„Love Island“ mit der ersten großen Live-Show in Griechenland. Das Moderatoren-Duo Die Insel der Liebe hat ihre Pforten wieder geöffnet: Am Montag, 11. September 2023, fiel der Startschuss zumit der ersten großen Live-Show in Griechenland. Das Moderatoren-Duo Sylvie Meis und Oli.P eröffnete die neue Flirt-Saison auf RTL2.

Auf die Kandidaten und Kandidatinnen wartete an diesem Abend so manche Überraschung. Am spannendsten war für sie natürlich die erste Paarungszermonie. Doch die gewählten Couples waren kurz darauf schon wieder Geschichte, denn die Zuschauer hatten in der App großteils anders entschieden! Wer die aktuellen Couples der Staffel sind, erfahrt ihr hier.

Diese Couples haben die Zuschauer bestimmt

In der ersten Paarungszeremonie durften die Männer entscheiden, mit welcher Frau sie gerne als Erstes ein Couple bilden möchten. Doch kaum waren die Paare gefunden, verkündete Sylvie Meis: „Ihr werdet jetzt neu vercouplet!“ In der App hatten die Zuschauer nämlich vorher abstimmen können, wen sie als Paar zusammen sehen – und so wurden die Couples nochmal ordentlich durchgemischt. Lediglich ein Paar blieb bestehen und Jenny ist weiterhin Single.

Das sind die aktuellen Couples nach Folge 1:

Hannes und Vanessa

Fabi und Alessandra

Luca und Evi

Leon und Laura

Jenny

Das waren die Couples nach der ersten Paarungszeremonie:

Hannes und Vanessa

Fabi und Evi

Luca und Laura

Leon und Alessandra

Jenny