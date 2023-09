„Love Island“ begeben sich zahlreiche abenteuerlustige Jenny aus Bodenmais. Heiße Flirts, romantische Dates und gemeinsame Leidenschaften – in der achten Staffel der beliebten RTL2-Showbegeben sich zahlreiche abenteuerlustige Singles in den Liebesrausch. Unter der Sonne Griechenlands wird dann geflirtet und gedatet, was das Zeug hält. Dabei ist jedoch Vorsicht geboten, denn regelmäßig sorgen neue Singles für Aufregung in der Villa. Eine der Kandidatinnen, die sich in das Dating-Abenteuer stürzen, ist

„Ich kann mir schon mehr vorstellen, aber mit Sex möchte ich mir Zeit lassen. Ich will nicht mehr mit Typen schlafen, nur weil sie einem sagen, sie wollen was Ernstes“, sagt sie im Voraus. Doch wird sie sich an diesen Vorsatz halten? Und warum nimmt sie an „Love Island“ 2023 teil? Wir haben die Bodenmaiserin genauer unter die Lupe genommen.

„Love Island“-Jenny im Steckbrief

Die wichtigsten Infos zu Jenny auf einen Blick:

Name: Jenny

Jenny Alter: 21

21 Beruf: Hotelfachfrau

Hotelfachfrau Wohnort: Bodenmais

Bodenmais Single seit: unbekannt

unbekannt Instagram: _jenny_2000_

Jenny ist die Zwillingsschwester von „Love Island“-Teilnehmerin Vanessa

Zwillinge an der Show teil. Jenny und ihre Schwester neue Dinge ausprobieren und sie sich deshalb dazu entschieden haben, zusammen an „Love Island“ teilzunehmen. Streit um Männer soll es laut Vanessa dabei nicht geben, denn sie äußerte, dass jede der Schwestern für sich kämpfen wird, sie trotzdem respektvoll miteinander umgehen und der Anderen keinen Mann ausspannen werden. Das erste Mal in der Geschichte von „Love Island“ nehmenan der Show teil. Jenny und ihre Schwester Vanessa wollen in der Show beide auf ihre große Liebe treffen – warum dann nicht mit der Unterstützung der anderen? Jenny erzählte im Voraus, dass sie und ihre Schwester gerne zusammenund sie sich deshalb dazu entschieden haben, zusammen an „Love Island“ teilzunehmen. Streit um Männer soll es laut Vanessa dabei nicht geben, denn sie äußerte, dasswird, sie trotzdem respektvoll miteinander umgehen und der Anderen keinen Mann ausspannen werden.

So tickt Jenny

Jenny ist 21 Jahre alt und kommt aus Bodenmais. Beruflich ist sie aktuell als Hotelfachfrau tätig. Sich selbst beschreibt sie als sehr eifersüchtigen und verletzbaren Menschen. Ihr perfektes Leben stellt sie sich darüber hinaus ohne Geldsorgen und unabhängig vor. Außerdem möchte sie irgendwann ihre eigene Familie gründen.

Darum nimmt Jenny an „Love Island“ 2023 teil

Jenny weiß ganz genau, was sie sich von ihrer Teilnahme an „Love Island“ 2023 erhofft: die große Liebe finden. Sie wünscht sich bereits seit Längerem einen Mann, der für sie da ist, wenn es ihr schlecht geht und der hinter ihr steht. Wenn sie in der Villa auf diesen treffen sollte, kann sie sich vorstellen, dass mehr zwischen ihnen laufen wird, mit Sex möchte sie sich jedoch Zeit lassen, denn in der Vergangenheit kam es bereits vor, dass sie nach wenigen Dates mit einem Mann geschlafen hat, der sie daraufhin fallen lassen hat. Dies möchte sie von nun an vermeiden.

Das stört Jenny in Beziehungen

Jenny weiß ganz genau, wie ihr Traummann sein sollte – und wie nicht. Sie bezeichnet sich selbst als Beziehungsmensch und möchte dementsprechend, dass auch ihr Partner auf eine langjährige Beziehung aus ist. Stören würde sie hingegen, wenn er sich nicht richtig um sie und ihre Beziehung bemühen würde. Dazu zählt sie das Absagen und Verschieben von Treffen. An einem Islander würde sie stattdessen stören, wenn er respektlos oder undankbar ist. Darüber hinaus empfände sie es als Abturner, wenn sie in der Show mit einem Mann vercoupelt werden würde, der sie gar nicht fragt, wie es ihr geht oder sich nicht um sie kümmert.

Hat Jenny einen Instagram-Account?

Jenny hat einen öffentlichen, bisher jedoch noch nicht verifizierten Instagram-Account. Auf der Plattform folgen ihr vor dem Start von „Love Island“ 2023 etwas mehr als 2.000 Fans (Stand: September 2023). Dies sollte sich jedoch im Laufe der Show ändern. Mit ihren Followern teilt sie vor allem Bilder von sich selbst in den verschiedensten Outfits.