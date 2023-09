„Love Island“ ist gerade erst gestartet, doch schon hat sich die erste Granate angekündigt. Zu den Daniel aus Bad Pyrmont dazu. Auch er möchte in Die achte Staffel der RTL2-Showist gerade erst gestartet, doch schon hat sich die erste Granate angekündigt. Zu den Single-Männern und –Frauen aus dem Start-Cast kommtdazu. Auch er möchte in Griechenland eine Partnerin finden.

„Ich bin zu alt für Spielchen. Ich verschwende die Zeit einer Frau nicht, wir müssen ehrlich zueinander sein“, findet er. Doch was sind eigentlich seine Ansprüche an seine Traumfrau? Und auf welchen Typ Frau steht Daniel eigentlich? Wir haben den neuen Kandidaten genauer unter die Lupe genommen.

„Love Island“-Daniel im Steckbrief

Die wichtigsten Infos zu Daniel auf einen Blick:

Name: Daniel

Daniel Alter: 31

31 Sternzeichen: Steinbock

Steinbock Größe: 1,90 m

1,90 m Wohnort: Bad Pyrmont

Bad Pyrmont Beruf: Fitnessstudiobetreiber und Teamkoordinator in der Logistik

Fitnessstudiobetreiber und Teamkoordinator in der Logistik Geschwister: Schwester und Bruder

Schwester und Bruder Instagram: mr.daniel_dawson

So tickt Daniel

Daniel ist 31 Jahre alt und wohnt in Bad Pyrmont. Dort betreibt er mehrere Fitnessstudios und verdient so sein Geld. Er selbst beschreibt sich als ehrgeizig, humorvoll und hilfsbereit. Er reist sehr gerne und viel um die Welt, aber am liebsten nicht allein. Zum Beispiel verbrachte Daniel ein halbes Jahr in Australien – eine seiner größten und bedeutendsten Entscheidungen seines Lebens.

Wie sieht Daniels Traumfrau aus?

schönes Lächeln. Dazu gehören natürlich auch schöne Zähne. Bei den inneren Werten geht es ihm vor allem um Humor und Selbstständigkeit. Sie sollte einen Plan für die Zukunft haben und gerne mit ihm auf Reisen gehen wollen. Schönheits-OPs sind für ihn kein Tabu. Für die große Liebe würde er jedoch nur unter ganz bestimmten Umständen umziehen. Schließlich muss er sich noch um seine Fitnessstudios kümmern. Sein Celebrity Crush ist Moderatorin Daniel hat zwar keinen bestimmten Typ Frau, doch eines muss sie haben: einDazu gehören natürlich auchBei den inneren Werten geht es ihm vor allem umundSie sollte einen Plan für die Zukunft haben und gerne mit ihm aufgehen wollen. Schönheits-OPs sind für ihn kein Tabu. Für die große Liebe würde er jedoch nur unter ganz bestimmten Umständen umziehen. Schließlich muss er sich noch um seine Fitnessstudios kümmern. Sein Celebrity Crush ist Moderatorin Lola Weippert.

So kam Daniel zu „Love Island“

Daniel wurde auf der Fibo von einer Frau angesprochen. Eigentlich hatte er sich schon über eine neue Bekanntschaft gefreut, doch er hat das „Love Island“-T-Shirt übersehen. Seine Kumpels überredeten ihn zur Teilnahme. Als feststand, dass Daniel Kandidat der achten Staffel wird, erzählte er auch seiner Familie von seiner Chance. Sein Bruder war direkt Feuer und Flamme, seine Schwester zunächst überrascht. Doch alle stehen hinter ihm.

Das hat Daniel für „Love Island“ geplant

„Love Island“ kennzeichnet sich durch viel Körperkontakt aus. Die Paare schlafen immer gemeinsam in einem Bett. Das ist für Daniel kein Problem – selbst wenn ein Mann neben ihm liegen würde. In der ersten Nacht möchte er zwar noch nicht kuscheln, doch wenn die ersten Gefühle aufkommen, entwickelt er sich zum Schmuser. Sex vor den Kameras ist jedoch ein großes No-Go. Daniel kommt als Granate in die Villa. Falls er Interesse an einer Frau hat, die bereits vercoupelt ist, möchte er zuerst ein Gespräch mit dem Mann führen.

Daniel ist ein echter Beziehungsmensch

An einer Beziehung schätzt Daniel vor allem Vertrauen und Offenheit. Er freut sich schon darauf, dass er nach Hause kommen kann und jemand auf ihn wartet. Er möchte eine Beziehung führen, die davon gekennzeichnet ist, dass man alles miteinander teilen kann – auch die schlechten Dinge. In seiner letzten Beziehung wollte er für seine damalige Freundin sogar ausziehen, doch letztendlich hat es sich nicht ergeben.

Daniels No-Go in einer Beziehung

Viele No-Gos hat Daniel zwar nicht, aber eine Sache stört ihn trotzdem. Er glaubt nämlich nicht, dass es Freundschaft zwischen Männern und Frauen geben kann. Seiner Meinung nach entwickelt immer mindestens einer Gefühle. Das bedeutet, wenn seine zukünftige Freundin schon vor der Beziehung einen besten Freund hatte, ist das für ihn okay. Aber wenn sich die Frau mit einem anderen Mann während der Beziehung anfreundet, könnte das zum Problem werden.

Wie sieht Daniels Single-Leben aus?

Daniel glaubt nicht an Dating-Apps. Er kommt vom Land, wo er auch seine ehemaligen Freundinnen kennenlernte. Wenn der 31-Jährige Interesse an einer Frau gezeigt hat, kam es auch schon mal zu einem One-Night-Stand. Beim Sex ist ihm offene Kommunikation wichtig, da beide Beteiligten befriedigt werden sollten.

Hat Daniel einen Instagram-Account?

Daniel hat einen öffentlichen und noch nicht verifizierten Instagram-Account. Diesem folgen vor „Love Island“ rund 500 Fans (Stand: September 2023). In seinen Posts zeigt er sich meist selbst. Das bedeutet, es gibt immer mal wieder Schnappschüsse aus seinem Alltag.