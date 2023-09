„Love Island“ steht in den Startlöchern. Ab dem 11. September 2023 ziehen wieder Laura aus Köln. Die achte Staffel vonsteht in den Startlöchern. Ab dem 11. September 2023 ziehen wieder Single-Männer und -Frauen in eine Villa in Griechenland . Dort lernen sie sich näher kennen. Nach und nach tauchen jedoch neue Granaten auf und versuchen die gebildeten Paare zu sprengen. Eine der Kandidatinnen, die das Dating-Abenteuer wagen, ist

„Liebevoll, offen und loco“, so beschreibt sich Laura selbst. Doch wer ist sie eigentlich privat? Wie wurde sie so selbstbewusst? Und auf welchen Typ Mann fährt sie total ab? Wir haben die Kölnerin genauer unter die Lupe genommen.

„Love Island“-Laura im Steckbrief

Die wichtigsten Infos zu Laura auf einen Blick:

Name: Laura

Laura Alter: 23

23 Beruf: Audio-Video-IT-Mitarbeiterin

Audio-Video-IT-Mitarbeiterin Wohnort: Köln

Köln Single seit: einem Jahr

einem Jahr Instagram: lori.g14

lori.g14 TikTok: lori.gucci

So tickt Laura privat

Laura ist 23 Jahre alt und wohnt in Köln. Beruflich ist sie als Audio-Video-IT-Mitarbeiterin tätig. In ihrer Freizeit zeichnet, malt und fotografiert sie gerne. Außerdem liebt sie Techno-Musik und ist auch ein engagierter Teil der Musik-Szene. Eine der größten Entscheidungen in ihrem Leben war der Umzug nach Köln. Davor hatte sie einen guten Job in St. Gallen, doch dort fühlte sie sich nicht wohl. Laura beschäftigt sich intensiv mit der Wirkung bestimmter Steine und den Sternzeichen.

Lauras Vater ist schon früh gestorben

Laura ist eine sehr selbstbewusste Frau, doch das war nicht immer so. Sie wurde von ihrem katholischen Vater spirituell erzogen. Genau wie ihre Mutter war er Italiener, doch ihre Eltern haben sich schon früh getrennt. Als Laura 18 Jahre alt war, ist ihr Vater gestorben, da seine Aorta gerissen ist. Ganz plötzlich musste sie schnell erwachsen werden. Viele Aufgaben warteten gleichzeitig auf sie wie etwa ein Auto zu kaufen oder eine Wohnung zu mieten. Sie wurde selbstständig und reiste direkt nach Thailand, weil es zu schwierig war, ständig zu Hause zu sein.

Das ist Lauras Traummann

Laura liebt es, wenn Männer ein Hobby haben, das sie intensiv ausleben. Was das Aussehen angeht, schränkt sie sich nicht so sehr ein. Egal, ob verrückte Tattoos oder lange Haare, der Vibe muss da sein. Laura wünscht sich einen Mann, der keine Angst hat, seine sensible Seite zu zeigen. Ist sie einmal an einem Mann interessiert, ist Laura sehr direkt und versucht, Gemeinsamkeiten zu finden. Beim ersten Date möchte sie etwas Aktives machen, zum Beispiel Skateboardfahren oder Bouldern.

Laura wurde von ihrem Ex-Freund betrogen

Vor „Love Island“ befand sich Laura in einer Dating-Phase, die schlussendlich nicht erfolgreich war. Sie war schon in zwei dreijährigen Beziehungen. Die letzte endete Anfang Juli 2022, da ihr Ex-Freund sie betrogen hat. Laura war aufgrund einer Blasenentzündung bei ihrer Frauenärztin, die meinte, dass die 23-Jährige an einem bakteriellen Infekt leidet und fragte, ob Laura einen Geschlechtspartnerwechsel hatte, was nicht der Fall war. So kam heraus, dass Lauras Ex eine Affäre mit einer anderen Frau hatte.

Laura ist ein Beziehungsmensch

Laura ist ein absoluter Beziehungsmensch. Vor allem die Sicherheit und die Harmonie in einer Partnerschaft sind ihr wichtig. Während ihrer Single-Zeit hatte sie auch den ein oder anderen One-Night-Stand. Dabei lernte sie auch einen speziellen Menschen kennen. Beim Sex bat dieser sie darum, ihn anzupinkeln. Laura ist zwar ein offener Mensch, doch dieser Fetisch war ihr zu viel. Generell möchte Laura lieber erobert und angehimmelt werden.

Die „Love Island“-Kandidatin geht gerne auf Dates und lernt neue Menschen kennen. Dabei hat sie gelernt, Grenzen zu setzen. Wenn Männer versuchen, sie oder ihren Kleidungsstil zu ändern, hat er keine Chance bei ihr. Außerdem pflegt Laura den Kontakt mit ihren Kumpels, den sie auch während einer Beziehung aufrechterhalten möchte.

Das ist Lauras Plan für „Love Island“

„Love Island“ dürfte auch kein Problem für die 23-Jährige sein. Schließlich ist sie schon nach Thailand gereist und schlief dort neben fremden Menschen in einem Schlafsaal. In der Villa hat sie einen Mann neben sich liegen, den sie hoffentlich attraktiv findet und der mit ihr kuscheln möchte. Falls sie in der Villa ihren Mr. Right findet, schreckt sie auch nicht davor zurück, vor der Kamera mit ihm Sex zu haben. Ganz im Gegenteil: Sollte sich niemand mit ihr vercoupeln, hat sie zur Not ihren Satisfyer dabei.

Hat Laura einen Instagram-Account?