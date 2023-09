Alessandra Wichert aus Zürich ist unter den Teilnehmern der achten Staffel von „Love Island“ auf RTL2. Ab dem 11. September 2023 ziehen wieder zahlreiche Single-Männer und -Frauen in eine gemeinsame Villa. Dort lernen sie sich unter der Sonne Griechenlands näher kennen. Regelmäßig tauchen neue Kandidaten auf, doch nicht alle dürfen bleiben. Auchist unter den Teilnehmern der achten Staffel vonauf RTL2.

„Ich bin sehr selbstständig und bin keine Klette, was bisher immer sehr gut bei den Männern ankam. Teilweise bin ich sogar zu entspannt und selbstständig“, sagt sie über sich selbst. Auf welchen Typ Mann steht Alessandra? Und welche Eigenschaften kann sie gar nicht leiden? Wir haben die Züricherin genauer unter die Lupe genommen.

„Love Island“-Alessandra im Steckbrief

Die wichtigsten Infos zu Alessandra Wichert auf einen Blick:

Name: Alessandra Wichert

Alessandra Wichert Alter: 26

26 Sternzeichen: Waage

Waage Wohnort: Zürich

Zürich Beruf: Demand Plannerin / BWL-Studentin

Demand Plannerin / BWL-Studentin Instagram: alessandrawichert

So tickt Alessandra

Alessandra Wichert ist 26 Jahre alt und kommt aus Zürich. Beruflich ist sie BWL-Studentin und arbeitet gleichzeitig als Demand Plannerin. Sie beschreibt sich selbst als organisiert, loyal und ausgeglichen. Außerdem ist sie sehr selbstständig. Finden das die Jungs in der Villa anziehend? Wenn sie jemanden attraktiv findet, flirtet sie vor allem mit Augenkontakt. Im Großen und Ganzen möchte sie aber lieber erobert werden. Für ihren Partner würde sie auch nach Deutschland ziehen. Die bedeutendste Entscheidung ihres Lebens war unter anderem ihr Umzug nach Zürich, wo sie weder Freunde noch einen Job hatte. Auch ihre Brust-OP und die Teilnahme an „Love Island“ sind wichtige Schritte in ihrem Leben.

Darauf steht Alessandra bei Männern

Alessandra hat genau Ansprüche an ihren Partner. Am liebsten möchte sie einen dunkelhäutigen Südländer. Braune Haare und Augen sind ein Muss. In einer Beziehung sind ihr die gemeinsamen Momente am wichtigsten. Auch die kleinen Dinge, wie beispielsweise kochen oder reisen, geben ihr den größten Halt in einer Beziehung. Auf One-Night-Stands steht sie gar nicht, denn sie braucht eine Verbindung zu ihrem Partner, um intim zu werden. Wenn sie es sich aussuchen könnte, würde sie Jude Bellingham, Dennis Mik oder „Love Island“-Tim mit kurzen Haaren daten.

Das ist Alessandras Plan für „Love Island“

„Love Island“ ist eine der wichtigsten Entscheidungen, die Alessandra bisher getroffen hat. Sie hofft, dass sie direkt in der ersten Nacht den richtigen Mann findet. Dann fällt es ihr auch nicht schwer, mit ihm in einem Bett zu schlafen. Ist derjenige nicht ihr Typ, würde sie die Nacht lieber auf dem Sofa verbringen. Falls sie ihren Mr. Right in der Villa findet, sagt sie zu küssen und kuscheln auch nicht Nein. Sex vor der Kamera ist jedoch ein großes No-Go. Schließlich schaut ihre Familie die Sendung.

Das mag Alessandra beim Daten gar nicht

Alessandras Wünsche und Bedürfnisse müssen erfüllt sein, wenn sie eine Beziehung mit einem Mann eingeht. Deshalb hält sie beim Dating direkt Ausschau nach Red Flags. Dazu gehören für sie beispielsweise Angeberei, Lügen und Machogetue. Falls sie keine Lust mehr auf die andere Person hat, lässt sie den Kontakt langsam auslaufen und bricht ihn schließlich ab.

Alessandra war mit einem französischen Nationalspieler zusammen

Alessandra lernte in Mykonos einen französischen Nationalspieler kennen. Da er aufgrund seines Jobs nur wenig Zeit hatte, gestaltete sich die Beziehung schwierig und anstrengend. Meistens sahen sie sich nur einen Tag in der Woche. Alessandra fehlte die Zweisamkeit in der Beziehung. Nach einem knappen Jahr Beziehung war im März 2023 jedoch Schluss. Um welchen Nationalspieler es sich handelt, möchte sie nicht preisgeben.

Hat Alessandra einen Instagram-Account?

Alessandra Wichert hat einen öffentlichen und verifizierten Instagram-Account. Ihren rund 1.500 Followern (Stand: September 2023) zeigt sie sich gerne an den verschiedensten Stränden. Dabei darf das ein oder andere Bikinibild natürlich nicht fehlen. In ihren gespeicherten Storys könnt ihr ihre Reisen nachverfolgen und euch inspirieren lassen.