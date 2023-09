„Love Island“ startet auf RTL2. Die Zuschauer dürfen sich auf neue Leon Ziegler aus Erding. Die Datingshowstartet auf RTL2. Die Zuschauer dürfen sich auf neue Single-Männer und -Frauen freuen, die gemeinsam in eine Villa in Griechenland einziehen, um die große Liebe zu finden. Im Start-Cast von Staffel 8 ist auch

„Ich würde mich eher zu den Eroberern zählen“, erklärt der 25-jährige Sunny Boy. Sich selbst beschreibt Leon als empathisch und entspannt. Welche Red Flags für ihn gar nicht gehen und was Leon beruflich macht, lest ihr hier im Porträt.

„Love Island“-Leon im Steckbrief

Die wichtigsten Infos zu Leon Ziegler auf einen Blick:

Name: Leon Valentin Ziegler

Leon Valentin Ziegler Alter: 25

25 Beruf: Student

Student Wohnort: Erding

Erding Single seit: einem Jahr

einem Jahr Instagram: officialeon

officialeon Snapchat: leonvalentin

leonvalentin LinkedIn: leonziegler

Leon hat in Australien gelebt

Wer bei Leons Look direkt an den Beach denkt, liegt richtig: Der Student hat die letzten beiden Semester in Australien verbracht. Das sieht man ihm nicht nur optisch an: Am liebsten geht der 25-Jährige surfen. Ansonsten nutzt er seine freie Zeit vor allem für Sport, wenn er sie nicht gerade mit seinen Freunden oder der Familie verbringt.

So tickt Leon Ziegler

Leon Ziegler ist 25 Jahre alt und kommt aus Erding. Beruflich ist er aktuell als Student im International Business tätig. Sein Motto beim Dating: Alles kann, nichts muss. Eine Frau beeindruckt er, indem er gerne auch mal weite Strecken auf sich nimmt, um sie zu sehen. Sollte das nicht ziehen, hilft der antrainierte Backflip, ein selbstgekochtes Gericht oder das Schlagzeugspielen. Neben seinen musikalischen Fähigkeiten punktet Leon auch mit Sprachkenntnissen: Er spricht nicht nur Englisch, sondern auch Spanisch. In der Zukunft wünscht er sich ein Haus am Wasser, Gesundheit, ein aktives Leben mit viel gutem Essen und Balance zwischen Arbeit und Freizeit. Darüber hinaus hätte er gerne zwei bis drei Kinder. Aktuell steht das aber noch nicht zur Debatte.

Darauf steht Leon bei Frauen

Leons Traumfrau muss vor allem Humor haben. Außerdem sollte sie wie er selbst gerne Sport treiben. Der natürliche Typ Frau hat es ihm angetan, genauso wie blau-grüne Augen. Ein intensiver Augenkontakt ist für ihn beim Flirten sehr wichtig. Generell ist nicht nur Leon der Surfer-Typ, er steht auch bei Frauen auf den Beach-Look.

Leons Fernbeziehung über Kontinente

In der Vergangenheit hatte Leon schon mehrere Beziehungen. Die längste hielt 1,5 Jahre und ist bereits acht Jahre her. Zuletzt hatte er eine mexikanische Freundin und die beiden führten eine Weile eine Fernbeziehung. Diese zerbrach, weil der 25-jährige Student seinen Auslandsaufenthalt in Australien als Single genießen wollte.

One-Night-Stands hatte er schon und schließt Sex in der Villa generell nicht aus. Falls jemand versuchen würde, ihm die Angebetete auszuspannen, wäre seine Taktik simpel: einfach er selbst bleiben.

Das turnt Leon ab

Dem Erdinger ist Hygiene wichtig, mit Unordnung kommt der 25-Jährige gar nicht zurecht. Er ist zwar manchmal selbst eine Diva – bei anderen kann er dieses Verhalten aber nicht ab.

Leon ist Influencer

Anders als einige der anderen „Love Island“-Kandidaten ist Leon bereits recht bekannt auf Social Media. Als Influencer hat er bereits über 800 Beiträge veröffentlicht, die sich um Lifestyle, Sport und Reisen drehen. Zudem hat der Student ein eigenes Management und einige Kooperationen mit Werbefirmen.

Wie heißt Leons Instagram-Account?