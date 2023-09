„Love Island“ auf RTL2. In Staffel 8 ziehen neue Evi aus Wuppertal ist eine der Schönheiten in der Datingshow. Ab sofort gibt es wieder „heiße Flirts & wahre Liebe“ beiauf RTL2. In Staffel 8 ziehen neue Single-Männer und -Frauen in eine Villa. In Griechenland lernen sie sich näher kennen. Doch die ausgelassene Stimmung wird ständig unterbrochen. Denn mit der Zeit tauchen sogenannte Granaten auf und wirbeln gefundene Couples wieder auseinander.ist eine der Schönheiten in der Datingshow.

„Ich bin sexy und süß – das ist eine gute Mischung!“, sagt sie über sich selbst. Doch werden die Single-Männer das genauso sehen? Und auf welchen Typ Mann steht Evi eigentlich? Wir haben die Wuppertalerin genauer unter die Lupe genommen.

„Love Island“-Evi im Steckbrief

Die wichtigsten Infos zu Evi auf einen Blick:

Name: Evi

Evi Alter: 28

28 Sternzeichen: Widder

Widder Wohnort: Wuppertal

Wuppertal Beruf: Hotelfachfrau

Hotelfachfrau Single seit: 2018

2018 Instagram: dieeuimaria

So tickt Evi

Evi ist 28 Jahre alt und wohnt in Wuppertal, kommt aber ursprünglich aus Griechenland. Beruflich ist sie als Hotelfachfrau tätig. Sie beschreibt sich selbst als liebevoll, ehrlich und lustig. Die Teilnahme an „Love Island“ beschreibt sie als eine der bedeutendsten Entscheidungen, die sie in ihrem Leben getroffen hat. Dazu gehört auch, dass sie ihre Erkrankung öffentlich macht. Sie hat zwar noch nie einem Mann von ihrem Leiden erzählt, jedoch hält sie Verstecken für keine Option mehr. Um welche Art von Erkrankung es sich handelt, gibt sie zunächst nicht preis. Für die Zukunft hat sie noch keine konkreten Pläne. Sie glaubt an das Schicksal und dass sich das Leben fügen wird.

So stellt sich Evi ihren Traummann vor

Evi hat gleich mehrere äußerliche Ansprüche an ihren zukünftigen Partner. Er sollte mindestens 1,85 Meter groß, gepflegt und sportlich sein. Gleichzeitig sollte er aber nicht jeden Tag ins Fitnessstudio gehen. Humor und die Eigenschaft, Zuneigung zu zeigen, sind ihr bei Männern ebenfalls wichtig. Gefällt ihr in der Villa ein Single, gibt sie ihm eindeutige Zeichen. Jedoch sollte er die Initiative ergreifen. Für die große Liebe würde sie auch umziehen. Am liebsten würde sie mit ihrem Partner später nach Barcelona auswandern.

Das ist Evis Plan für „Love Island“

Für „Love Island“ hat sich Evi zwar keinen konkreten Plan gemacht, doch sie hat sich Grenzen aufgestellt. Generell hat sie kein Problem damit, neben einem Mann zu schlafen, doch er sollte sie nicht ungewollt anfassen. Wenn sie Interesse zeigt, ist kuscheln und küssen in Ordnung, doch Sex im Fernsehen möchte sie nicht haben. Sie nimmt sich außerdem vor, niemandem in der Villa das Leben schwer zu machen.

Evi ist ein Beziehungsmensch

Evi ist ein absoluter Beziehungsmensch. Bisher hatte sie drei Partner. Ihre erste Jugendliebe hielt sogar vier Jahre. Danach folgte eine einjährige Beziehung und die letzte endete schließlich 2018. In einer Partnerschaft liebt sie es besonders, dass sie mit ihrem Freund über alles reden kann und ehrliche Ratschläge bekommt. Sie braucht einen Menschen, der sie ebnet, da sie teilweise auch sehr impulsiv sein kann.

Evi ist seit fünf Jahren Single

Evi ist nun seit fünf Jahren Single. Wie hat sie ihre Zeit verbracht? Sie war zwar auf vielen Dates, aus denen sich nichts ergeben hat, doch One-Night-Stands kamen für sie nie infrage. Sie erzählt, dass sie einen Single-Mann kennengelernt hat. Beim Date kam jedoch schnell heraus, dass er auf der Datingplattform nicht die richtige Größe angegeben hatte. Er war um einiges kleiner. RTL2 verriet Evi zudem, dass sie schon einmal mehrgleisig gedatet hat, jedoch wussten alle Beteiligten Bescheid.

Das kann Evi bei Männern gar nicht leiden

Ein großes No-Go für Evi sind notorische Ja-Sager, also Männer, die bei allem zustimmen, nur um ihr zu gefallen. Außerdem kann sie es nicht leiden, wenn man beim Kennenlernen nur von sich und den eigenen Ex-Beziehungen spricht. Mit dicken Autos oder protzigen Uhren ist sie auch nicht zu beeindrucken.

Hat Evi einen Instagram-Account?

Evi hat einen privaten und noch nicht verifizierten Instagram-Account. Diesem folgen aktuell rund 2.500 Fans (Stand: September). Während ihrer Teilnahme an „Love Island“ wird der Account von ihrer Freundin Denise geführt.