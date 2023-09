„Love Island“ auf RTL2 und die unterschiedlichsten Kandidatinnen und Kandidaten ziehen in eine stylische Villa. Unter der heißen Sonne Fabi aus Werder. Am 11. September 2023 startetauf RTL2 und die unterschiedlichsten Kandidatinnen und Kandidaten ziehen in eine stylische Villa. Unter der heißen Sonne Griechenlands begeben sie sich auf die Suche nach der Liebe. Einer der Teilnehmer von Staffel 8 ist

„Selbstbewusst, direkt und immer gut drauf“, so beschreibt er sich selbst. Doch wie alt ist er? Wie sieht seine Traumfrau aus? Was sind für ihn absolute No-Gos? Alles, was ihr über ihn wissen müsst, erfahrt ihr hier im Porträt.

„Love Island“-Fabi im Steckbrief

Die wichtigen Infos über Fabi gibt es hier im Überblick:

Name : Fabi

: Fabi Alter : 25

: 25 Sternzeichen : Schütze

: Schütze Größe : 1,85 m

: 1,85 m Wohnort : Werder

: Werder Beruf : Beamter

: Beamter Instagram: _fabi.jng

So tickt Fabi

Fabi ist 25 Jahre alt und wohnt in Werder. Er ist als Beamter berufstätig. In seiner Freizeit interessiert er sich für Fußball und Autos. Im Gegensatz dazu steht sein Dating-Verhalten, denn da ist er lieber vorsichtig und macht langsam. Eins möchte er nämlich nicht: Angst davor haben zu müssen, dass sie auf einmal weg ist.

Das ist Fabis Traumfrau

Beim Aussehen sieht es Fabi entspannt: Seine Traumfrau muss nicht durchtrainiert sein, ein gesundes Durchschnittsgewicht ist für ihn in Ordnung. Er bevorzugt aber lieber zierliche, kleinere Frauen und blonde Haare. Letzteres ist aber für ihn kein Muss. Blaue oder grüne Augen ziehen ihn magisch an. Er findet das Gesicht wichtiger als Brüste oder Hintern.

Doch auch auf die inneren Werte legt Fabi einen Wert: Er ist kein Mann der Extreme. Sie sollte nicht von ihm verlangen, eine teure Handtasche zu kaufen. Insgesamt möchte er lieber eine ausgewogene Person, nicht zu eingebildet, nicht zu still.

Darum nimmt Fabi an „Love Island“ teil

Frau fürs Leben finden ist Fabis Ziel, denn eins ist für ihn klar: Er möchte nicht nur eine Frau, sondern auch drei Kinder. Dafür muss er „die nächsten Jahre loslegen“ und wo, wenn nicht auf der berühmt-berüchtigten Liebesinsel. Sollte ihm jemand versuchen, die Traumfrau auszuspannen, hat er schon im Vorhinein gesagt, dass es wichtiger ist, dass sie sagt, was sie will. Denn die Absicht seiner Konkurrenten kennt er, aber ihre nicht. Um das zu vermeiden, möchte er vorsorgen: Lieber mit ihr reden und alles klarstellen, als sich zu sorgen. Er würde sich freuen, wenn sie den ersten Schritt wagt. Das wäre für ihn etwas Neues. Für ihn steht eins fest: Sex in der Villa wird es nicht geben. Er möchte die Person erst einmal richtig kennenlernen, bis dahin freut er sich aber auf Intimitäten wie Kuscheln und Küssen.

Wer die weiteren Kandidaten von „Love Island" sind, erfahrt ihr im Islander-Überblick.

Das sind für Fabi die größten Red Flags

Für ihn gibt es beim Dating eine große Red Flag: keine Kommunikation. Er möchte sie kennenlernen, nicht stundenlange Monologe führen. Dazu gehört auch, dass man nicht permanent am Smartphone hängt. Ist man dann zusammen, stört es ihn, wenn sie allein feiern geht. Lieber mit ihren Freundinnen. Ein bester Freund hingegen ist für ihn ein No-Go. Wenn sie reden möchte, hat sie ihn als Partner oder ihre Clique.

Hat Fabi einen Instagram-Account?

Fabi hat einen öffentlichen, aber nicht verifizierten Instagram-Account. Auf der Plattform folgen ihm vor dem Start von „Love Island“ rund 1.200 Fans (Stand: September 2023). Viel zu sehen gibt es da aktuell nicht, dies sollte sich jedoch im Laufe der Show ändern.