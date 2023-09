Die achte Staffel von „Love Island“ steht auf RTL2 in den Startlöchern. Und wieder moderiert Sylvie Meis die Datingshow und steht den Kandidaten mit ihrem Rat zur Seite. Generell ist die niederländische Moderatorin aus dem deutschen Fernsehen mittlerweile kaum noch wegzudenken. Doch auch abseits des Fernsehens ist sie erfolgreich: Model, Unternehmerin, Influencerin und Lingerie-Designerin stehen in ihrer Vita.

Doch wer ist Sylvie Meis eigentlich? Wie tickt sie privat? Wie hoch ist ihr Vermögen? Wir haben die Moderatorin genauer unter die Lupe genommen. Alle Infos von ihrer Trennung bis hin zu ihrem Alter bekommt ihr bei uns im Überblick.

Sylvie Meis im Steckbrief

Die wichtigsten Fakten zu Sylvie Meis auf einen Blick:

Name: Sylvie Meis

Sylvie Meis Beruf: Moderatorin, Model, Unternehmerin

Moderatorin, Model, Unternehmerin Geburtstag: 13.04.1978

13.04.1978 Alter: 45 Jahre

45 Jahre Sternzeichen: Widder

Widder Geburtsort: Breda, Niederlande

Breda, Niederlande Größe: 158 cm

158 cm Ehemann: getrennt von Niclas Castello

getrennt von Niclas Castello Ex-Mann: Rafael van der Vaart

Rafael van der Vaart Kinder: Sohn Damián van der Vaart

Sohn Damián van der Vaart YouTube: Sylvie Meis

Sylvie Meis Instagram: sylviemeis

Sylvie Meis moderiert „Love Island“ 2023

„Love Island“ gab Jana Ina Zarrella den Moderationsstab an Sylvie Meis weiter. Seitdem schlüpft die Moderatorin in ihre Rolle als „Love Guard“ und hält nach liebeshungrigen Singles Ausschau. Ihre Schützlinge bringt sie dann kurzerhand an den „Pool of Love“ von „Love Island“. Mit heißen Challenges und romantischen Dates gehen die Kandidaten schließlich auf Tuchfühlung. Doch Vorsicht: Drama und Liebeskummer sind in dem Format vorprogrammiert. In Nach fünf Staffeln vongabden Moderationsstab anweiter. Seitdem schlüpft die Moderatorin in ihre Rolle alsund hält nach liebeshungrigen Singles Ausschau. Ihre Schützlinge bringt sie dann kurzerhand an denvon. Mit heißen Challenges und romantischen Dates gehen die Kandidaten schließlich auf Tuchfühlung. Doch Vorsicht: Drama und Liebeskummer sind in dem Format vorprogrammiert. In Staffel 8 gibt es außerdem wöchentlich eine Live-Show zu sehen und Sylvie Meis erhält dabei Unterstützung Oli.P

Sylvie Meis im TV: „Supertalent“, „Let’s Dance“ und Co.

Als Sylvie Meis volljährig wurde, begann sie zunächst ihre Karriere als Fotomodel. Nach ihrer Teilnahme an einem Moderatoren-Casting des niederländischen Senders TMF im Jahr 2003, schaffte sie den Sprung ins Fernsehen. In den Anfängen ihrer Karriere moderierte sie zunächst „Fox Kids“ und die alljährlichen „TMF-Awards“. Im Rahmen der Show durfte die Niederländerin Weltstars wie Britney Spears interviewen. Auch in Deutschland wurden Produzenten auf sie aufmerksam. So durfte sie von 2008 bis 2011 und 2018 als Jurorin bei „Das Supertalent“ an der Seite von Dieter Bohlen die verschiedensten Talente beurteilen. Unter anderem folgten Aufträge als Model für „BMW“ und „Gillette“.

Bei „Let’s Dance“ tanzte sie sich 2010 mit Tanzpartner Christian Bärens auf den zweiten Platz. In der vierten Staffel der Sendung übernahm sie schließlich mit Daniel Hartwich die Moderation des erfolgreichen RTL-Formats. Dafür wurde das Duo im Jahr 2012 mit dem „Bayerischen Fernsehpreis“ geehrt.

Im Jahr 2017 versuchte sich die Moderatorin als Designerin und brachte ihre Unterwäsche- und Bademodenkollektion „Sylvie Flirty Designs“ auf den Markt. Ein Jahr darauf moderierte sie schließlich auch ihre eigene Model-Castingshow „Sylvies Dessous Models“ auf RTL. Seit 2021 steht Sylvie Meis als Nachfolgerin von Moderatorin Jana Ina Zarella in der Datingshow „Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe“ von RTL2 vor der Kamera.

Sylvie Meis: Ehe und Scheidung mit Rafael van der Vaart

Nach ihrer Hochzeit im Jahr 2005 mit Fußballspieler Rafael van der Vaart steigerte sich der Bekanntheitsgrad der Moderatorin in Deutschland. Ein Jahr später wurde ihre Liebe durch die Geburt des gemeinsamen Sohnes Damián gekrönt. Nach acht gemeinsamen Ehe-Jahren folgte allerdings das Liebes-Aus und die beiden gaben ihre Trennung bekannt. Diese wurde von den Medien intensiv begleitet. Auch die Beziehung von Rafael zu Sylvies damaliger besten Freundin Sabia Boulahrouz sorgte für mächtig Schlagzeilen.

