„Love Island“ ist mittlerweile in vollem Gange. Während sich die ersten Couples schon näher kommen, stehen weitere Granaten in den Startlöchern. In Derryl aus Zürich seine perfekte Frau unter den Die achte Staffel der RTL2-Showist mittlerweile in vollem Gange. Während sich die ersten Couples schon näher kommen, stehen weitere Granaten in den Startlöchern. In Griechenland möchte auchseine perfekte Frau unter den Kandidatinnen finden. In Folge 1 verlor er das Zuschauer-Voting gegen Daniel und musste somit noch auf seinen Einzug warten.

„Ich mag es sehr, wenn ich das Gefühl habe, eine Frau kämpft um mich“, erzählt er. Doch werden die Single-Ladys überhaupt um ihn kämpfen wollen? Und auf welchen Typ Frau steht Derryl eigentlich? Wir haben den Züricher genauer unter die Lupe genommen.

„Love Island“-Derryl im Steckbrief

Die wichtigsten Infos zu Derryl auf einen Blick:

Name: Derryl

Derryl Alter: 30

30 Wohnort: Zürich

Zürich Single seit: zwei Jahren

zwei Jahren Instagram: derrylll

So tickt Derryl aus Zürich

Derryl ist 30 Jahre alt und wohnt in Zürich in der Schweiz. Beruflich ist er als Security-Mitarbeiter tätig. Er selbst beschreibt sich als lustig, diszipliniert und unterhaltsam. Ob das die Frauen in der Villa auch so sehen? Der durchtrainierte Schönling wird häufig mit Vorurteilen konfrontiert. Sei es bei der Arbeit oder im Fitnessstudio, Derryls Körper zieht Blicke auf sich und Menschen machen sich ein Bild von ihm, ohne ihn näher kennengelernt zu haben. Daher hat er sich ein Schutzschild aufgebaut.

Das ist Derryls Traumfrau

Das Wichtigste an einer Frau ist ihre Ausstrahlung. Schon beim ersten Blick sollte Derryl das Lächeln und die Offenheit der Single-Lady begeistern. Falls sie ihm gefällt, erobert er sie gerne, doch er hat auch nichts dagegen, wenn die Frau ihn erobert. Generell bringt er die Frauen mit einem Blick um den Verstand, denn seine strahlend blauen Augen verzaubern die Mädels üblicherweise. Für die Liebe würde er auch auswandern.

Das ist Derryls Plan für „Love Island“

Derryl hat sich bei „Love Island“ beworben, da er die Show schon seit einigen Staffeln verfolgt und fasziniert war von der Idee einer Insel der Liebe. Jetzt ist er 30 Jahre alt und hatte seit zwei Jahren keine ernsthafte Beziehung mehr. Es wird also Zeit, dass er seine Mrs. Right findet. Der Dreh der Show und die vielen Kameras sind für ihn noch ungewohnt, da er noch keine TV-Erfahrungen gemacht hat. Eine Sache ist jedoch ein großes Tabu: Sex im Fernsehen. Hat er einmal seine Traumfrau gefunden und sich vercoupelt, erwartet er Loyalität. Seiner Meinung nach kann zwar jeder jeden kennenlernen, aber wenn ihn Dinge stören, spricht er sie direkt an.

So läuft Derryls Single-Leben

„Love Island“-Derryl hatte bisher zwei feste Beziehungen. Die letzte endete vor zwei Jahren. Damals lebte er noch mit seiner damaligen Freundin zusammen, doch nach der Trennung wohnt er jetzt allein. In seinem Single-Leben gehören One-Night-Stands zwar dazu, jedoch hat er ein Problem mit ihnen, da man die Vorlieben und Abneigungen der anderen Person nicht kennt. Meistens lernt er Frauen bei seiner Arbeit als Security im Club kennen, doch laut ihm sind sie meist oberflächlich. Vor einigen Jahren hat er noch mit ihnen geflirtet, doch mittlerweile macht er nur noch seinen Job. In einer Beziehung liebt er es, wenn er und seine Partnerin viele Gemeinsamkeiten haben. Mittlerweile träumt Derryl auch von seiner eigenen kleinen Familie mit einer wundervollen Hochzeit und Kindern.

Hat Derryl einen Instagram-Account?

Derryl hat einen öffentlichen und noch nicht verifizierten Instagram-Account. Diesem folgen aktuell rund 2.200 Fans (Stand: September 2023). In seinen Posts zeigt er sich gerne oberkörperfrei und beim Sport.