„Love Island“ läuft aktuell auf RTL2. Die verschiedensten Kandidatinnen und Kandidaten zogen bereits in die tropische Villa. Unter der heißen Sonne Jeanine aus Villingen-Schwenningen. Die Datingshowläuft aktuell auf RTL2. Die verschiedensten Kandidatinnen und Kandidaten zogen bereits in die tropische Villa. Unter der heißen Sonne Griechenlands begeben sie sich auf die Suche nach ihrem Traumpartner. Doch die Teilnehmer müssen aufpassen, denn die Granaten können die bisherigen Couples sprengen. Eine der Granaten ist

„Direkt, ehrlich und loyal“, so beschreibt sie sich selbst. Doch wie alt ist sie? Was ist für sie ein Abturner? Und auf wen aus dem Start-Cast hat sie ein Auge geworfen? Alles, was ihr über die Villingen-Schwenningerin wissen müsst, erfahrt ihr hier im Porträt.

„Love Island“-Jeanine im Steckbrief

Die wichtigen Infos über Jeanine gibt es hier im Überblick:

Name : Jeanine

: Jeanine Alter : 27

: 27 Single seit: fünf Monaten

fünf Monaten Wohnort : Villingen-Schwenningen

: Villingen-Schwenningen Beruf : Zahnmedizinische Fachangestellte

: Zahnmedizinische Fachangestellte Instagram : jeanineee_

: jeanineee_ Tiktok: jeanineee__

So tickt Jeanine

Jeanine ist 27 Jahre alt und wohnt in Villingen-Schwenningen. Sie arbeitet als Zahnmedizinische Fachangestellte. Sich selbst beschreibt sie als sehr selbstbewusst. Ihr großer Wunsch: im Leben ankommen, eine Familie gründen und Kinder bekommen. Dafür ist Jeanine auch bereit, umzuziehen, am liebsten mit dem Partner. Ihr Wunschziel: Amerika.

Das sind für Jeanine Red Flags

Jeanine hat klare Ansprüche, was die Gepflegtheit angeht: Sollte er keine schönen Zähne oder gar Lächeln haben, geht das für sie gar nicht. Da sie auch beruflich damit zu tun hat, achtet sie mehr darauf, als auf die Augen. Sie möchte gern erobert werden. Jeanine genießt die Aufmerksamkeit und das Gefühl, dass jemand um sie kämpft. Das Schönste in einer Beziehung ist für sie die Geborgenheit der Liebe, Nähe und Zweisamkeit. Ein gemütlicher Abend zu zweit ist ihr lieber als eine Partynacht.

Darum nimmt Jeanine an „Love Island“ teil

Verlobung, wagt sich Jeanine nun auf die Liebesinsel. Sie ist seit April 2023 Single und wollte schon immer mal an einer Datingshow teilnehmen. Es war einer ihrer Träume. Doch als Beziehungsmensch kam das für sie lange nicht infrage. Da One-Night-Stands und Online-Dating nicht ihr Fall sind, hat sie sich nun entschlossen, an „Love Island“ 2023 teilzunehmen. Daten und Flirten, darauf freut sie sich. Als Granate hat sie kein Problem, die bereits vercouplten Singles anzusprechen. Falls ihr das selbst passiert, will sie offen reagieren, auch wenn sie erst einmal schockiert sein wird: „Wir sind ja alle dafür da, uns kennenzulernen“. Zweigleisig zu fahren, gehört für sie zum Programm. Zumindest in der Show, im realen Leben sagt sie ganz klar nein dazu, denn ihr ist Ehrlichkeit „unendlich wichtig“.

Wer aus dem Start-Cast ist interessant für Jeanine?

Optisch hat Jeanine einen klaren Favoriten: Fabi. Sie ist sich sicher, dass er auch charakterlich zu ihr passt. Daher ist ihre große Hoffnung, dass er noch nicht zu eng mit einer anderen Islanderin ist und sie eine Chance haben wird, ihn kennenzulernen.

Hat Jeanine einen Instagram-Account?

Jeanine hat einen öffentlichen, aber nicht verifizierten Instagram-Account. Auf der Plattform folgen ihr rund 3.600 Fans (Stand: September 2023). Dies sollte sich jedoch im Laufe der Show ändern. Mit ihren Followern teilt sie Einblicke in ihr Leben. Während „Love Island“ 2023 übernehmen ihre beste Freundin und ihre Schwägerin das Posten auf ihrem Profil.