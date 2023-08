Nicht mehr lange und es geht endlich zurück auf die Insel der Liebe: „Love Island“ 2023 steht auf RTL2 in den Startlöchern. Die Zuschauer dürfen gespannt sein, denn die achte Staffel der Datingshow hat einige Neuerungen zu bieten. So bekommt Moderatorin Sylvie Meis erstmals Unterstützung. Der Sender hat eine prominente Co-Moderation versprochen – und zwei Wochen vor dem Start nun auch verraten, wer die Show an Meis’ Seite präsentieren wird.

Oli.P übernimmt Co-Moderation der Live-Shows

Oli.P wird gemeinsam mit Sylvie Meis durch die Live-Sendungen von „Love Island" 2023 führen. Immer montags zur Primetime sorgen die beiden für Überraschungen bei den Kandidaten, aber auch bei den Zuschauern zu Hause. Oli.P wird dabei die „Love Island"-App sowie die Social-Media-Kanäle im Blick behalten und sozusagen als Stimme der Zuschauer agieren. Der neue Co-Moderator ist ein bekannter Entertainer, Schauspieler und Sänger.

© Foto: picture alliance/dpa | Uwe Anspach