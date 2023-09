„Love Island“ ist zurück auf RTL2! Nach über einem Jahr Pause geht die beliebte Datingshow jetzt weiter und einige Neuerungen angekündigt. So fiel der Startschuss erstmals bei einer Live-Show. Zudem konnten die Fans aktiv mitentscheiden, welche Männer und Frauen ein Couple bilden. Doch die Reaktionen der Zuschauer und Zuschauerinnen fiel völlig anders aus als gedacht. Nach Folge 1 hagelte es heftige Kritik. ist zurück auf RTL2! Nach über einem Jahr Pause geht die beliebte Datingshow jetzt weiter und neue Singles suchen die große Liebe. Für die achte Staffel hatte der Sender vorabangekündigt. So fiel der Startschuss erstmals bei einer Live-Show. Zudem konnten die Fans aktiv mitentscheiden, welche Männer und Frauen ein Couple bilden. Doch die Reaktionen der Zuschauer und Zuschauerinnen fiel völlig anders aus als gedacht.

„Ich bin maßlos schockiert und enttäuscht“

Doch das wollen die Zuschauer offensichtlich gar nicht, wie ein Blick auf die Mit den Live-Shows und dem App-Voting wollte RTL2 die Fans noch mehr einbinden und das Format noch interaktiver machen., wie ein Blick auf die Instagram-Seite der Datingshow zeigt. Unter den jüngsten Posts häufen sich negative Kommentare, in denen die Neuerungen und vor allem die Live-Moderation von Sylvie Meis und Oli.P kritisiert werden.

„Wir haben so lange auf eine neue Staffel gewartet… und dann macht man sowas daraus???“ und „Wie schlecht war dieser Start bitteschön?“, echauffieren sich beispielsweise Nutzer. „Diese Livesendung braucht kein Mensch“, findet ein User und eine andere stimmt zu: „Ich bin maßlos schockiert und enttäuscht. Was war das, das war doch kein ‚Love Island’.“

„Bringt das alte ‚Love Island’ zurück“

Eine Userin fasst zusammen: „Dafür lohnt es sich gar nicht, ab morgen länger wach zu bleiben. The power of Zuschauer? Nein, danke. Live Voting? Nein, danke. Die Leute sind doch da, um sich selbst einen Partner zu suchen. Was soll das denn mit den Zuschauern für ein Quatsch sein? Bringt das alte ‚Love Island‘ zurück. Diese Live-Moderation ist genauso grauenhaft.“ Vor allem auch der Satz „Power of the Zuschauer“ scheint hier viele genervt zu haben. Doch am meisten fehlte den Fans eins: die Kandidaten und Kandidatinnen zu sehen. Die kamen ganz offensichtlich zu kurz. „Man hat ja gar nichts gesehen von den Islandern“, lautet nur einer der vielen Kommentare, die das bemängeln.