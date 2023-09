Oliver Petszokat ist wohl besser unter seinem Künstlernamen Oli.P bekannt. In den 90er-Jahren coverte er Herbert Grönemeyers „Flugzeuge im Bauch“ und feierte große Erfolge. Doch nicht nur als Sänger, sondern auch als Schauspieler und Moderator hat er sich in der Vergangenheit einen Namen gemacht. Ab Mitte September ist er zum ersten Mal als Co-Moderator von ist wohl besser unter seinem Künstlernamenbekannt. In den 90er-Jahren coverte er Herbert Grönemeyers „Flugzeuge im Bauch“ und feierte große Erfolge. Doch nicht nur als Sänger, sondern auch als Schauspieler und Moderator hat er sich in der Vergangenheit einen Namen gemacht. Ab Mitte September ist er zum ersten Mal als Co-Moderator von Sylvie Meis bei „Love Island“ auf RTL2 zu sehen

Doch wer ist Oli.P eigentlich abseits der Kameras? Hat er eine Frau und Kinder? Wir stellen euch den Sänger und Schauspieler im Porträt vor.

Oli.P im Steckbrief

Die wichtigsten Fakten zu Oliver Petszokat auf einen Blick:

Bürgerlicher Name: Oliver Alexander Reinhard Petszokat

Oliver Alexander Reinhard Petszokat Künstlername: Oli.P

Oli.P Beruf: Schauspieler, Moderator, Sänger

Schauspieler, Moderator, Sänger Geburtstag: 10.08.1978

10.08.1978 Sternzeichen: Löwe

Löwe Geburtsort: Berlin

Berlin Wohnort: Berlin

Berlin Größe: 175 cm

175 cm Familienstand: verheiratet

verheiratet Frau: Pauline Schubert

Pauline Schubert Kinder: Sohn Ilias Petszokat

Sohn Ilias Petszokat Instagram: oli.p_offiziell

Oli.P ist der neue Co-Moderator von „Love Island“ 2023

RTL2-Show „Love Island“. Die achte Staffel startet am 11.09.2023 mit einigen Neuerungen. Unter anderem haben die Zuschauer und Zuschauerinnen mit der sendungseigenen App nun mehr Mitbestimmungsrecht, welches Co-Moderator mit ihr durch die Live-Shows: Oli.P. Heiße Flirts und wahre Liebe – darum geht es in der-Show. Die achte Staffel startet ammit einigen Neuerungen. Unter anderem haben die Zuschauer und Zuschauerinnen mit der sendungseigenen App nun mehr Mitbestimmungsrecht, welches Couple die Villa in Griechenland verlassen muss. In den Live-Shows begegnen wir einigen bekannte, aber auch neuen Gesichtern. Normalerweise moderiert Sylvie Meis die Sendung im Alleingang. Doch dieses Mal führt ein prominentermit ihr durch die Live-Shows: Oli.P.

Wer ist Oli.Ps Ehefrau?

Oliver Petszokat ist seit 2014 in zweiter Ehe mit der Eiskunstläuferin Pauline Schubert verheiratet. Das Paar hat eine schwere Zeit hinter sich: Im Jahr 2020 musste seiner Frau ein golfballgroßer Gehirntumor entfernt werden. Ganze 13 Jahre lang lebte Pauline mit dem Tumor. Lange wurde die Erkrankung von Pauline nicht an die Öffentlichkeit getragen. Mittlerweile geht es ihr besser: „Wir erleben eine stetige Aufwärtskurve und dafür sind wir dankbar und glücklich“, sagte Oli.P gegenüber der „Bunte“ über den Gesundheitszustand seiner Frau.

2022 standen die beiden in Florian Silbereisens Show „Alle singen Weihnachten – Das große Adventssingen 2022“ auf der Bühne und sangen das Lied „Kleine Taschenlampe brenn“. „Wir haben damals gesagt, sobald es geht, machen wir es. Und dass es hier und heute sein kann, macht uns beide einfach nur glücklich“, schwärmte Oli.P damals.

Oli.P hat einen Sohn

Aus erster Ehe mit Tatiani Katrantzi hat Oli.P seinen Sohn Ilias Petszokat. Er wurde 1999 geboren und ist Papas ganzer Stolz. Wegen Ilias stieg Oli.P Ende der 90er bei GZSZ aus. „Ich habe doch kein Kind bekommen, um mich dann nicht darum zu kümmern“, verriet der Sänger und Schauspieler in einem „Bunte“-Interview.

Oli.P: Musik und „Flugzeuge in meinem Bauch“

Die meisten kennen Oli.P als Musiker. Zu seinen erfolgreichsten Songs gehört die Neuauflage des Herbert Grönemeyer Klassikers „Flugzeuge im Bauch“ (1998). Die Single ist die am meiste verkaufte deutschsprachige Single seit 1975. Weitere bekannte Hits sind „So bist du“ und „I Wish“. Erst im Juli 2023 hat Oli.P das Album „Hey Freiheit“ veröffentlicht.

