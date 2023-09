„Love Island“ steht in den Startlöchern: Ab dem 11. September 2023 ziehen neue Hannes Mörl aus Bad Camberg. Die achte Staffel der beliebten RTL2-Showsteht in den Startlöchern: Ab dem 11. September 2023 ziehen neue Single-Männer und -Frauen in eine gemeinsame Villa, um ihre wahre Liebe zu finden. Unter der Sonne Griechenlands wird dann geflirtet und gedatet, was das Zeug hält. Dabei ist jedoch Vorsicht geboten, denn regelmäßig sorgen neue Singles für Aufregung in der Villa. Einer der Kandidaten, die sich in das Dating-Abenteuer stürzen, ist

„Ich sag mal so, ich bin jetzt kein hässlicher junger Mann“, zeigt er sich vorab selbstbewusst. Doch werden die Single-Ladys das genauso sehen? Und wer ist sein berühmter Vater? Wir haben den Bad Camberger genauer unter die Lupe genommen.

„Love Island“-Hannes im Steckbrief

Die wichtigsten Infos zu Hannes Mörl auf einen Blick:

Name: Hannes Mörl

Hannes Mörl Alter: 25

25 Beruf: dualer Student im Eventmanagement

dualer Student im Eventmanagement Wohnort: Bad Camberg

Bad Camberg Single seit: 10 Monaten

10 Monaten Instagram: hannesmoerl

Hannes ist der Sohn von Markus Mörl

„Ich will Spaß“ in der Neuen Deutschen Welle gelang. Neben seiner Karriere als Sänger nahm er außerdem bereits an zahlreichen Reality-Formaten, zuletzt am „Dschungelcamp“ 2023, teil. Einigen TV-Zuschauern könnte der Nachname von Hannes bekannt vorkommen, denn er ist der Sohn des deutschen Popsängers Markus Mörl , dem der große Durchbruch mit seinem Hitin der Neuen Deutschen Welle gelang. Neben seiner Karriere als Sänger nahm er außerdem bereits an zahlreichen Reality-Formaten, zuletzt am, teil.

Hannes bezeichnet sich selbst als heimatverbundener Familienmensch und hat dementsprechend ein gutes Verhältnis zu seinen Eltern. Das war jedoch nicht immer so, da er als Trennungskind aufwuchs. Dies führte des Öfteren zu Problemen, welche die Familie jedoch jedes Mal lösen konnte. Da sein Vater Markus Mörl in diesem Jahr bereits 64 Jahre alt geworden ist, wünscht Hannes sich zudem in der nahen Zukunft Kinder, denn er möchte, dass sein Vater sein Enkelkind noch kennenlernen kann.

So tickt Hannes Mörl

Hannes Mörl ist 25 Jahre alt und kommt aus Bad Camberg. Beruflich ist er aktuell als dualer Student im Eventmanagement tätig. Sich selbst beschreibt er als charmant, stur und liebevoll. Eine Frau beeindruckt er, indem er einerseits selektiv die Wahrheit sagt, diese andererseits jedoch oftmals auch etwas aufbauscht. Er ist der Meinung, dass er nicht viel mehr als das tun müsse, um eine Frau um den Verstand zu bringen, denn das Restliche mache sein gutes Aussehen. In der Zukunft wünscht er sich viel Geld zu verdienen, um seiner Frau etwas bieten zu können. Darüber hinaus hätte er gerne ein bis drei Kinder, am liebsten einen Jungen und ein Mädchen.

Darauf steht Hannes bei Frauen

Hannes hat ganz genaue Vorstellungen von seiner Traumfrau: Sie sollte zurückhaltend sein, ihm jedoch auch mal ihre Meinung sagen können. Es gefällt ihm besonders, wenn er sie charmant um den Finger wickeln kann. Sollte er in der Villa von „Love Island“ dieser Frau begegnen, schreckt er auch nicht davor zurück, vor der Kamera mit ihr Sex zu haben.

Hannes Mörl ist ein Beziehungsmensch

Hannes hat in den vergangenen Jahren mehrere Beziehungen geführt, die letzte ist erst zehn Monate her und hielt ganze dreieinhalb Jahre. Aber auch die anderen davor hielten mindestens eineinhalb Jahre. Dementsprechend bezeichnet er sich selbst als Beziehungsmensch. Demgegenüber hatte er jedoch auch schon mehrere One-Night-Stands, erkennt sich heutzutage darin jedoch nicht mehr wieder. Er möchte eine Frau zunächst kennenlernen, bevor er sie verführt.

Das stört Hannes in Beziehungen

Obwohl Hannes sich als absoluten Beziehungsmenschen sieht, findet er Beziehungen oftmals anstrengend. Eine Beziehung ist seiner Meinung nach eine riesige Aufgabe, in die man sehr viel Arbeit hineinstecken muss. Darüber hinaus wäre es für ihn ein absolutes No-Go, wenn seine Freundin ihre Sexualität bei „Only Fans“ verkaufen würde. Er findet, dass die Sexualität zwischen ihnen bleiben sollte. Und auch auf Instagram hat ein Bild von ihrem Hintern seiner Meinung nach nichts zu suchen. Er findet, dass sich zwischen einem schönen Beach-Shot und einem Thirst Trap nur ein schmaler Grat befindet.

Hannes Mörl versucht sich als Sänger

Hannes Mörl tritt nicht nur durch seine Teilnahme an einem TV-Format in die Fußstapfen seines Vaters, sondern versucht sich aktuell auch als Sänger. Am 1. September 2023 veröffentlichte er unter dem Künstlernamen „Hannessy“ seinen ersten Song „Zombie“. Dieser weicht jedoch vom Genre seines Vaters ab und bewegt sich eher im Bereich Techno und Deutschrap.

Hat Hannes einen Instagram-Account?

Hannes hat einen privaten und noch nicht verifizierten Instagram-Account. Diesem folgen vor dem Start noch wenige Fans. Dies sollte sich jedoch im Laufe von „Love Island“ ändern. Auf der Plattform hat er bisher nur wenige Beiträge gepostet. Hauptsächlich macht er dort Werbung für seinen Song „Zombie“.