„Die Bachelorette“ 2023 ist (fast) vorbei. Auf RTL steht das große Finale bevor. Während die TV-Zuschauer erst am Mittwoch, 30.08.2023, erfahren, wen ist (fast) vorbei. Auf RTL steht das große Finale bevor. Während die TV-Zuschauer erst am Mittwoch, 30.08.2023, erfahren, wen Jennifer Saro zum Gewinner kürt, ist beim Streamingdienst RTL+ schon zu sehen, wer die letzte Rose bekommt. Von Spannung fehlte in dieser Staffel aufgrund eines Instagram-Leaks allerdings jede Spur. Dennoch zog die Datingshow das Publikum jede Woche vor die Bildschirme. Auch Tokio-Hotel-Frontmann Bill Kaulitz verfolgt die Liebesreise der alleinerziehenden Mutter – wenngleich er keinen Hehl daraus macht, kein Fan von ihr zu sein.

In der 100. Folge ihres gemeinsamen Podcasts „Kaulitz Hills“ sprach er mit seinem Bruder Tom allerdings nicht nur über „Tschenni“, sondern plauderte auch pikante Geheimnisse über die zehnte Staffel aus!

Bill Kaulitz verrät spannende Geheimnisse der Produktion

„Ich habe wahnsinnig spannende Insights in die ‚Bachelorette’-Produktion“, kündigte er an. Er habe Kontakte, die aufgrund ihrer Verschwiegenheitserklärungen unbedingt anonym bleiben müssen. Durch sie wisse er jetzt, dass sich die Produktion in das Geschehen einmische. Demnach hieß es zu Jennifer beispielsweise: „Vielleicht bleibste nochmal dran oder lade ihn doch nochmal ein“, so Bill – selbst wenn Jennifer gar kein Interesse gehabt habe. Auch seien Kandidaten zum Bleiben überredet worden, denn viele wollten wohl sofort gehen, „weil sie Jenny gar nicht so toll fanden“.

Bill kannte Gewinner schon vorher – Achtung, Spoiler

„Ganz großer Spoiler!“, warnte er und verkündete stolz: „Gewinnen wird... Fynn!“ Während sich Bill mit seinem Insider-Wissen brüstete, machte sich Bill wusste außerdem schon längst, wer gewinnt., warnte er und verkündete stolz:Während sich Bill mit seinem Insider-Wissen brüstete, machte sich Tom Sorgen, ob er diese Info wirklich schon mit der Öffentlichkeit teilen sollte.

Doch das interessierte seinen Zwilling nicht. Er hatte nämlich noch mehr Insights im Gepäck: „Nachdem sie Fynn geküsst hat im Haus, wollten fast alle gehen. Deswegen haben sie in der nächsten Nacht fünf nach Hause geschickt. Das war nicht die Entscheidung der ‚Bachelorette’. Das war die Entscheidung der Produktion.“ Somit wollte man verhindern, dass die Kandidaten freiwillig gehen.

In Folge 6 kam es in der Männer-Villa zum ersten Kuss zwischen Fynn und Jennifer – allerdings wurden sie dabei beobachtet, was bei den anderen Kandidaten für Unmut sorgte.

© Foto: RTL

Kandidaten blieben lieber in der Villa, als auf Dates zu gehen

„Die meisten fanden die Unterhaltungen mit ihr so langweilig, dass sie sich gewünscht haben, nicht in ein Date zu gehen und wollten lieber in der Jungs-Villa abhängen“, wusste Bill zudem. Im Video zur Jubiläumsfolge konnte man deutlich sehen, wie Feuer und Flamme er war. „Ich bin ganz tief drin. Ich habe es schwarz auf weiß“, versicherte er aufgeregt. „Ich bin Kaulitz Kolumna, die rasende Reporterin!“ Sein Bruder konnte dazu gar nichts mehr sagen, außer „Wow.“

Für wen sich Jennifer Saro im großen Finale entscheidet, zeigt sich auf RTL am Mittwoch, 30.08.2023, ab 20:15 Uhr. Im Anschluss wird beim Wiedersehen mit Frauke Ludowig geklärt, ob sie und der Gewinner noch ein Paar sind.