum Aufeinandertreffen der sieben Freunde- und Pärchen-Teams. Neben der Unterkunft, die nicht bei allen Kandidaten auf Begeisterung stößt, wartet auch schon die erste Challenge auf die Couples: Im Spiel „Sprung über die Klippe“ wird der Mut der Teilnehmer auf die Probe gestellt. Schnell zeigt sich, wie weit die Kandidaten bereit sind, für die Gruppe zu gehen.

Folge 2

Die Nachwirkungen der ersten Challenge sind auch in Folge 2 noch deutlich spürbar: Nach dem Sprung in die Tiefe kommt es zu Zerwürfnissen zwischen den Kandidaten. Liebe und Freundschaft werden infrage gestellt, außerdem kursiert das Gerücht einer Affäre zweier Campmitglieder. Auch die erste Nominierung zur Exit-Challenge steht an.

Folge 3

In Folge 3 entscheidet die Exit-Challenge, wer als erstes das Camp verlassen muss. Das Team, das als erstes einen Zahlencode und den richtigen Schlüssel findet, erreicht den Buzzer und gewinnt das Spiel. Der Ausgang der Challenge ist für manche jedoch enttäuschend und so werden in der Nacht zum Abschied Angebote und Zärtlichkeiten ausgetauscht. Harmonisch bleibt es jedenfalls nicht. Denn auf die Kandidaten wartet bereits die zweite Challenge „Sinkflug“.

„Couple Callenge“ Kandidaten: Diese Promis treten an

Wer kämpft in der neuen Reality-Show um 100.000 Euro? RTL hat hierfür ganz unterschiedliche Pärchen- und Freundschaftskonstellationen ausgewählt. Einige von ihnen haben bereits TV-Erfahrung, andere sind bislang hauptsächlich durch ihre Präsenz in sozialen Netzwerken bekannt.

Das sind die Kandidaten:

Marcel Dähne & Lisa Weinberger

Angelo & Dominic Smith

Christina Dimitriou & Aleks Petrovic

Anna Orlova & Tatiana Corrado Rahimkhan

Siria Campanozzi & Davide Tolone

Daniele Negroni & Laura Steinert

Melody Haase & Xenia Prinzessin von Sachsen

Doch wer genau versteckt sich hinter diesen Namen? Weitere Infos und Fotos zu den Teilnehmern findet ihr in diesem Artikel.

Das sind die Kandidaten der „Couple Challenge“ auf TV Now und RTL.

© Foto: TVNOW / Pervin Inan-Serttas

„Das Beste aus TV by mirellativegal – #CoupleChallenge“

Mirella Precek kommentierte auf ihrem Die YouTuberinkommentierte auf ihrem YouTube-Kanal „mirellativegal“ bereits Reality-Formate wie z. B. „Temptation Island“ oder „Die Bachelorette“. Und das mit Erfolg: Über eine halbe Million Abonnenten verfolgen die Videos der selbsternannten „Sinnfluencerin“.

Pünktlich zum Start des neuen TVNow-Formates erhält sie nun von RTL exklusive Szenen der „Couple Challenge“ für ihren YouTube-Kanal. In 10 Folgen von „Das Beste aus TV by mirellativegal - #CoupleChallenge“ – ebenfalls auf TVNOW zu sehen – baut sie diese in ihr Programm ein, und spricht über das Format. Auf ihrem YouTube-Kanal wird sie außerdem Interviews mit den Kandidaten der „Couple Challenge“ veröffentlichen.