Das ist Oli.Ps Karriere als Schauspieler

Zu seinen bekanntesten Schauspielrollen zählt die des Ricky Marquart in der Serie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“. Bei der RTL-Serie blieb Oli.P nur zwei Jahre. Danach tingelte er durch die deutsche Fernsehlandschaft.

Er war auch in weiteren Produktionen gesehen. Eine Auswahl seiner Rollen findet ihr hier:

Fernsehen

1996-1997: „Alle zusammen – jeder für sich“

1998-1999: „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“

1999: „Hinter Gittern – Der Frauenknast“

2006-2007: „Gott sei dank, dass Sie da sind!“

2010-2011: „Hand aufs Herz“

2015: „Die tierischen 10“

2016 „Rote Rosen“

Film

2000: „Wie angelt man sich seinen Chef?“

2001: „Girl“

2003: „Baltic Storm“

2003: „Motown“

2005: „Ein Hund, zwei Koffer und die ganz große Liebe“

2007: „Die ProSieben Märchenstunde: Dornröschen – Ab durch die Hecke“

2008: „Funny Movie – Dörte’s Dancing“

2021: „Der Geist im Glas“

Oli.P als Moderator – „Popstars“, „Big Brother“ & Co.

Oli.Ps Moderationskarriere startete im Jahr 2005. Damals war er Co-Moderator von Ruth Moschner und Christian Möllmann bei der fünften Staffel von „Big Brother“. Anschließend übernahm er seinen ersten Job als Hauptmoderator in der Sendung „Familien-Duell“, die auf RTL lief. Unter anderem moderierte er auch die fünfte und sechste Staffel von „Popstars“, den großen ProSieben-„Gameshow-Marathon“ und für kurze Zeit auch „Singing Bee“.

An diesen Shows nahm Oli.P teil – „The Masked Dancer“ & Co.

Das Jahr 2022 startete auf ProSieben mit einem neuen Format: In „The Masked Dancer“ traten sieben Promis in Kostümen auf die Bühne und zeigten Performances, während die Zuschauer und das Rateteam über die Identitäten spekulierten. Am Ende überzeugte der Affe am meisten und gewann die Show. Die letzte Enthüllung zeigte dann: Im Affe steckte Oli.P, der einmal mehr zeigen konnte, dass er tanzen kann.

In „Showtime of my Life – Stars gegen Krebs“ strippen Promis für den guten Zweck. Nach dem Erfolg der ersten Staffel ging die Sendung 2022 mit 16 neuen Promis in eine neue Runde. Die Vox-Sendung „Showtime of my Life – Stars gegen Krebs“ wurde mit dem Deutschen Fernsehpreis und dem Blauen Panther ausgezeichnet.

Nach der Erkrankung seiner Frau war auch Oli.P mit von der Partie und ließ die Hüllen fallen, um auf das Thema Krebsvorsorge aufmerksam zu machen: „Es war nie mein Plan, mich im Fernsehen auszuziehen – für kein Geld der Welt. Es sei denn, es geht um diesen lebensrettenden Grund“, so der Moderator, Sänger und Schauspieler zu seiner Teilnahme.

Das sind die Podcasts mit Oli.P

Oli.P hat nicht nur einen, sondern gleich drei Podcasts: „Frei Schnauze“, „90’s Kids“ und „Ich hab Dich trotzdem lieb“. Letzterer handelt von grundlegenden Unterschieden zwischen dem Sänger und dem Geschichtensammler Andreas Loff. Sie erzählen von ihren verschiedenen Lebenshaltungen, um letztendlich „die bunte Mitte“ zu finden. „90’s Kids“ ist zwar aktuell pausiert, aber die Folgen könnt ihr euch noch immer auf Spotify anhören. Auch der Podcast „Frei Schnauze“ läuft aktuell nicht mehr. In diesem sprachen Oli.P und Ex-„GNTM“-Model Vanessa Tamkan über Hunde und Tierschutz.

Hat Oli.P einen Instagram-Account?

Oli.P hat einen öffentlichen und verifizierten Instagram-Account. Seinen rund 85.000 Followern (Stand: September 2023) zeigt er sich gerne mal ganz privat. Wenn eine neue Podcast-Folge, weitere Tour-Daten oder Autogrammstunden veröffentlicht werden, erfahrt ihr es auf seiner Instagram-Seite als Erstes.

Wie hoch ist das Vermögen von Oli.P?

Oli.P ist nicht nur Sänger, sondern auch Schauspieler und Moderator. Aus dem Fernsehen ist er gar nicht mehr wegzudenken. Darum fragen sich einige seiner Fans auch, wie viel Oli.P verdient. Wir müssen euch jedoch enttäuschen. Denn dazu gibt es keine offiziellen Informationen.