In einem YouTube-Video beantwortete die Moderatorin Fragen von Fans und sprach auch über die Trennung von Rafael und ihre ersten Dates danach. Zudem erzählte sie, wie es ihr heute noch zusetzt, dass sie zu dieser schwierigen Zeit so massiv von Paparazzi verfolgt wurde. Auf die Frage, ob es ein Liebes-Comeback mit Rafael geben könnte, antwortete die Niederländerin unmissverständlich „Das kommt nicht infrage.“ Ex-Mann Rafael van der Vaart ist mittlerweile mit Handballspielerin Estavana Polman zusammen, für sie findet die Moderatorin in ihrem Video nur warme Worte.

Sylvie Meis: Das ist ihr Ex Niclas Castello

Nach der Scheidung von Rafael van der Vaart, dauerte es sechs Jahre, bis Sylvie Meis ihr Glück mit Künstler Niclas Castello fand. Das Paar lernte sich im Sommer 2019 auf der Hochzeit von GNTM-Gewinnerin Barbara Meier kennen. Nach nur drei Monaten Beziehung hielt Niclas in Los Angeles um Sylvies Hand an. Ein Jahr nach dem Antrag feierten sie ihre Hochzeit in Florenz.

Niclas Castello ist ein weltweit anerkannter und erfolgreicher Künstler. Anders als sein Name vermuten lässt, ist Niclas Castello Deutscher und heißt mit bürgerlichem Namen Norbert Zerbs. Besonders in der Kunstszene gilt Niclas Castello als echter Star und gehört zu den beliebtesten zeitgenössischen Künstlern weltweit. Seine Gemälde und Skulpturen sind stark von Pop Art beeinflusst. Der künstlerische Erfolg bringt auch einige Annehmlichkeiten mit sich, denn Niklas verkehrt in elitären Kreisen. In Hollywood darf er mittlerweile Lily Collins, Arnold Schwarzenegger und auch Ralf Möller zu seinen Freunden zählen.

2023 gaben Sylvie Meis und Niclas Castello ihre Trennung bekannt.

Sylvie Meis hatte Brustkrebs

Im Jahr 2009 erhielt Sylvie Meis die tragische Diagnose Brustkrebs. Doch die Moderatorin schaffte es, die tückische Krankheit zu besiegen. Die Behandlungen hinterließen jedoch tiefe Spuren im Körper der 43-Jährigen. Im „Bunte“-Interview offenbarte die Moderatorin, dass sie wegen ihrer Krebs-Medikamente schon vor zwölf Jahren in die Wechseljahre kam.

Mit 31 Jahren war der Moderatorin daher schon klar, dass sie keine weiteren Kinder bekommen kann. Aus der Ehe mit Rafael van der Vaart hat Sylvie ihren Sohn Damián.

Sylvie Meis hat eine Pyjama-Kollektion

In Sachen Mode kennt sich Sylvie Meis bestens aus und brachte 2021 zum zweiten Mal ihre Kollektion „Sommerhauch by Sylvie Meis“ bei Aldi heraus. Über eine Pressemitteilung teilte der Discounter mit, dass nach der ersten erfolgreichen Kooperation 2020 die Kundinnen sich auch 2021 auf Pyjamas und Dessous der Moderatorin freuen durften. Bei ihrer Kollektion setzte Meis auf leichte, elegant fließende Stoffe. Bei den Farben orientierte sie sich an Sommertönen wie Hellblau, Rosa und Weiß. Für ihre Aldi Lingerie-Linie setzt sie aber auch auf klassisch schwarze Negligés und Dessous. In einer Pressemitteilung von Aldi sagte Sylvie Meis über die Kooperation: „Die Resonanz und das Feedback auf meine erste Kollektion bei Aldi waren wirklich unglaublich. Ich freue mich daher sehr, dass ich jetzt zum zweiten Mal mit Aldi eine Kollektion auf den Markt bringen kann, mit der ich jede Frau ansprechen möchte“.

Wie hoch ist das Vermögen von Sylvie Meis?

Was verdient die Moderatorin und Unternehmerin eigentlich? Die Geschäftsfrau hat mit ihren TV-Auftritten, als Model und mit ihrer eigenen Wäschekollektion „Sylvie Flirty Lingerie“ sicherlich den ein oder anderen Euro verdient. Details über ihr Vermögen sind jedoch nicht bekannt.

Hat Sylvie Meis einen Instagram-Account?

Auf Instagram folgen der Niederländerin rund 1,4 Millionen Abonnenten (Stand: September 2023). Private Schnappschüsse bietet die 43-Jährige ihren Fans nur selten. Auf ihrem Instagram-Account ist die Moderatorin meist perfekt inszeniert. Egal ob sie Momente ihres Privatlebens teilt oder sich bei der Arbeit an Projekten porträtieren lässt – Sylvie Meis weiß sich in Szene zu setzen.