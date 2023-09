„Love Island“ wagen zahlreiche Vanessa aus Bodenmais. In der RTL2-Showwagen zahlreiche Single-Männer und -Frauen ein besonderes Abenteuer: Sie ziehen für einige Wochen in eine gemeinsame Villa in Griechenland und müssen sich dort in verschiedenen Challenges beweisen. Darüber hinaus gehen sie bei romantischen Dates auf Tuchfühlung, denn sie wollen alle ihre große Liebe finden. Dabei ist jedoch Vorsicht geboten, denn regelmäßig sorgen neue Singles für Aufregung in der Villa. Eine der Kandidatinnen, die sich in das Dating-Abenteuer stürzen, ist

„Meistens sprechen mich die Männer vorher an, so dass ich nie darüber nachdenken musste wie ich beeindrucken kann“, sagt sie über ihre bisherigen Beziehungen. Doch wird das auch bei „Love Island“ 2023 so sein? Und auf welchen Typ Mann steht sie eigentlich? Wir haben die Bodenmaiserin genauer unter die Lupe genommen.

„Love Island“-Vanessa im Steckbrief

Die wichtigsten Infos zu Vanessa auf einen Blick:

Name: Vanessa

Vanessa Alter: 21

21 Beruf: Fachkraft im Gastgewerbe

Fachkraft im Gastgewerbe Wohnort: Bodenmais

Bodenmais Single seit: vier Monaten

vier Monaten Instagram: vanessa.o_8

Empfohlener Inhalt der Redaktion An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Sie können sich diesen mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externer Inhalt Sie erklären sich damit einverstanden, dass Ihnen externe Inhalte von Instagram angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden.

Vanessa ist die Zwillingsschwester von „Love Island“-Teilnehmerin Jenny

Zwillinge an der Show teil. Vanessa und ihre Schwester neue Dinge ausprobieren und sie sich deshalb dazu entschieden haben, zusammen an „Love Island“ teilzunehmen. Streit um Männer soll es laut Vanessa dabei nicht geben, denn sie äußerte, dass jede der Schwestern für sich kämpfen wird, sie trotzdem respektvoll miteinander umgehen und der Anderen keinen Mann ausspannen werden. Das erste Mal in der Geschichte von „Love Island“ nehmenan der Show teil. Vanessa und ihre Schwester Jenny wollen in der Show beide auf ihre große Liebe treffen – warum dann nicht mit der Unterstützung der Anderen? Jenny erzählte im Voraus, dass sie und ihre Schwester gerne zusammenund sie sich deshalb dazu entschieden haben, zusammen an „Love Island“ teilzunehmen. Streit um Männer soll es laut Vanessa dabei nicht geben, denn sie äußerte, dasswird, sie trotzdem respektvoll miteinander umgehen und der Anderen keinen Mann ausspannen werden.

So tickt Vanessa

Vanessa ist 21 Jahre alt und stammt aus Bodenmais. Sie bezeichnet sich selbst als sehr heimatverbunden, ihre Mutter und Großmutter bedeuten ihr sehr viel. Demgegenüber kann sie sich jedoch auch vorstellen, irgendwann auszuwandern – am liebsten nach Kalifornien. Vanessa arbeitet aktuell als Fachkraft im Gastgewerbe und beschreibt sich selbst als aktiv, liebevoll und spontan. Sowohl ihre Tattoos als auch die Entscheidung, den Motorradführerschein zu machen, sind spontan entstanden. Darüber hinaus bezeichnet sie sich als Mädchen der alten Schule. Dementsprechend lässt sie sich von Männern am liebsten durch kleine Anerkennungen oder Aufmerksamkeiten erobern. Hin und wieder wünscht Vanessa sich, mehr wie ihre Schwester Jenny zu sein. Vor allem würde sie sich gerne schneller öffnen und Gefühle aufbauen können.

Darauf steht Vanessa bei Männern

Vanessa hatte bisher drei ernste Beziehungen, die letzte ging erst vor rund vier Monaten in die Brüche. Der Grund hierfür war, dass sie unterschiedliche Lebensziele hatten. Wie ihr Traummann sein sollte, weiß sie jedoch ganz genau: Er sollte Motorrad fahren, etwa 1,85 m groß und trainiert sein. Darüber hinaus sollte er eine gute Bräune und viele Tattoos haben. Ein Raucher ist für sie hingegen ein echter Abturner. Charakterlich sind ihr vor allem Treue, Humor und eine gewisse Tiefgründigkeit wichtig. Außerdem mag sie in einer Beziehung vor allem das Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit und einen Ansprechpartner zu haben, mit dem man sowohl schöne als auch nicht so schöne Momente teilen kann.

Wie Vanessa einen Mann beeindrucken will

Vanessa musste in der Vergangenheit nie darüber nachdenken, wie sie einen Mann beeindrucken kann, denn in den meisten Fällen haben die Männer sie bereits vorher angesprochen. Um den Verstand bringt sie diese jedoch mit ihrem Aussehen, ihrer lockeren Art und damit, dass man mit ihr über alles reden kann.

Vanessa und Schwester Jenny kommen sich bei Männern nicht in die Quere

Vanessa und ihre Schwester Jenny sprechen regelmäßig über Männer und ihr Beziehungsleben. Erstere sagt, dass ihre Schwester sie bestimmt zehn bis 20 Mal am Tag anruft, um über Männergeschichten mit ihr zu sprechen. Bei Männern kommen sie sich trotzdem nicht in die Quere. Vanessa meint, wenn ein Mann zuerst mit ihrer Schwester schreibt und anschließend auch noch mit ihr, geht sie erst gar nicht darauf ein. Einmal kam es jedoch trotzdem zu einem Zwischenfall aufgrund eines Jungen: In der sechsten Klasse ist Vanessas Freund zu Jenny übergelaufen. Daraufhin kam es zu einem großen Streit zwischen den Zwillingen, heutzutage können sie aber nur noch darüber lachen.

Hat Vanessa einen Instagram-Account?

Vanessa hat einen öffentlichen, bisher jedoch noch nicht verifizierten Instagram-Account. Auf der Plattform folgen ihr vor dem Start von „Love Island“ 2023 etwas mehr als 2.100 Fans (Stand: September 2023). Dies sollte sich jedoch im Laufe der Show ändern. Mit ihren Followern teilt sie vor allem Bilder von sich selbst aus den verschiedensten Urlauben.