„Love Island“ startet auf RTL2. Fans des Formats dürfen sich auf neue Luca Müller aus Ulm. Die achte Staffel der beliebten Datingshowstartet auf RTL2. Fans des Formats dürfen sich auf neue Single-Männer und -Frauen freuen, die in Griechenland nach der großen Liebe suchen. Doch die anbahnenden Gefühle zwischen den Couples sind in Gefahr: Immer wieder stoßen sogenannte Granaten dazu, die die Harmonie crashen wollen. Im Start-Cast der Show ist auch

Als „verrückt, humorvoll und liebevoll“ beschreibt sich der 27-Jährige. Seinen Sinn für Humor und die liebevolle Art kann Luca nun auf Dates bei „Love Island“ unter Beweis stellen. Doch was sucht er in einer Frau? Und warum ist das Thema Größe bei ihm so besonders? Wir haben den Ulmer genauer unter die Lupe genommen.

„Love Island“-Luca im Steckbrief

Die wichtigsten Infos zu Luca Müller auf einen Blick:

Name: Luca Müller

Luca Müller Alter: 27

27 Beruf: betreibt eine Social-Media-Agentur

betreibt eine Social-Media-Agentur Wohnort: Achstetten bei Ulm

Achstetten bei Ulm Single seit: einem Jahr

einem Jahr Instagram: luuqa

Luca hat sich die Beine verlängern lassen

Offen geht Luca damit um, dass er sich vor einigen Jahren für eine Beinverlängerung entschieden hat. Um eine Körpergröße von 1,81 Meter zu erreichen, reiste er extra in die Türkei. Für 20.000 Euro ließ er sich dort die Oberschenkel um acht Zentimeter verlängern. Für ihn ist der Entschluss zur OP eine der bedeutendsten Entscheidungen in seinem Leben.

So tickt Luca Müller

Luca Müller ist 27 Jahre alt und kommt aus Achstetten nahe Ulm. Vor 1,5 Jahren entschied er sich dazu, seinen Job zu kündigen und auf Weltreise zu gehen. Doch auf seinen Reisen begegnete ihm nicht die Frau fürs Leben – weshalb er sie nun bei „Love Island“ sucht. Heute betreibt er eine Social-Media-Agentur und arbeitet gerne ortsunabhängig. Für ihn wäre es daher kein Problem, für seine Partnerin umzuziehen. Luca wünscht sich in der Zukunft eigene Kinder, im Idealfall einen Jungen und ein Mädchen.

Darauf steht Luca bei Frauen

Lucas Beuteschema sind Latinas: Lange Haare, dunkle Augen und schöne Zähne sprechen ihn an. Weniger wichtig ist ihm hingegen die Größe von Hintern und Brüsten. Hauptsache, seine Angebetete hat ein hübsches Gesicht und ist der natürliche Typ – von Schönheits-OPs abgesehen. Viel Make-up schreckt ihn ab. Charakterlich ist ihm vor allem Loyalität und ein respektvoller Umgang wichtig. Auch Humor sollte seine Traumfrau mitbringen. Am wichtigsten ist ihm aber, dass ihn seine Partnerin auch im Hinblick auf seine Selbstständigkeit unterstützt und Verständnis hat. „Sie hat ja auch etwas davon. Wenn sie mich von meinen Träumen abhält, ist sie die falsche Frau für mich“, meint Luca.

Wieso Luca gerne peinliche Dates hat

Der Ulmer hat eine ganz eigene Datingtaktik: Während Dates bringt er sein Gegenüber gerne mit eigenem, peinlichen Verhalten in Verlegenheit. Ihre Reaktion darauf verrät ihm, ob sie über Dinge lachen kann – oder ihr schnell Situationen peinlich sind. Damit kann der 27-Jährige nämlich überhaupt nichts anfangen.

Das sind für Luca Red Flags

Absolute No-Gos sind für Luca, wenn ihn Frauen kontrollieren wollen und in seiner Freiheit einschränken. Sollte seine Angebetete bei „Love Island“ Interesse an anderen zeigen, ist bei ihm schnell der Ofen aus. Über sich selbst sagt er, es könne schon sein, dass er in der Villa eifersüchtig werde.

Hat Luca einen Instagram-Account?